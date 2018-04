Die Quartiersgarage am Neustadtswall (Mitte) soll größtenteils abgerissen und durch ein Haus mit Studentenwohnungen ersetzt werden. (Gerbracht)

Die Quartiersgarage mit 43 Einstellplätzen am Neustadtswall hat schon bessere Zeiten gesehen. Sie macht einen vernachlässigten Eindruck und ist nur noch zu 65 Prozent belegt. Die Stadt will das Bauwerk an einen Investor verkaufen, der an dieser Stelle Wohnungen schafft. Wie jetzt während einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung zum neuen Bebauungsplan (B-Plan Nummer 2501) für das Gebiet zwischen Große Johannisstraße, Süderstraße und Neustadtswall zu erfahren war, steht bereits ein Investor auf der Matte, der auf dem Areal 60 Studentenwohnungen bauen will.

Diese Innenverdichtung unmittelbar hinter bestehenden Ein- und Mehrfamilienhäusern stößt bei Anwohnern nicht gerade auf Begeisterung, wie der Termin mit Stadtplanern und Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon in der Aula der Oberschule Leibnizplatz zeigte. Besitzer von Häusern am Neustadtswall äußerten die Befürchtung, die nah heranrückende Neubebauung werde ihnen Licht und Sonne nehmen. Auch die Eigentümer von angrenzenden Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 23 Mietwohnungen machten Bedenken geltend, die Wohnqualität der langjährigen Mieter könnte sich deutlich verschlechtern: "Unsere Mieter machen sich große Sorgen." Denn die Balkone der Wohnungen seien überwiegend zum Innenhof ausgerichtet, wo demnächst in geringem Abstand der elf Meter hohe Neubau für die Studenten entstehen könnte.

Anwohner kritisierten auch, dass sich durch das Neubauprojekt die eh schon sehr angespannte Parkplatzsituation weiter verschlechtere. Zwar ist vorgesehen, das Tiefgeschoss der Garagenanlage mit 22 Einstellplätzen zu erhalten, während die obere Etage abgerissen werden soll. Von den 22 Plätzen werden künftig aber zwölf für das Studentenwohnheim reserviert, sodass unterm Strich ein spürbarer Verlust von Parkplätzen für die Allgemeinheit steht. Die Ortsamtsleiterin sagte voraus, dass sich der Beirat Neustadt bei der Beratung über den B-Plan mit der Parkplatzfrage intensiv befassen werde, denn die Parkplatznot sei eh ein Dauerthema im Stadtteil.

Stadtplaner Axel König vom Bauressort betonte, das Vorhaben befinde sich in einem sehr früheren Stadium. Er versprach, die vorgebrachten Bedenken hinsichtlich der Bauabstände und Gebäudehöhen in die weiteren Überlegungen mit einzubeziehen.