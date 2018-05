Kantorin Nora Köhler am Keyboard übt mit Mädchen und Jungen der Kinderkantorei die Lieder für die Musicalaufführung ein. (Walter Gerbracht)

Alte Neustadt. Nicht nur im Fernsehen sind die Erlebnisse vom alten, kauzigen Hinterwälder Findus, der mit seinem pfiffigen kleinen Kater Findus und seinen Tieren hoch im Norden auf einem Hof lebt, auf dem die verrücktesten Dinge geschehen, regelmäßig zu sehen. Die Kinderkantorei der Vereinigten Evangelischen Gemeinde Bremen-Neustadt bringt die lustigen Abenteuer, die sich der schwedische Illustrator Sven Nordquist ausgedacht hat, jetzt auch auf die Bühne: Das Musical "Petterson & Findus" hat am Sonnabend, 5. Mai, um 15 Uhr Premiere im Saal des St.-Pauli-Gemeindezentrums.

Die Aufregung unter den jungen Sängerinnen und Sängern steigt mit jedem Probentermin. Was macht der Fuchs denn da? Er schleicht ja um das Haus herum. Wo will er hin? Ahhh, zum Hühnerstall! Aber der ist abgeschlossen. Die Hühner sind in Sicherheit. Was hat er trotzdem da zu suchen? Vielleicht schaut er, ob ein Fenster aufsteht oder eine Latte an der Wand locker ist. Dann könnte er hineinschlüpfen und ein Huhn stehlen. So ist der Fuchs. Immer hungrig.

Mitreißender Rhythmus

Dies ist eine Szene, die Kantorin Nora Köhler mit den Kindern inszeniert. Sie gehören verschiedenen Chören an, die von der Kirchenmusikerin geleitet werden, und sie singen und spielen mit großer Begeisterung. Denn sie singen die Auszüge aus den verschiedenen Geschichten des alten Pettersson und seinem abenteuerlustigen Kater Findus nicht nur, sondern stellen sie auch szenisch dar, sodass sie sich zu einem lebendigen Musical zusammenfügen. "Für manche Kinder ist es ein langersehntes Ereignis Pettersson und Findus nach der erfolgreichen Aufführung von 2012 erneut auf die Bühne zu bringen", sagt Köhler. "Andere erleben es jedoch zum ersten Mal und freuen sich über die derzeitige Probenphase."

Die Kantorin studiert mit den Kindern die Lieder auf eine beeindruckende Weise ein. Ihre pädagogische Kompetenz lässt sie mit großer Geduld an die Sache herangehen. Sie arbeitet mit den Mädchen und Jungen sehr präzise, achtet auf Genauigkeit in der Aussprache und arbeitet den Rhythmus fein heraus – immer, ohne die Kinder unter Druck zu setzen. Im Ergebnis führt das zu erstaunlichen Leistungen, die schon beim Probenbesuch Freude beim Zusehen und Zuhören machen. Die Lieder, die die Kinder als Solisten oder im Chor singen, stammen alle aus dem großen Liederbuch zu der Serie. Wem die Lieder gefallen, der kann sie also auch zu Hause nachsingen. Einige Stücke haben einen so dynamischen Rhythmus, dass es einen kaum still auf dem Stuhl hält.

Der Spaßfaktor erhöht sich noch durch die witzigen Szenen. Etwa, wenn ein geplanter Zeltausflug abgesagt wird, weil es zu gefährlich wäre, die Hühner mitzunehmen. Im Zelt wären sie leichte Beute für den Fuchs. Kater Findus ist darüber verärgert. Aber er weiß, sich zu trösten. Statt zu zelten will er wenigstens Geburtstag feiern. „Aber du hattest doch letzte Woche schon Geburtstag,“ erwidert Pettersson. Doch Findus weiß: „Man kann doch jede Woche Geburtstag feiern. Geburtstag feiern ist schön.“ Also wird auch Geburtstag gefeiert – mit Pfannkuchentorte.

Diese und weitere Geschichten werden in dem Musical erzählt, in dem eine Erzählerin die einzelnen Geschichten verbindet. Das hübsche Bühnenbild und die passenden Kostüme, die die Eltern der jungen Bühnenakteure gemacht haben, sind außerdem schön anzusehen.

Weitere Informationen

Das Kindermusical "Pettersson & Findus” wird am Sonnabend und Sonntag, 5. und 6. Mai, jeweils um 15 Uhr im Gemeindezentrum St. Pauli in der Großen Krankenstraße 11 aufgeführt. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden für die Kinderchorarbeit gebeten.