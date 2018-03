„Wackelt mit euren großen Ohren!“, ruft Baba – und die Arme der Kinder bilden Elefantenohren, die rhythmisch nach rechts und links schwingen. Mit Daumen und Zeigefinger an der Nase wird aus den Armen der Rüssel, der tief in Richtung Boden taucht oder auch gen Himmel erhoben wird. Bei dieser Tanzeinlage kommt es darauf an, dass alle Schüler sich im gleichen Rhythmus koordiniert bewegen, wer aus dem Takt kommt, fällt sofort auf.

Der Fußboden der Turnhalle ist nur noch an den Rändern zu betreten, denn fast die gesamte Fläche ist in einen Wald aus Trommeln verwandelt. „Jedes Kind erhält im Projekt seine eigene Trommel“, sagt Ingrid Neumann, Leiterin der Grundschule am Bunnsackerweg: „Und alle Kinder der Schule, von der ersten bis zur vierten Klasse, machen mit. Denn statt Fasching zu feiern, wollten wir in diesem Jahr trommeln, was vor allem dank der finanziellen Unterstützung durch den Schulverein möglich war.“

Unter dem Motto „Komm, wir geh'n nach Tamborena“ treffen in der Trommel-Projektwoche Gazellen, Affen, Elefanten und Giraffen aufeinander, wobei je ein Jahrgang der ersten bis zur vierten Klasse eine der Tiergruppen spielt. So kreisen Kopf und Herz der Kinder bald um Afrika: um die wilden Tiere, aber auch um das Leben der Menschen dort, ihren Alltag und ihre Lebensverhältnisse, die oft von Armut geprägt sind. „Denn das Thema Afrika wird in allen Klassen im Unterricht thematisiert“, fährt Ingrid Neumann fort. „Doch im Mittelpunkt steht die Erarbeitung eines gemeinsamen Stücks: Vier Tage üben es die Kinder ein, und am Tag darauf finden in der großen Sporthalle Generalprobe und gemeinsame Aufführung statt.“

Der Trommler Ababacar Coly, kurz Baba genannt, stammt aus dem Senegal und leitet die Grundschüler an. Er hat das Trommeln schon mit der Muttermilch in sich aufgenommen. „Ich habe das gelernt, noch bevor ich sprechen konnte„, sagt Baba. “Denn bei uns in der Familie gehörte das Trommeln einfach dazu.“ Er lebt eigentlich in Hamburg, gehört dem Team „Trommelzauber“ an und gibt dort auch Unterricht. Auch die Instrumente haben in Westafrika ihren Ursprung: Die Trommeln stellen Einheimische im Senegal in einem Hilfsprojekt in Handarbeit her.

Schon der Herzschlag gibt im Rhythmus Trommeltöne von sich. Trommeln gehört damit gleichsam zur biologischen Ausstattung des Menschen. Und wenn Kinder selber trommeln dürfen, schlagen auch ihre eigenen Herzen höher. Das ist vor allem dem motivierten Trommelkünstler Baba zu verdanken: „Baba bringt viel Menschlichkeit und Zusammenhalt rüber“, lobt Schulleiterin Neumann, „er versteht es, singen, Bewegung und trommeln harmonisch miteinander zu verbinden.“

Inzwischen sind die Mädchen und Jungen aus der dritten Klasse an ihre Djembe-Trommeln geeilt, und Baba erklärt, woraus sie gemacht sind: Das Holz stammt von Cashewnuss-Bäumen, und die Bespannung liefert das Leder von Ziegen.

Drei Arten, die Trommel zu schlagen, übt er mit den Schülern: Zunächst mit der Fläche einer Hand, dann wechseln sich beide Hände ab, anschließend schlagen die Kinder schnell am Rande der Trommel, wodurch härtere, weniger schwingende Töne entstehen. „Bas – bas“, singt Baba vor, der allmählich das Tempo steigert. Wer unter den Drittklässlern mutig und selbstbewusst genug ist, darf nach vorn kommen und an einer großen Trommel einen Rhythmus für die anderen vorspielen. Die versuchen, ihn präzise aufzugreifen.

Dabei kommt es auf gute Motorik und Konzentrationsfähigkeit an, denn wenn man für Sekundenbruchteile nicht bei der Sache ist, können das alle anderen durch den Trommelklang hören. Die größte Herausforderung steht den Kindern aber noch bevor: Vor großem Publikum, vor allem also den Eltern, zu zeigen, dass sie singen, tanzen und trommeln gelernt haben – das gibt mächtigen Schub Selbstbewusstsein.

Vor allem im gemeinsamen Spiel, wenn die vielen Trommeln auf einmal tönen, werden die Kinder spürbar mitgerissen: „Ich habe ja vorher noch nie getrommelt“, sagt die acht Jahre alte Linda. „Und mir macht das Trommeln in der Gruppe am meisten Spaß.“ Das bestätigt die gleichaltrige Emma. Die Schülerin findet es aber auch äußerst spannend, einmal ein Elefant zu sein. „Und Baba ist einfach ein toller Lehrer“, sagt Emma.

Eine Projektwoche lang zu trommeln, hat die Grundschüler vom Bunnsackerweg so animiert, dass viele zuhause weiter trommeln wollen. Im Klassenraum ist daran bereits gearbeitet worden: Große Blumentöpfe wurden mit einer festen Haut bespannt, sodass jedes Kind eine eigene Trommel zu Hause hat.

Mehr als zwei Millionen Kinder an Grundschulen und Kindergärten hat der „Trommelzauber“ schon erreicht. Das Team aus neun Trommlern mit 5000 Trommeln im Gepäck ist unterwegs durch ganz Deutschland, um Kindern eine Woche lang nicht nur das Trommeln, sondern auch Singen und koordinierte Bewegungen beizubringen.