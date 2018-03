Der Eintritt ist frei. Für dieses Kooperationsprojekt mit der Kunstschule Wandsbek haben 13 Studierende sich von der Sonderausstellung „Proof of Life/Lebenszeichen“ zu eigenen künstlerischen Arbeiten und Konzepten inspirieren lassen. Fragen, die die eigene Identität, aber auch existenzielle Erfahrungsbereiche wie Tod und Leben berühren, werden auf vielschichtige Weise thematisiert. Ziel war es, den Studierenden für Kommunikationsdesign die Möglichkeit zu geben, künstlerisch frei zu arbeiten. Die Ausstellung „Junges Blut“ läuft bis zum 1. April im Museum für moderne Kunst.

Eine weitere neue Ausstellung feiert am Donnerstag, 15. März, 19 Uhr, Eröffnung in der Weserburg: Unter dem Motto „Where Does Your Heart Belong?“ werden Werke aus der polnischen Privatsammlung Signum Foundation präsentiert. Der Eintritt zur Vernissage ist frei. Die hier gezeigte Auswahl an Arbeiten ist in dieser Form erstmals in Deutschland zu sehen.

Zu sehen sind Malerei, Skulpturen, Performance- und Prozesskunst, Fotografie, Neon-Textarbeiten, Konzeptkunst und recht provokante Selbst-Inszenierungen, in denen Rollenmuster kritisch hinterfragt werden. Zu sehen sind unter anderem Werke von Magdalena Abakanowicz, Miroslaw Bałka, On Kawara, Andrzej Karmasz, Eustachy Kossakowski, Jaroslaw Kozlowski, Katarzyna Kozyra, Edward Krasinski, Zofia Kulik, Natalia LL, Jacek Malczewski, Michal Martychowiec, Agata Michowska, Roman Opalka, Ewa Partum, Malgorzta Potocka, Grupa Sedzia Glówny, Krzysztof Wodiczko und Stanislaw Witkiewicz Ignacy (Witkacy). Diese Ausstellung läuft bis zum 2. September.

Unter dem Motto „Let‘s Talk Music, Inspirationen‘“ lädt die Pianistin Claudia Janet Birkholz für Donnerstag, 1. März, 19 Uhr, zu ihrem ersten Gesprächskonzert in der Weserburg ein. Gast ist der junge Pianist Mathieu Bech, der durch Improvisationen, aber auch Techniken des Jazz bekannt ist. Der Eintritt kostet 14, ermäßigt acht Euro.

Im Rahmen des Kinderkulturprojekts „Was Bilder erzählen“ bietet die Weserburg im März fünf weitere Workshops an. In dem Schreibworkshop „Erlesene Bilder“ am Freitag 2. März, 11.30 bis 13.30 Uhr, und am Mittwoch, 7. März, 14 bis 16 Uhr, lassen die Teilnehmer sich von Kunstwerken in der Ausstellung „Proof of Life“ inspirieren. Der Eintritt in die Ausstellung ist frei. Pro Person sind zwei Euro an Materialkosten zu entrichten. Am Sonntag, 4. März, 11.30 bis 13.30 Uhr, werden in der Schmetterlingswerkstatt eigene farbenprächtige Insekten kreiert. Die Materialkosten betragen zwei Euro.

Beim Workshop „Verhüllen, verstecken, entdecken!“ mit der Künstlerin Claudia Cruz können die Teilnehmer sich in ein Kunstwerk verwandeln und als Skulptur fotografieren lassen. Kameras oder Handys sind mitzubringen. Dieser Workshop findet am Freitag, 9. März, 11.30 bis 13.30 Uhr, und am 16. März, 14 bis 16 Uhr, statt. Die Materialkosten betragen zwei Euro. Informationen zu den Workshops gibt es bei der Weserburg unter Telefon 5 98 39 70. Führungen durch Ausstellungen werden donnerstags, 18 Uhr, und sonntags, 15 Uhr, angeboten.