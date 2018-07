Köchin Claudia Moreira (von rechts), Müze-Geschäftsführerin Verena Behrens und das Küchenteam freuen sich auf neue Räume. (Gerbracht)

Huchting. Rund um den fast fertigen Neubau des Bürger- und Sozialzentrums (Bus) an der Amersfoorter Straße sind für das Mütter- und Familienzentrum (Müze) im Quartier alle Weichen für die Zukunft gestellt. Auch wenn die Küche zurzeit immer noch im Containerbau untergebracht ist, schaut das Team zuversichtlich und gut gelaunt nach vorn.

Drei Jahrzehnte Einsatz für die Interessen der Huchtinger Familien – was 1988 als kleine Selbsthilfegruppe mit sieben Frauen begann, ist heute eine unverzichtbare Institution im Stadtteil. „Das Mütterzentrum hat sich ständig kreativ weiterentwickelt“, erinnert sich Gründungsmitglied Heidrun Deymann. „Wir haben viel voneinander gelernt.“

Engagierte Eltern

Die Einrichtung besteht nun seit 30 Jahren als Verein einer engagierten Elternschaft. Das wurde Ende Juni mit rund 200 Gästen bei einem Sommerfest gefeiert. Nach dem enormen Wandel vom „frauenbewegten“ Treffpunkt bis hin zum modernen Familienzentrum soll jetzt noch einmal ein ganz neues Kapitel beginnen.

Der Verein wird inzwischen professionell geführt und beschäftigt aktuell insgesamt 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Standorten in Huchting. Als Ankermieter im neuen Bus kann das Müze seine Angebotspalette noch besser darstellen. Leider konnten die neuen Räume im März dieses Jahres noch nicht bezogen und das Stadtteil-Café da noch nicht eröffnet werden, weil es dort (wie berichtet) einen massiven Wasserschaden gegeben hatte.

So musste Verena Behrens, die Chefin des Mütterzentrums, vor allem die Küchencrew noch einmal neu motivieren. Denn die Kindergruppen sollten auf jeden Fall ohne Unterbrechung weiter vor Ort bekocht werden. Die professionell ausgestattete mobile Containerküche, die jetzt vorne vor dem Neubau steht, biete für einige Monate durchaus guten Ersatz, finden Küchenleiterin Claudia Magalhaes und ihre vier Mitarbeiterinnen. Dort steht alles parat, wenn das erste Team ab 8 Uhr morgens das Frühstück für die Gruppen in den Kinderhäusern vorbereitet, die von hier aus versorgt werden. Zu den Außenstellen am Sodenmattsee und im Stadtteilhaus Tegeler Plate werden die Mahlzeiten per Lastenfahrrad transportiert.

Die ausgebildete Hotelköchin Claudia Magalhaes kam 2002 aus Portugal nach Bremen und inzwischen seit mehr als vier Jahren beim Müze verantwortlich für den Küchenbereich. Sie liebt diesen Job, vor allem weil es darum geht, für Kinder zu kochen. „Wir haben stets direkten Kontakt zu den Kids. Sie kommen in die Küche, können sehen und erkennen und auch riechen, was es gibt. Sie bedanken sich für das Essen oder tragen auch mal ihre Wünsche an uns heran“, erzählt die 46-Jährige mit der schwarzen Kochmütze freudestrahlend.

Eine gesunde und bekömmliche Ernährung steht nach ihren Worten im Vordergrund des Mittags-Speiseplans für die Kinder. Werktags werden rund 90 Portionen täglich frisch zubereitet. „Wir sorgen immer für viel Abwechslung und verwenden stets Gemüse der Saison“, betont Magalhaes nicht ohne Stolz. Es gebe wenig Fleisch, aber Vollkornprodukte, viel Salat und Obst. Der Verzicht auf Zucker wird unterstützt. Die gesunde Essensversorgung und damit der Grundsatz gemeinsamer Mahlzeiten sind wichtiger Bestandteil der Vollzeitbetreuung für Kinder durch das Mütterzentrum. Denn dort werden mehr als 130 Kinder von 7 bis 18 Uhr betreut.

Wenn dann Ende August das Café im Neubau als offener Treff genutzt werden kann, dürften wohl täglich bis zu 120 Mittagessen für Jung und Alt auszugeben sein. Darauf freut sich das Küchenteam, das Frauen aus fünf Herkunftsländern bilden, schon jetzt. Diese Perspektive ist eine schöne Motivation.

Das Mütter- und Familienzentrum bringt die Menschen aus Huchting zusammen, ermöglicht Begegnung, Austausch, gemeinsame Aktivitäten und hilft bei der Bewältigung des Alltags. „Dabei ist das Café das Herzstück unserer Einrichtung, und wir bezeichnen es auch gerne als öffentliches Wohnzimmer“, sagt Müze-Geschäftsführerin Verena Behrens. Der Besuch sei kostenfrei, es gebe keinen Verzehrzwang und das Wichtigste sei „Kinder sind willkommen!“.

Die offene Kinderbetreuung im Café ist ein Angebot für Familien mit Kindern ab einem Jahr. Wer an Kursen oder Beratungen des Familienzentrums teilnimmt, kann das immer in Anspruch nehmen und auch einfach mal in Ruhe zu Mittag essen. Im Café treffen sich außerdem die Seniorengruppen zum Nachmittagskaffee und Familien monatlich zu kulinarischen Events. Auch das regelmäßige Sprach-Café mit Teilnehmern aus unterschiedlichen Kulturen und Ländern wird dort veranstaltet.

Über feste Angebote hinaus bietet das Mütterzentrum laufende Projekte sowie ein wechselndes Kursprogramm an. Als „Familienzeit“ wird einmal im Monat am Wochenende eine Freizeitveranstaltung für die ganze Familie organisiert. „Family-Begleiter“ unterstützen Eltern und Kinder beim Übergang von der Kita in die Grundschule. Es gibt Beratung für Alleinerziehende und Förderprogramme zum Wiedereinstieg in den Beruf.

Alle Projekte und Kurse finden Platz im Neubau des Bus. Darauf ist Verena Behrens stolz. „Es ist eine top-moderne Projektküche eingerichtet für Koch- und Backgruppen. Weiterhin haben wir einen schönen Kreativraum, zum Beispiel für unsere Nähgruppe, die sich immer montags und freitags trifft. Außerdem sind zwei Seminarräume vorhanden, die bei Bedarf angemietet werden können.“

Der Stadtteil fiebert daher nun der offiziellen Eröffnung im Oktober entgegen.

Weitere Infos unter Telefon 83 00 92 30 oder im Internet unter www.muetterzentrum-huchting.de