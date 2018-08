Die treibende Kraft für diese Ausstellung: der Fotograf Nicolai Wolff. (Gerbracht)

Alte Neustadt. Wer durch den Eingang zum Café K im Untergeschoss des Rote-Kreuz-Krankenhauses aus dem Treppenhaus oder Fahrstuhl kommt und den langen Flur betritt, mag vielleicht achtlos an den dort aufgehängten Bildern vorbeigehen. Genau so sieht es schließlich da draußen aus. Doch in diesem Fall sind es Eindrücke von Architekturstudierenden und Fotografen, die in der Ausstellung „Neue Neustadt – Menschen, Räume, Architektur – Sichtweisen auf die Neustadt und den Stadtwerder“ präsentiert werden. Denn genau das will ja die klassische Architekturfotografie: Zeigen, was ist. Sie bemüht sich um ein korrektes Abbild, idealerweise in der Planansicht, also in der Ansicht, die der Architekt bei der Planung vor Augen hatte.

Aber Architekturfotografie kann mehr. Eine Gruppe von Bildern zeigt einen Vergleich von früher und heute. Alten, schwarz-weiß Archivaufnahmen sind aktuelle, farbige Bilder aus ähnlichen Perspektiven gegenübergestellt. Erstaunlich, wie sich die Mode über die Jahre verändert hat. Menschen und Autos sehen ganz anders aus als damals, nur die Architektur hat die Zeit überdauert.

Eine Gruppe von Fotos zeigt die modische Bauklötzchen-Architektur auf dem Stadtwerder. Ein Bild stellt die Organisation von Autos auf einem Parkplatz der Organisation der Häuser in der Landschaft gegenüber. Beide haben etwas Zufälliges. In einer weiteren Aufnahme wurden die Bauklötzchen-Häuser an einen See verlegt, natürlich in einer elektronischen Nachbearbeitung. Diese Bildgruppe könnte als augenzwinkernde Kritik an dieser Architektur interpretiert werden. Ein paar Schritte weiter entdeckt der Betrachter, was die Jahreszeiten mit der Architektur machen. Auf einem winterlichen Blick über den Werdersee sieht man die „umgedrehte Kommode“ und weitere Gebäude sehr dominant durch die kahlen Äste. Im Frühling zieht ein grüner Flaum vor die Gebäude, und im Sommer verschwinden die Häuser vollständig hinter der dichten Vegetation. Weiter geht es mit Aufnahmen im Abendlicht. Dabei zeigen sich die Gebäude von ihrer grafischen Seite. Spannend.

Große grafische Wirkung

Im Café K selbst hängen Bilder, die auf die grafische Wirkung von Gebäudeteilen abheben, außerdem eine Reihe von Fotos, die alle das gleiche Gebäude aus der gleichen Perspektive zeigen. Eine alte Frau sucht offenbar nach einem Namen auf dem Klingelfeld. Sie findet ihn nicht und wendet sich schließlich zum Gehen. Ein kraftvolles Motiv, zumal durch die Vervielfachung auch die Anonymität dieser Architektur hervortritt.

Auf dem größten Bild der Ausstellung ist ein ganzer Straßenzug abgebildet. Es ist vier Meter breit und aus Einzelbildern zusammengesetzt. Bei genauem Hinsehen ist auf jedem der Einzelbilder die gleiche Person zu sehen. Auf dem letzten Foto ist sie sogar im Vordergrund. So erzählt der Fotograf, Kay Michalak im Sinne des reinen Dokumentarismus: Schaut, das Bild ist aus Einzelbildern zusammengesetzt. Ein amüsanter Nebenaspekt. Der Fotograf Michalak ist mit über 1,90 Meter ein Mann, der im Hochformat lebt. Und gerade er legt ein gewaltiges Querformat vor. Die treibende Kraft hinter dem Ausstellungsprojekt ist Nicolai Wolff von der Fotoetage. Er hat gemeinsam mit seinem Kollegen Kay Michalak viele Aufnahmen der Ausstellung gemacht. Außerdem sind Arbeiten von Marina Sonnenberg, Büsra Türkoglu und Rebecca Vöge zu sehen.

Wolff und Michalak sind leidenschaftliche Fotografen. Nach ihrem Studium an der Hochschule für Künste in Bremen haben sie begonnen, Auftragsarbeiten anzunehmen. Weil sie ausgezeichnete Fotografen sind, lief ihr Geschäft gut an. Es gibt aber bei freien Fotografen immer wieder Phasen, in denen die Aufträge rar sind. Wolff und Michalak nutzen diese für eigene, freie Projekte. Vor einigen Jahren fiel ihnen auf, wie viele interessante Details die Architektur der Neustadt birgt.

Sie wussten bei einigen Strukturen nicht, wie sie einzuordnen waren und holten sich Rat beim Bremer Zentrum für Baukultur. Genauer, bei dessen wissenschaftlichem Leiter Eberhard Syring. Der Professor kam durch die ihm vorgelegten Bilder auf die Idee, an der Hochschule einen Kursus Architekturfotografie einzurichten. Außerdem verpflichtete er Nicolai Wolff als Dozenten und konzipierte den Kursus mit ihm gemeinsam.

Weitere Informationen

Die Fotoausstellung „Neue Neustadt – Menschen, Räume, Architektur – Sichtweisen auf die Neustadt und den Stadtwerder von Architekturstudierenden und Fotografen“ im Café K, St.-Pauli-Deich 24. Die Schau ist werktags von 7 bis 18.30 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 7.15 bis 9.30 Uhr und von 14.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Sie lauft noch bis zum 21. Oktober