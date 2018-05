Ein Teil des Woltmershauser Areals der ehemaligen Zigarettenfabrik Brinkmann aus der Vogelperspektive. Hier sollen bald neue Wohnungen entstehen. (Christina Kuhaupt)

"In Pusdorf ist richtig was los!", sagt Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) am Ende eines langen Tages, an dem er in Woltmershausen unterwegs gewesen ist. Bei Kaffee und Kuchen lässt er das Erlebte im Kulturhaus Pusdorf Revue passieren und hört sich Gedanken, Sorgen und Ideen von Bewohnern aus Woltmershausen an. Dem Stadtteil und seinen Einwohnern stehen in den nächsten Jahren weitreichende Veränderungen bevor. Kernräume dieser Änderungen begutachtete Bürgermeister Sieling bereits mittags zusammen mit Bausenator Joachim Lohse (Grüne).

Auf dem ehemaligen Gelände der Zigarettenfabrik Martin Brinkmann in Woltmershausen könnte schon bald eines der größten Baugebiete der Stadt – Umfang: etwa 14 Fußballfelder – entstehen. Lange wurden hier Zigaretten und weitere Tabakerzeugnisse produziert, und die Martin-Brinkmann-AG machte mit den Produkten, hergestellt von bis zu 2000 Mitarbeitern, gute Geschäfte. In den späten 1920er-Jahren war es die größte Tabakfabrik Europas. Brinkmann wurde zum Marktführer in Deutschland.

1972 kam die Firma in den Besitz des internationalen Rupert-Konzerns. 20 Jahre später erfolgte der nächste Verkauf. Kurz vor der Schließung und nach einem weiteren Verkauf arbeiteten nur noch 250 Menschen in dem Betrieb. Vor drei Jahren schlossen dann schließlich die Tore endgültig.

„Das Brinkmann-Gelände birgt großes Potenzial für die Entwicklung von Woltmershausen, dies wird positive Auswirkungen auf die gesamte City-Entwicklung haben", kommentiert Bausenator Joachim Lohse. "An der Stelle sollte selbstverständlich auch Wohnungsbau etabliert werden", betonte Lohse. Sein Wunsch wird in Erfüllung gehen: Vornehmlich Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und Reihenhäuser sollen hier entstehen, wie die Justus Grosse Projektentwicklung GmbH mitteilte. Sie hat das Gelände gekauft (wir berichteten bereits in der Hauptausgabe).

Nach der Führung über das Areal zeigt sich Carsten Sieling mit dem Gesehenen zufrieden und betont die wirtschaftlichen Entwicklungschancen für den Stadtteil. Baubeginn könnte im Jahr 2021 sein. Vieles wird wohl abgerissen, aber einige Gebäude könnten stehen bleiben. Sie sind zum Teil von hoher Qualität, und die Räume, große Säle darunter, sind mit teilweise mit Parkett ausgelegt. Während des Wartens auf den Baubeginn in gut drei Jahren sind die Bürger aufgefordert, sich Gedanken über Zwischennutzungen zu machen. Auch Joachim Lohse ist es wichtig, dass es während der Übergangsphase Möglichkeiten für eine Nutzung durch die Kreativszene gibt. Ute Steineke, Geschäftsführerin des Kulturhaus Pusdorf, freut sich über die Räumlichkeiten: "Wir haben genau zugehört – und ja, wir wollen da was machen!", kündigt sie an und fordert alle Einwohner auf mitzuwirken.

Neue Kita entsteht

Im Anschluss an den Rundgang durch die alte Tabakfabrik geht es zum angrenzenden SWB-Gelände. Hier verschaffen sich Bürgermeister und Bausenator einen Eindruck vom Baufortschritt der auf dem Gelände geplanten Kita. Diese wird über 40 Plätze für Kinder von SWB-Beschäftigten und 20 Plätze für weitere Kinder aus dem Stadtteil anbieten. Die Kita soll 2019 ihren Betrieb aufnehmen. Unter den Gesprächsteilnehmern am Nachmittag im Kulturhaus Pusdorf befinden sich Aktive des Arbeitskreises älterer Menschen sowie Vertreter weiterer Gruppen und weitere interessierte Bürgerinnen und Bürger. Carsten Sieling sei ein gern gesehener Gast im Kulturhaus Pusdorf, begrüßt ihn Ute Steineke und betont, wie stolz sie und die Einwohner von Woltmershausen auf das Kulturhaus seien. Carsten Sieling sei für sie heute aber nicht als Bürgermeister, sondern als Kultursenator vor Ort. Dies sei auch für ihn ungewohnt, gesteht er ein. Gerade weil der Stadtteil weder arm noch reich sei, müsse hier viel aus Eigeninitiative passieren, da man an viele Töpfe nicht rankomme, die anderen Stadtteilen zu Gute kämen. "Uns geht es dafür zu gut", sagt Ute Steineke. Auch Sieling sieht, dass die Durchmischung "hier besser sei als in anderen, ärmeren Stadtteilen wie Walle und Gröpelingen".

Ute Steineke träumt deshalb schon lange davon, die ausgesprochen gute Vernetzung der Gruppen im Stadtteil auch räumlich stärker hervorzuheben. Es brauche hierfür aber neuere Formate und Räume als ein Bürger- oder Kulturhaus. Der seit etlichen Jahren stagnierende Kulturhaushalt helfe wenig. Sieling nickt einsichtig.

Es geht auch um den Verkehr. Hier verspricht Sieling Entlastung durch neue Planungen und Baumaßnahmen, deren Umsetzung zum Teil noch in diesem Jahr beginnen soll. Das Entwicklungspotential von Woltmershausen sei groß. Indes ist, wie eine Einwohnerin feststellte, auch noch so einiges zu erledigen: Stichworte Verkehr, Mobilität, altersgerechtes Wohnen, Bildung, Integration und noch einiges mehr. Der Zettel für Pusdorf ist voll. Carsten Sieling nimmt ihn mit ins Rathaus.