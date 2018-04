Neustadt. Im Neustädter Beirat geht es an diesem Donnerstag, 19. April, um die Frage, wie das Stadtteilparlament künftig arbeiten will. Es ist zu erwarten, dass es während der Diskussion hoch hergehen wird, denn es gibt dazu sehr unterschiedliche Positionen der Beiratsmitglieder.

Neun Beiratsmitglieder aus den Fraktionen von SPD und Grüne beantragen eine Änderung der Geschäftsordnung. Mit dem Ziel, dass fortan in den beiden Fachausschüssen "Soziales und Bildung" und "Bau, Umwelt und Verkehr" Mehrheitsbeschlüsse ausreichen, um als Beiratsbeschlüsse wirksam zu werden. Bislang ist dazu erforderlich, dass es keine einzige Gegenstimme der stimmberechtigten Ausschussmitglieder gibt. Andernfalls müssen die gescheiterten Entscheidungen der Fachgremien erneut im Gesamtbeirat abgestimmt werden.

Genau das hatte vor allem im Bauausschuss während der laufenden Legislaturperiode sehr häufig dazu geführt, dass Themen im Beirat nachgearbeitet werden mussten. Insbesondere, weil die Linkspartei im Ausschuss auf Maximalforderungen beharrte und – wie berichtet – nur selten zu Kompromissen bereit war. Die Folge: Wegen dieses zusätzlichen Arbeitspensums musste das Stadtteilparlament wichtige Themen wie die städtebauliche Sanierung von Huckelriede im Schweinsgalopp behandeln.

Zeitnot des Beirates

Im Beschlussantrags heißt es dazu: "Die Zusammensetzung der Fachausschüsse spiegelt die Mehrheitsverhältnisse im Beirat wieder. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass mehrheitlich im Fachausschuss gefasste Beschlüsse auch im Beirat eine Mehrheit finden." Beiratssprecher Ingo Mose (Grüne) erklärt den Hintergrund des Anliegens: "Die ständigen Doppelbefassungen machen keinen Sinn, weil nur in äußerst seltenen Fällen im Beirat andere Ergebnisse als im Ausschuss erzielt werden."

Bürger würden den Beirat zunehmend als schwerfällig kritisieren. "Wir ersticken in Themen, die wir nicht abgearbeitet bekommen, daher müssen wir die Entscheidungsfindung verschlanken, um unsere Arbeit wieder besser bewältigen zu können", findet Mose. Andernfalls bliebe zu wenig Zeit, um die übergeordneten Themen angemessen im Beirat behandeln zu können. Schaut man in andere Beiräte Bremens wird schnell deutlich: Die Mehrheit der Stadtteilparlamente arbeitet genau so, wie es SPD und Grüne mit ihrem Antrag nun fordern.

Linkspartei, Piraten und FDP äußern dennoch in einer gemeinsamen Presseerklärung scharfe Kritik an der geplanten Änderung. Aus ihrer Sicht würde die Abkehr von der Einstimmigkeit dazu führen, dass Anträge der Fachausschussmitglieder sowie Bürgeranträge, die häufig zuerst in den Fachausschüssen behandelt werden, von den größeren Fraktionen über Mehrheitsbeschlüsse quasi "abgeräumt“ werden könnten.

Dadurch bestehe die Gefahr, dass Themen "damit einer weitergehenden öffentlichen Thematisierung und Abstimmung – unter Beteiligung aller Beiratsmitglieder – entzogen werden können, zumal die kleineren Parteien (wie AfD, FDP und Piraten, Anm. d. Red.) in den Fachausschüssen kein Stimmrecht haben", heißt es in der gemeinsamen Erklärung. Ihre Schlussfolgerung: Die Änderung der Geschäftsordnung beschneide die Rechte der Beiratsmitglieder kleinerer Parteien.

Diese Argumentation kann der Beiratssprecher nicht nachvollziehen. "Jedes Beiratsmitglied kann laut Beirätegesetz weiterhin ungeachtet von Mehrheitsverhältnissen Themen auf die Tagesordnung bringen, da ist eine Tabuisierung überhaupt nicht möglich", sagt Mose. Ziel der Antragsteller sei eine Arbeitserleichterung des Stadtteilparlamentes und keineswegs die von den kleinen Parteien unterstellte Einschränkung ihrer demokratische Rechte.

"Ich halte es nicht für gefährlich, zu einem Zustand zurückzukehren, den auch der Neustädter Beirat in der Vergangenheit bereits jahrelang praktiziert hat und der durch das Beirätegesetz abgedeckt ist", erklärt der Grünenpolitiker. Und Mose betont: "Die demokratische Willensbildung bleibt weiterhin Kern unserer Arbeit, das wollen wir auf keinen Fall unterdrücken."