Stadtteilmanagerin Astrid-Verena Dietze (links) verteilt die Plakate in den Geschäften. Inhaberin Yvonne Berends (rechts) hat schon ein Exemplar erhalten. (Roland Scheitz)

Neustadt. Viele Läden haben seit einer Woche wieder geöffnet, doch einige Kunden trauen sich wohl noch nicht dorthin oder haben sich mittlerweile daran gewöhnt, ausschließlich online zu shoppen. Mit einer groß angelegten Solidaritätskampagne versucht nun der Einzelhandel aus dem Stadtteil, die Neustädter mit Plakaten und Postkarten zum Einkaufen vor der eigenen Haustüre zu ermuntern. Ob persönlich oder über andere Wege.

„Es ist ein deutlich sichtbarer Weckruf“, findet Stadtteilmanagerin Astrid-Verena Dietze, die die ersten vom Neustädter Beirat finanzierten Plakate bereits in Geschäften an der Pappelstraße verteilt hat. Der Buntentorsteinweg, die Korn- und Gastfeldstraße sollen am Wochenanfang folgen.

„Kauft in der Neustadt“ steht auf den Plakaten und Postkarten. „Wir sind für euch da!“ Neben Bildern von lachenden Einkaufstüten stehen Slogans wie „neudenken“ und „neuhandeln“ des Stadtteilmanagements. Darunter ist Platz für die Geschäftsleute, eigene Kontaktmöglichkeiten anzugeben, über die Ware beispielsweise auch nach Hause bestellt werden kann.

„Dem Beirat war es mehrheitlich wichtig, ein politisches Signal zu senden, dass die Schwierigkeiten des Einzelhandels gesehen werden und der Beirat will, dass es die Läden auch dauerhaft gibt“, sagt Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon. Man könne den Beschluss für die Freigabe der Globalmittel daher auch als Solidaritätsbekundung verstehen, findet die Ortsamtsleiterin.

Solidarität – das ist es, worauf Dietze nun besonders auch bei der Kundschaft hofft. Denn die Läden bräuchten trotz der Möglichkeit, die Türen unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder zu öffnen, auch weiterhin Unterstützung. „Einige Ladeninhaber oder deren Familienangehörige gehören selbst zur Risikogruppe und wollen daher nicht so schnell wieder öffnen“, berichtet sie von Gesprächen über die Sorgen mancher Geschäftsleute. Andere bräuchten dringend Unterstützung dabei, auch verstärkt digital ihre Waren und Dienstleistungen anzubieten. „Die Corona-Krise bietet für alle die Chance, sich spätestens jetzt online noch besser aufzustellen und dabei unterstützen wir gerne“, sagt die Stadtteilmanagerin.

Die Idee zur Plakatkampagne sei unter anderem auch deshalb entstanden, weil sowohl auf Seite der Läden als auch auf Seite der Kundschaft einige noch überwiegend analog unterwegs seien. Das bedeutet, dass sie das Internet nur wenig oder gar nicht zum Einkaufen oder Vermarkten ihrer Produkte nutzen. „Wir wollen aber alle mit einbeziehen und mitnehmen, damit wir auch nach der Krise noch die gute Vielfalt an Läden haben wie heute“, meint Dietze.

Sie hält es nicht für ausgeschlossen, dass es im weiteren Verlauf der Pandemie zwischenzeitlich nochmals zu zwangsverordneten Ladenschließungen kommen könnte. „Der Einzelhandel muss daher für alle möglichen Szenarien gewappnet sein“, findet die Stadtteilmanagerin. Höchste Zeit also für alle, die noch keine Social-Media-Präsenz eingerichtet und keinen Onlineshop haben, dies möglichst schnell nachzuholen.

Sache der Kundschaft sei es nun, die lokale Wirtschaft zu unterstützen. „Der Zusammenhalt im Stadtteil ist gut und heute besonders wichtig“, zeigt Dietze sich zuversichtlich, dass die Botschaft auch ankommt. Zu ihrem Optimismus trägt bei, dass sich schon zahlreiche Freiwillige bei ihr gemeldet haben, die bei Aktionen mithelfen wollen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Kampagne erteilt das Stadtteilmanagement. Telefon: 4 16 69 79, E-Mail: info@neustadtbremen.de.