Luisa (9 Jahre) und Luzi (11 J.) aus der Neustadt halten die Hölzer mit ihrem persönlichen Code in die Kamera, ohne den es keinen Zugang zu ihrem Abenteuerhaus gibt. (Roland Scheitz)

Huckelriede. Die Kinderwildnis des BUND auf dem Stadtwerder unweit des Café Sand ist ein verwunschener Ort mit geradezu magischer Ausstrahlung. Wie gemacht also für das Kinder-Ferien-Programm "Harry Potters Zauberschule" des Bremer BUND-Landesverbandes. Ihr Hauptquartier, die Internatsschule mit dem Wappen, in das vier Häuser integriert sind, haben die jungen Ferienspaßteilnehmer unter einem mit einem Stück Goldfolie umwickelten Apfelbaum aufgeschlagen.

Noch bis einschließlich Freitag, 6. Juli, jeweils von 9.30 bis 13.30 Uhr, bietet die Naturerlebnis-Pädagogin Petra Molz den Kursus an, den sie unter anderem auch schon in Hamburg in der Stiftung "Natur im Norden" gegeben hat. "Harry Potter ist absolut in, Ronja Räubertochter dagegen eher out", erzählt die Neustädterin.

Auf einer versteckten, sonnendurchfluteten Lichtung haben sich 13 kleine Harry Potter-Fans im Alter zwischen sieben und elf Jahren versammelt, die vorwiegend aus der Neustadt kommen. Nur zwei von ihnen sind Potter-Novizen, alle anderen kennen sich in der fantastischen Welt des kleinen Zauberers bereits bestens aus.

Bei der Kennenlernrunde werfen sie einander einen bunten Ball zu, und nennen sich dabei gegenseitig beim Namen. "Oh, wir haben ja diesmal auch jede Menge Hermines dabei", ruft Petra Molz. Denn selbstverständlich hat jedes Kind auch seinen Lieblingscharakter aus der Fantasy-Romanreihe der englischen Schriftstellerin Joanne K. Rowling.

Vier Abenteuerhäuser

Insgesamt vier Abenteuerhäuser sind auf dem weitläufigen naturnahen Gelände verteilt, die von den Kindergruppen mit Steinen und Ästen individuell gestaltet werden. Ein lauschiges Plätzchen haben sich die neunjährige Luisa und die elfjährige Luzi aus der Neustadt gesucht. Gerade sind sie dabei, mithilfe von Zweigen und Steinen, die sie mit Kreide und Kohle bemalt haben, ihr eigenes Haus zu bauen. Gleich wollen sie aufbrechen, um auf die Suche nach roten Beeren zu gehen, die ihr Quartier verschönern sollen.

Damit auch ja kein ungebetener Gast in Potters Welt auftauchen kann, gibt es zwei Code-Wörter: das allgemeine "Besucher" und ein persönliches "Ravenclaw". Die beiden Mädchen aus der Neustadt freuen sich schon sehr darauf, im Verlauf der Ferienprogrammwoche Original-Zaubersprüche von Harry Potter zu lernen und Zauberstäbe zu schnitzen. Dafür lernen die Mädchen und Jungen verschiedene Baumsorten kennen. Und für Luisa ist die Schatzsuche, die Petra Molz angekündigt hat, ein ganz besonderes Highlight.

Was noch? Auch Quidditch, natürlich ohne Zauberbesen, soll noch gespielt werden. Und dann geht's auf die Suche nach Zutaten für das Zauberelixier, das, abgefüllt in Reagenzgläser, durch die Zutaten von Essig und Backpulver, richtig schön schäumen soll. "Dafür werden wir im Kräutergarten Salbei und Löwenzahn pflücken", kündigt Petra Molz an, die seit rund vier Jahren auch für die Kinderwildnis arbeitet.

Daniel Pirttivesi aus Borgfeld, der beim BUND noch bis August sein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, zeigt, was der Garten neben bunten Sommerblumen noch alles so zu bieten hat. Noch nicht ganz reife rote Kirschen hängen in der Kinderwildnis von Bäumen herab. Auch die Brombeeren und der Holunder müssen noch etwas reifen, ehe sie geerntet und verarbeitet werden.

Weitere Informationen

Kinder ab acht Jahren, die am spontan noch an Harry Potters Zauberschule auf dem Stadtwerder teilnehmen möchten, können sich noch kurzfristig bei Daniel Pirttivesi unter den Telefonnummern 79 00 14 oder 79 00 15 anmelden.