Im Nachgang zum Bremer Astronautenkongress veranstaltet das Familienzentrum in der Neustadt einen Themenmonat und wirbt mit diesem Bild für Spender. (SOS Kinderdorf)

Neustadt. Der Internationale Raumfahrtkongress in Bremen ist vorbei, aber im Stadtteil- und Familienzentrum des SOS-Kinderdorfs hält die Begeisterung für den Weltraum weiter an: Ob Bilderbuchkino, Kreativ-Workshops oder das Sprachcafé – noch bis zum 21. Oktober wird an neun Terminen ein thematisch passendes und kostenloses Freizeitprogramm für verschiedene Altersgruppen geboten.

Das Herzstück des Kinderdorf-Zentrums steht allen Besuchern offen. Das öffentliche Café des örtlichen Stadtteil- und Familienzentrums an der Friedrich-Ebert-Straße, bietet einen kostengünstigen Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen. An den großen Tischen treffen sich vor allem Mütter und Väter mit Kindern und es herrscht eine allgemeine Mensa-Atmosphäre. Zu bestimmten Zeiten gibt es ein Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Anlässlich des Internationalen Raumfahrtkongress IAC, der bis vor wenigen Tagen erstmals in Bremen stattfand, beteiligt sich das Kinderdorf-Zentrum an dem stadtweit ausgerufenen Motto „Sternstunden 2018“. In der Zeit vom 11. bis zum 21. Oktober sind einige der regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen dem Thema Raumfahrt gewidmet und darüber hinaus wird ein passendes Sonderprogramm geboten.

Los geht es am 11. Oktober mit einem interaktiven Workshop, den der Nachwuchskreis Nord der Siemens AG ausrichtet. „Es wird ein kindgerechter Vortrag gehalten und beim anschließenden Raumfahrt-Quiz können die Besucher ihr gelerntes Wissen unter Beweis stellen“, erläutert Veranstaltungskoordinatorin Monika Lysek den Programm-Auftakt und verspricht: „Eine kleine Überraschung bekommen am Ende nicht nur die Quiz-Gewinner.“

Während der Beamer-Vortrag im ersten Stock des Stadtteilzentrums von 11 bis 15 Uhr mehrmals hintereinander läuft, wird unten im Café derweil an zwei Stationen gemeinsam gebastelt. Mitbringen müssen die Besucher dafür nichts. „Die Materialien für alle ‚Sternstunden‘-Termine werden gestellt“, sagt Monika Lysek. Das Kinderzentrum freue sich zwar immer über Spenden, aber dem nachzukommen sei kein Muss, versichert die Mitarbeiterin.

Am Montag, den 15. Oktober, gibt es fast den ganzen Tag über Programm in der Friedrich-Ebert-Straße 101. Bereits ab 10 Uhr morgens kreisen im Sprachcafé alle Gespräche um das Thema „Sonne, Mond und Sterne“. Das Sprachlerntreffen, das um 11.30 Uhr offiziell zu Ende ist, findet regelmäßig an sechs Tagen in der Woche im Stadtteilzentrum statt. Teilnehmen können Erwachsene, die ihre Deutschkenntnisse verbessern wollen sowie diejenigen, die ihnen dabei helfen und selbst offen für Neues sind. In lockerer Runde unterhalten sich Deutsche mit Frauen und Männern aus Syrien, Afghanistan, Russland, China, Japan oder den USA sprichwörtlich „über Gott und die Welt“, wie die Koordinatorin sagt. An diesem Tag ist das Thema ausnahmsweise vorgegeben.

Am Nachmittag werden im Café ab 15 Uhr Raketen gebastelt, mit denen die Kinder anschließend eine Phantasiereise zum Mond unternehmen können. Teilnehmen können Kinder ab drei Jahren. Nach nach zwei Stunden landen alle wieder pünktlich auf der Erde – die Rückkehr der Astronauten ist für 17 Uhr geplant. „Wer am 15. Oktober keine Zeit hat, kann vier Tage später nochmal zur Bastelaktion kommen“, verweist die Koordinatorin auf den Wiederholungstermin.

Kasper und Comics

Kinder und Jugendliche, die sich im Comic-Zeichnen ausprobieren möchten, erhalten am Montag, den 15 Oktober, zwischen 15 und 18 Uhr, eine professionelle Einführung in das Fach. Der Bremer Comic-Zeichner Jeff Hemmer zeigt, was alles mit Stift und Papier möglich ist. Die Besucher tun es ihm nach und gestalten ihre eigene „Weltraum-Expedition“. Der Workshop richtet sich an Zehn- bis Vierzehnjährige gleichermaßen mit und ohne Vorkenntnisse.

Stammgäste des Kinderprogramms im Familienzentrum kennen das Kasperle-Theater bereits. Am Dienstag, den 16. Oktober, nimmt der Kasper alle seine Freunde mit ins All. Der Shuttleflug startet um 16 Uhr und dauert so lange, bis die Geschichte aus erzählt ist. Am Mittwoch, den 17. Oktober wird ab 15 Uhr in der Nähwerkstatt gewerkelt. Und zwar unter ehrenamtlicher Anleitung: Hobbyschneiderinnen helfen an der Maschine bei allen Fragen rund ums Nähen weiter. Wo sonst Hosenbeine gekürzt oder Bettwäsche repariert wird, sollen an diesem Nachmittag bis 17 Uhr, Deko-Sterne angefertigt werden.

Zusätzlich zur zweistündigen Raketen-Bastelaktion, die am Donnerstag, den 19. Oktober erneut um 15 Uhr startet, findet ab 16.30 Uhr ein Bilderbuchkino statt. Gezeigt und gelesen wird „Papa, hol mir den Mond vom Himmel“. Mit dem Familiensonntag am 21. Oktober enden die „Sternstunden“-Aktionen des SOS-Kinderdorf-Zentrums. „Das Café ist an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. „Für die Kleinen gibt es Geschichten von ‚Lauras Stern‘ und für die Großen einen Handarbeitsbasar“, sagt die Koordinatorin zum Programm.

Feilgeboten werden die gesammelten Werke der Handarbeitsgruppe. Es gibt Stricksocken, wollene Schals, Mützen und Handschuhe zu kaufen. Erhältlich sind auch genähte Bekleidungsartikel für Kinder. Die verwendeten Materialien sind Sachspenden. Das sorge nicht für eine bunte Kollektion, sagt Monika Lysek, sondern halte auch den Kreislauf am Laufen: „Mit den Einnahmen finanzieren wir die anderen Veranstaltungen bei uns im Haus.“