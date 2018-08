Jason (v.l.), Stig, Thilo und Henry zeigen handwerkliches Geschick beim Zusägen und Zusammenschrauben der Holzlatten. (fotos: Walter Gerbracht)

Huckelriede. Was hat ein Katapult mit Mathematik zu tun? „Wenn wir damit Tennisbälle schießen, messen wir, wie weit oder wie hoch die Bälle fliegen und überlegen uns, wie man diese einfache Maschine noch verbessern kann“, erklärt Nico von Rönn. Der Referendar an der Wilhelm-Olbers-Schule in Hemelingen, der die Fächer Biologie und Mathematik unterrichtet, leitet das Projekt „Mathe am Strand“ in dieser Woche im Licht- und Luftbad leitet. Dabei bauen zwölf Jungen selber Katapulte. Diese Wurfmaschinen, die bereits in der Antike zur Eroberung von befestigten Städten zum Einsatz kamen, sind laut von Rönn ideal, um Zusammenhänge zwischen Zahlen und mechanischer Konstruktion zu begreifen.

„Unser Verein hat auf Norderney mit dem Bau von Katapulten zusammen mit der Sportjugend begonnen“, erzählt Nico von Rönn. „Daher stammt unser Projektname.“ Der Verein „Mathe am Strand“ besteht überwiegend aus Ingenieuren, Physikern, Mathematikern und Lehrern, die Kindern und Jugendlichen auf ungewöhnliche Art Mathematik und Naturwissenschaften näherbringen wollen. Die Mitglieder haben zum Beispiel auch Oberschüler aus Gröpelingen mit Fahrrad-Naben-Dynamos mehrere Windräder bauen lassen, die auf dem Schulhof Strom produzieren. Und der Verein hat außerdem in Kooperation mit dem BUND Bremen Flöße gebaut, die auf dem Werdersee zu Wasser gelassen wurden.

Doch „Mathe am Strand“ passt auch hervorragend zum Licht- und Luftbad, wo dieses Ferienangebot bereits zum siebten Mal veranstaltet wird, denn der Weserstrand am Café Sand liegt ganz in der Nähe. Auf dem großen Gelände mit vielen weißen Bänken und Liegestühlen spenden in der Sommerhitze viele Bäume ausreichend Schatten, sogar ein Brunnen plätschert, und im Schuppen lassen sich die Holzlatten für den Bau der Katapulte lagern. Auch kühle Getränke stehen bereit, und die ersten reifen Äpfel liegen in Mengen auf dem Boden. Für das Weit-, Hoch- und Zielschießen am letzten Tag der Projektwoche bietet eine große Rasenfläche ausreichend Platz.

In dieser Ferienprojektwoche hat sich eine rein männliche Gesellschaft zusammengefunden, denn alle Teilnehmer sind Jungs. Als Helfer sind Marten, Schüler an der Wilhelm-Wagenfeld-Schule in Huchting, und Thorben dabei, der an der Bremer Uni Biologie und Geschichte auf Lehramt studiert. „Selten macht auch mal ein Mädchen mit“, weiß Nico von Rönn, der das „Mathe am Strand“-Projekt bereits zum sechsten Mal leitet.

In den ersten Tagen dieser Projektwoche ist eher handwerkliches Geschick als Mathematik gefragt, denn die zahlreichen Holzlatten müssen mit Hämmern und Nägeln zusammengefügt werden, bis das Gestell, der Wurfarm und der Kasten für das Gewicht gezimmert sind. Schwere Steine sorgen dafür, dass die Tennisbälle mit großer Kraft in die Luft katapultiert werden. Doch da geht es mit der Mathematik schon los: Wie beeinflusst das Gewicht die Reichweite der Geschosse? Was passiert, wenn der Wurfarm länger oder kürzer ist?

Erst am dritten Tag sind die Katapulte einsatzbereit und lassen die Tennisbälle bis zu 20 Meter weit fliegen. Wenn es dann um Weit-, Hoch- und Zielschießen geht, ist wiederum Grips gefragt: Was kann man tun, damit die Bälle noch weiter fliegen?

„Weil es so heiß ist, können wir vielleicht auch mit Wasserbomben schießen“, stellt Nico von Rönn in Aussicht. Das löst bei den Jungens Begeisterungsschreie aus.

Doch bevor sie mit der Konstruktion des Katapults beginnen, müssen die Teilnehmer im Alter zwischen zehn und 14 Jahren zunächst eine Idee auf einem Blatt Papier skizzieren. Denn keine Maschine ohne vorherigen Plan. Bereits beim Anfertigen der Skizze sprießen erste mathematische Gedanken: Wie lang soll mein Hebelarm sein? Und welche Folgen wird das haben? Kann ich vorhersagen, in welcher Bahn der Ball fliegen wird?

Gleich am ersten Tag ist auch Dragan Miletkovic zu Besuch, der in der Filiale der Sparkasse Bremen in der Neustadt arbeitet. Etwa 500 Projekte von Kindern und Jugendlichen hat die Sparkasse bereits über ihre Initiative „gemeinsam gut!“ gefördert. „Wir fanden die Idee besonders spannend, Mathematik greifbar zu machen“, sagt Dragan Miletkovic, Marktbereichsleiter in der Sparkasse, die das Projekt finanziell unterstützt.

„Denn Mathematik ist in der Schule für viele ein Problemfach“, ergänzt Nico von Rönn. „Sie hat meistens nur wenig Verbindung zur Praxis. In unserem Projekt versuchen wir, sie schmackhaft zu machen.“ Die Verbindung von handwerklichem Tun mit Messen und Ausprobieren macht‘s möglich.

Die zwölf Jungs sind jedoch nicht der Mathematik wegen gekommen. Auf die Frage, wie sie denn Mathe in der Schule finden, antworten Jason (12 Jahre) und der elfjährige Stig mit „geht so“. „Ich wollte unbedingt mal ein Katapult basteln“, sagt Jason. Stig indes gesteht, dass er eigentlich nur auf Wunsch seiner Eltern mitmacht. Doch schon in den ersten Stunden, in denen sich die Kinder mit Spielen kennenlernen und die ersten Holzarbeiten anstehen, kommt schon großer Spaß an diesem Projekt auf.

Weitere Informationen

Nähere Informationen über den Verein finden sich im Internet unter www.mathe-am-strand.de.