Ferienprogramm einmal anders: Wie in vielen anderen Vereinen und Freizeiteinrichtungen links der Weser hat auch im Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland (BGO) das Sommerferienprogramm für Kinder während der Coronazeit anders ausgesehen als gewohnt. Das für die Arbeit mit Kindern zuständige Team des BGO hat sich trotz Covid 19 aber nicht davon abhalten lassen, ein dreiwöchiges Programm für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren zu planen. „Natürlich wurde alles genau nach dem geltenden Schutz- und Hygienekonzept des BGOs und der besuchten Einrichtungen geplant, organisiert und durchgeführt“, versichert Karin Wolf vom BGO. So haben zum Beispiel auch Masken die größeren und kleineren Kinder durch das Programm begleitet, die sie auf den Fluren des BGO, in Bussen und Bahnen oder Museen tragen mussten.

Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, haben außerdem jeweils zehn Kinder in zwei Gruppen das Ferienprogramm besucht. „Immer im Wechsel verbrachte jeweils eine der Gruppen den Tag im Bürgerhaus während die zweite Gruppe Ausflüge unternommen hat“, so Wolf.

In den Kreativwerkstätten des BGO haben die Kinder gefilzt, getöpfert, gedruckt, gebatikt und Blumenpressen, Aquarien, Windspiele, Traumfänger, Freundschaftsbänder und noch vieles mehr gebastelt. Die zweite Gruppe unternahm in der Zeit Ausflüge in den Bürgerpark, in die Botanika und ins Focke-Museum. Auch die Kunsthalle, das Universum, das Überseemuseum sowie die Kinderwildnis auf dem Stadtwerder und der Stadtgarten auf dem Neustädter Lucie-Flechtmann-Platz stand auf dem Programm.

„So konnten die Kinder Eindrücke zu Kunst, Kultur, Kreativität und Natur gewinnen“, sagt Karin Wolf. Außerdem hätten die Jungen und Mädchen die Gelegenheit bekommen, beim Bummel durch den Schnoor und die Böttcherstraße sowie über den Marktplatz, ihre Heimatstadt Bremen besser kennenzulernen.

Zum Abschluss der drei Wochen ging es zum gemeinsamen Eis essen. „Natürlich mit Abstand“, betont Wolf. Sie freut sich schon auf das Ferienprogramm, das sie mit dem Kreativteam des BGO in den Herbstferien anbieten will. „Dann hoffentlich ohne Maske“, so Wolf. Wenn es aber doch so kommen sollte, sei das auch kein Problem. Denn auch dafür sind die jungen Teilnehmer des Sommerferienprogramms nun gerüstet: Sie haben während der Zeit im BGO gelernt, wie sie ihre eigenen, individuellen Maske nähen und gestalten können.

Finanziell unterstützt wurde das Ferienprogramm durch Mittel aus dem Förderprogramm „Wohnen in Nachbarschaften“, durch den Beirat, Wohnungsbaugesellschaften, den Förderverein des BGO und andere.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu den Kreativangeboten im BGO erteilt Karin Wolf, Alfred-Faust-Straße 4, Telefon 69 67 30 20.