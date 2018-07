Der Arster Landwirt Jan-Gerd Bätjer ärgert sich über Blumendiebe im Blühfeld, die alles platt treten und Schaden anrichten. (CHRISTIANE MESTER)

Arsten. Auf einem Feld am Weserdeich wiegen sich kräftige Sonnenblumen im Wind. Luzerne, Saatwicken, Borretsch und verschiedene Sorten Klee locken tausendfach Insekten an. Angelegt hat die Blühfläche Landwirt Jan-Gerd Bätjer. Das freut Imker David Zehle, der seine Bienenvölker gleich nebenan hat. Auch Passanten dürfen staunen. „Aber Pflücken ist verboten“, betont Bätjer, der wieder mit Blumendieben rechnet.

„Man muss sich nur mal fünf Minuten Zeit nehmen und beobachten, was hier alles kreucht und fleucht“, sagt Jan-Gerd Bätjer mit andächtiger Stimme. Um ihn herum tanzen scharenweise Schmetterlinge, Bienen und Hummeln. Weiter unten im dichten Grün zirpen die Grillen, und aus der Ferne ruft ein Fasan. „Das ist doch eine wahre Wonne“, kommentiert Bätjer das lebendige Panorama. Die wechselnde Blütenfolge zeichnet den ganzen Sommer über immer wieder eine andere Farbkomposition in die Landschaft.

Eine solche Idylle lockt allerdings nicht nur Insekten an. Unweit des Feldes verläuft eine der beliebtesten Radrouten Bremens. An sonnigen Tagen sind in dieser Gegend hunderte Menschen unterwegs: Radfahrer, Spaziergänger mit Hunden und Sonnenhungrige mit Badetaschen. Dass die Leute einen Augenblick verweilen und die Blumen anschauen, freut auch Pächter Bätjer.

Diebische Ausflügler

Aber einigen Passanten reiche nicht aus, den schönen Anblick nur zu genießen, weiß er. „Es gibt immer wieder Leute, die gehen auf das Feld, reißen die Blumen aus, und dabei trampeln sie die Pflanzen, die sie nicht mitnehmen, auch noch platt“, beschwert sich der Landwirt über die Schäden. Und auf ihr Verhalten angesprochen, zeigten sich die Verursacher meist uneinsichtig.

Mittlerweile kennt er die Vorlieben der diebischen Ausflügler. Besonders anziehend wirkten die Sonnenblumen, berichtet Bätjer. Noch sind die meisten Knospen verschlossen. Aber in wenigen Tagen wird sich die Blüte in ihrer ganzen Schönheit zeigen und dann, sagt Bätjer, kennen einige „vermeintliche Naturfans“ kein Halten mehr. „Die Leute wähnen sich in der freien Natur, einige meinen dann wohl, sie könnten sich kostenlos bedienen.“

Das seien gleich zwei Fehlschlüsse auf einmal, betont er und stellt klar: „Erstens befinden sie sich hier nicht in der Natur. Was sie hier ringsherum sehen, ist eine Kulturlandschaft, die von Menschen angelegt wurde“, erklärt Bätjer, der seit zwei Jahrzehnten an wechselnden Orten im Stadtteil Blühflächen anlegt. „Und zweitens, wächst das alles nicht kostenlos.“ Etwa tausend Euro seien für eine Blühfläche dieser Größe zu veranschlagen. Zwei Hektar Land hat er im Frühjahr gepflügt und eingesät. „Ich kaufe das Saatgut, und auch die Pacht läuft selbstverständlich weiter“, beleuchtet der Landwirt die wirtschaftliche Seite.

Im vergangenen Jahr wuchs hier noch Getreide. Damit der Boden beste Bedingungen aufweist, hält Bätjer die sogenannte Fruchtfolge ein. Wie würde ein solcher Wechsel normalerweise auf diesem Feld aussehen? „Erst Wintergerste, dann Raps, darauf folgt Winterweizen und dann kommt Mais“, zählt Bätjer auf. Blumen spielen in dieser Abfolge keine Rolle. Sie kosten den Pächter lediglich Geld. Aus diesem Grund sind Blühstreifen, die von Heerscharen an nützlichen Insekten bevölkert werden, nur selten zu sehen.

Trotzdem entscheide er sich seit 20 Jahren immer wieder für die Blumen, sagt Bätjer, der seither an wechselnden Orten im Stadtteil Blühflächen anlegt. „Einer der Gründe ist, dass eine solche Nutzung vorbeugend gegen bestimmte Krankheiten wirkt, für die Getreide sonst sehr anfällig ist.“

Fehlendes Verständnis

Außerdem ist Jan-Gerd Bätjer und weiß: „Dieses Blühfeld bietet vielen Tieren Schutz und Nahrung.“ Vor allem das Niederwild, das durch die intensive Landwirtschaft verdrängt werde, fühle sich wohl im Blühfeld. „Rebhühner, Hasen und Fasane vermehren sich dort, sie ziehen ihre Jungen groß, für die sie an Ort und Stelle Nahrung finden. Später im Jahr sind die Samen dieser Pflanzen wieder Winterfutter für viele Vogelarten.“

Das Verständnis für Kreisläufe wie diese fehle den meisten Menschen heutzutage wohl, vermutet Bätjer. „Einerseits reden gerade alle über Bienenschutz, anderseits kommen die Leute hierher und reißen uns die Blumen aus.“ Der Landwirt schüttelt den Kopf.

Wander-Imker David Zehle aus Weyhe ist fast ständig auf der Suche nach Blühflächen wie diesen. Seine Bienenkästen hat er ganz in der Nähe aufgestellt. Mehr als zweieinhalb Millionen seiner Insekten sind in den vergangenen Wochen ausgeflogen und haben ganze Arbeit geleistet. Der Ertrag sei dieses Jahr hervorragend, sagt Zehle, der viele Biomärkte in Bremen beliefert. Die Gläser, die wie selbstverständlich die Regale füllen, enthalten den Vorrat, den die Bienen für den Winter anlegen. „Der Imker nimmt ihnen einen Großteil davon weg“, erklärt Zehle, der gerade mit der Ernte beschäftigt ist.

Im Gegenzug muss er sich um die ganzjährige Ernährung seiner Völker kümmern. „Jetzt brauchen die Bienen zum Beispiel Pollen. Damit machen sie den Nachwuchs, der bald schlüpft, stark für die kalte Jahreszeit.“