Lars Grube (rechts) nimmt einen Abstrich bei Ursula Schult. Die Johanniter-Unfall-Hilfe betreibt seit Samstag in Habenhausen eine Testambulanz. (Petra Stubbe)

Wo kann ich testen lassen, ob ich das Corona-Virus habe? Das fragten und fragen sich besorgte oder verunsicherte Bürger immer wieder. Ab sofort ist das für Interessierte bei der Johanniter-Unfall-Hilfe in Habenhausen möglich. Die Hilfsorganisation betreibt dort jetzt eine Testambulanz. Neben Privatpersonen können sich auch Unternehmen an die Johanniter wenden und ihre Mitarbeiter testen lassen. Die Hilfsorganisation testet dabei ausschließlich auf das Virus, sie führt keinen Antikörper-Test zum Nachweis einer früheren Infektion durch.

Am vergangenen Samstag eröffnete die Station in Habenhausen in der Julius-Bamberger-Straße 11. Auf dem Hof der Hilfsorganisation ist eine mobile Ambulanz aufgebaut. Eigentlich wollten die Johanniter sich an der Teststation am Bremer Flughafen beteiligen, das Gesundheitsamt hatte dafür nicht nur die Johanniter, sondern auch andere Hilfsorganisationen angefragt. Doch zurzeit kümmere sich das Gesundheitsamt alleine um die Station am Flughafen, da die Resonanz noch nicht so groß sei, erklärt Nicole Baumann von der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Bisher gebe es eine Teststation am Bremen Flughafen, die sich an Terminal eins in der Ankunftshalle des Airports befindet. Gerade gebe es auch genügend Personal aus den Krankenhäusern, das zur Verfügung stehe, so Nicole Baumann. Die Fachbereichsleiterin für Kommunikation sagt: „Wir haben das Personal zurzeit, deshalb eröffnen wir die Ambulanz für alle allgemein Interessierten.“

Die Johanniter wollen nun den Bürgern eine Möglichkeit zum Testen bieten, die es einfach für sich wissen wollen. „Da das Corona-Virus bei jedem Menschen andere Auswirkungen haben kann, sollte man die Gewissheit haben, ob man sich infiziert hat, um selbst keine weiteren Personen anzustecken“, sagt Baumann. Den Johannitern sei bisher keine andere Hilfsorganisation in Bremen bekannt, die so eine Teststation anbiete.

Reiserückkehrer bekämen den Test umsonst, der Arzt teste nur bei Symptomen, so Baumann. Die häufigsten Symptome für eine Covid-19-Erkrankung seien unter anderem Fieber, trockener Husten, Müdigkeit, Halsschmerzen, eine Bindehautentzündung und Kopfschmerzen. Zu den schweren Symptomen gehörten Atembeschwerden, Schmerzen im Brustbereich sowie Verlust der Sprach- oder Bewegungsfähigkeit. „Bei schweren Symptome, sollte man sich umgehend an einen Arzt wenden“, sagt Baumann. Im Durchschnitt vergingen ab der Infektion mit dem Virus etwa fünf Tage, bis bei einer Person Symptome aufträten. Es könne jedoch auch bis zu zwei Wochen dauern – daher auch die zwei Wochen Quarantänezeit.

Mehr zum Thema Vertrag läuft zunächst aus Bremer Corona-Ambulanz vor möglichem Umzug Die Corona-Ambulanz an der Messe Bremen muss sich wohl einen neuen Standort suchen: Der Vertrag ... mehr »

Der Corona-Test bei den Johannitern kostet 94,94 Euro und erfolgt über einen Rachenabstrich. Dafür wird mithilfe eines Stäbchens im Rachenraum abgestrichen. Die Hilfsorganisation schickt die Probe dann am selben Tag ins Labor und das Labor sendet die Ergebnisse anschließend zeitnah an die Testperson zurück. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten bei diesen freiwilligen Tests nicht, deshalb sei auch eine ärztliche Überweisung nicht notwendig.

„Ich könnte mir vorstellen, dass es da einige Interessierte gibt, die den Test machen würden. Wenn jemand die 90 Euro übrig hat, macht er es vielleicht“, sagt Baumann. Von der Summe gingen mindestens zwei Drittel des Geldes an das Labor. Außerdem habe die Hilfsorganisation hohe Kosten bezüglich der Schutzausrüstung für die ehrenamtlichen Sanitäter. „Die Ehrenamtlichen sind alle top motiviert und sehr von dem Angebot überzeugt. Sie wollen unbedingt helfen“, betont Baumann.

Weitere Informationen

Interessierte müssen sich vorab bei der Teststation anmelden. Das geht über die Telefonnummer 0800/ 001 92 14 oder online auf der Internetseite unter Johanniter Bremen-Verden, Corona-Ambulanz. Außerdem müssen die Personen ihren Ausweis zum Test mitbringen. Die mobile Einrichtung ist montags und donnerstags von 18 bis 21 Uhr geöffnet. Zusätzlich geöffnet ist sie sonnabends von 10 bis 14 Uhr.