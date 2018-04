Sind mit vielen unvergesslichen Eindrücken von der Rallye Dresden-Dakar-Banjul zurückgekehrt: Tanja Meyer und Hans Werner Hertzsch. (walter gerbracht)

Die strapaziöse Rallye auf dem afrikanischen Kontinent fordert ihren Tribut. So manches Auto bleibt liegen und wird von der weiterziehenden Karawane zurückgelassen. Die Reisegesellschaft rückt zusammen und verteilt sich auf die verbleibenden Fahrzeuge. Ein anderes Fahrzeug lässt sich noch bewegen, doch es kommt nicht mehr aus eigener Kraft voran. Es wird notgedrungen die letzten 2600 Kilometer über Stein, Sand und Geröll ans Ziel geschleppt.

Am Ende der wochenlangen Fahrt sind es fünf Fahrzeuge, die unrettbar – zum Beispiel mit Achsbruch oder Motorschaden – im Niemandsland der westafrikanischen Wüste zurückgelassen werden mussten. Das ist keine Ausnahme bei der in diesem Jahr zum 25. Mal veranstalteten Rallye Dresden-Dakar-Banjul. Das von Bremen aus gestartete Team Tanja Meyer und Hans Werner Hertzsch ist heilfroh, dass nicht ihr Wagen zurückbleiben musste. Der umgebaute Transporter war randvoll beladen mit Spenden, wie zum Beispiel Schulmaterialien.

"Die Sorge um das Fahrzeug fuhr ständig mit", sagt Hans Werner Hertzsch. "Kein anderes Fahrzeug hätte bei einem Ausfall des Autos die ganzen Sachen und uns zusätzlich mitnehmen können." Der 54-jährige Neustädter und seine Begleiterin Tanja Meyer (47) aus Hamburg waren eines der rund 60 Teams, die an der 25. Rallye Dresden-Dakar-Banjul im März teilgenommen haben. Beide kennen sich seit Kindertagen. Denn auch Tanja Meyer ist in der Neustadt aufgewachsen.

Das Vorhaben klingt zunächst simpel: Jeweils ein zweiköpfiges Team schnappt sich ein älteres Auto, belädt es mit Sachspenden und schließt sich einem Konvoi an. Organisiert und betreut wird die Wohltätigkeits-Rallye von der Dresden-Banjul-Organisation aus der sächsischen Landeshauptstadt. Es geht durch Südwesteuropa bis nach Nordafrika, wobei per Fähre das Mittelmeer überquert wird. Dann führt die Route von Marokko an der Atlantikküste entlang in Richtung Süden. Es werden Mauretanien und Senegal durchquert, ehe die Gruppe in Banjul im Nordwesten von Gambia eintrifft. Dort wird das Auto meistbietend versteigert, und die mitgebrachten Spenden werden verteilt. Die Erlöse der Auktion werden lokalen Hilfsorganisation und Projekten zur Verfügung gestellt. Insgesamt sind dabei dieses Mal rund 128 000 Euro zusammengekommen.

Im Urlaub auf die Idee gekommen

Das Bremer Team hat auch im Alltag mit Autos zu tun. Tanja Meyer arbeitet als Tanktechnikern im kaufmännischen Bereich, und Hans Werner Hertzsch verkauft Autowaschanlagen. Er kam auf die Idee, an der Rallye teilzunehmen, als er während eines Urlaubes in Gambia Rallyeteilnehmer traf. Sofort war sein Interesse geweckt, und es dauerte nicht lange, bis er Tanja Meyer ebenfalls begeistert konnte. "Ich war gleich Feuer und Flamme", sagt sie.

Die Startgebühr von 775 Euro für die Organisation der Reise, die Überfahrt und die Grenzübergänge in Afrika war schnell entrichtet. Für den Start am 2. März fehlte aber noch das Auto. Sie kauften einen gebrauchten Transporter, den sie überholen ließen und selbst umbauten. Es wurden Regale für die Spenden und Vorräte eingebaut sowie Betten für Übernachtungen zwischendurch, wenn kein Hotel aufgesucht werden kann. "Viele gehen mit wahren Schrottmühlen auf die Reise", erzählt Hertzsch. "Das konnten wir nicht, dafür sind wir zu deutsch", sagt er schmunzelnd.

Gambia hat etwa zwei Millionen Einwohner und gehört zu den zehn ärmsten Ländern der Erde. Das soziale Hauptziel der Rallye ist das Abliefern des Autos am Zielort. Auch auf der Reise gehört Armut zum alltäglichen Anblick. Gelegentlich komme es auch zu tumultartigen Szenen, wenn der Konvoi in der Nähe von Dörfern Halt mache, denn die Einheimischen würden inzwischen wissen, dass bei der Rallye Geschenke verteilt würden, berichtet Tanja Meyer. Sie schildert eine selbst erlebte Szene: "Alle kamen an die Straße gelaufen, und manche hatten ihre teils kranken Kinder auf den Armen." Aufgrund des massenhaften Andrangs sei es auch zu beklemmenden Situationen gekommen. "Man hat natürlich Verständnis für das Verhalten der Menschen", sagt sie. "Man sieht die Armut, den Dreck und den Verfall, aber es macht irgendwann Angst, so bedrängt zu werden."

Kein klassisches Urlaubsland

"Der Weg war das Ziel", sagen beide. Gambia sei kein klassisches Urlaubsland und "nicht unbedingt schön", sondern ein Land für Menschen, die "das Spezielle mögen". Viel gebe es dort nicht zu sehen, überwiegend seien die Hotels leer, und am Strand müsse sich "niemand um einen Platz auf den Liegen sorgen", weil er oft menschenleer sei.

Straßen in einem guten Zustand seien in Gambia eine Seltenheit. Auch die Sanitäranlagen seien "ein wesentlicher Bestandteil des Abenteuers gewesen", sagt Tanja Meyer. "Desolat" sei als Beschreibung noch untertrieben. In den Hotels sei es nicht viel besser gewesen. In der Wüste hätte sie sich trotz der Unwägbarkeiten des Alltags dank begleitender Militärkräfte und ortskundiger Führer "sehr sicher gefühlt" – auch wenn gelegentlich vor Landminen und Daesch-Milizen gewarnt worden sei.

Alles in alleim sei es ein einmaliges Erlebnis gewesen: "Fantastisch, diese ganzen Eindrücke einer vollkommen anderen Welt", schwärmt Tanja Meyer. Das extreme Klima, die Gerüche, die Tierwelt, die Landschaft, die Vegetation – all das bleibe nachdrücklich in Erinnerung. "Und man bekommt ein Gefühl für Entfernungen, das kann ein Flug nicht bieten." Nach einer Woche habe man das Gefühl, als sei man schon ein halbes Jahr unterwegs.

Am Anfang sahen die Rallye-Teilnehmer noch Kühe am Straßenrand und einige Tage später Dromedare. "Wir waren in der Wüste und trotzdem auch am Meer", sind beide auch heute noch erstaunt: "Die Wüste gesehen, aber das Meer gerochen."

"Das ist anstrengend, kein Erholungsurlaub", betont das Duo. Die teils erschreckenden Zustände ließen sie manchmal mit bitteren Gefühlen weiterfahren. Preisgünstig sei die Abenteuerreise für einen guten Zweck nicht gewesen. Trotz Unterstützung von verschiedenen Seiten, wofür sich beide herzlich bedanken, kostete die Reise samt Rückflug etwa 10 000 Euro. Der Transporter hielt bis zum Ende durch, der Aufwand der guten Vorbereitung lohnte sich. Es löste sich nur auf den unebenen Straßen ein Benzinschlauch. Das Fahrzeug erzielte in Gambia den dritthöchsten Preis der diesjährigen Rallye-Fahrzeuge, ehe es für das Bremer Team nach einigen Tage Urlaub am 31. März zurück nach Deutschland ging.