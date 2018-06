Zu Stefan Grimms Schätzen gehört auch eine alte Kamera, deren Funktionsweise er Thomas Deeg (l.) und Bernd Balke (r.) gern erklärt. (fotos: gerbracht)

Grolland. Töpfe, Pfannen, Westerndeko, ein Porzellan-Grizzly mit Lachs im Maul, Fahrradteile, Elektronik, Spielzeuge und vieles, vieles mehr. Für einen Flohmarkt ist eine Ansammlung all solcher Dinge auf Tapeziertischen und sonstigem Mobilar nichts Ungewöhnliches, aber schon für eine Nachbarschaft im Süden Bremens. Anstatt das gute Wetter am Wasser oder entspannt zu Hause zu verbringen, stehen bei der fünften Trödeltour der Siedlergemeinschaft Grolland I mehrere Dutzend Anwohner vor ihren Häusern und bieten alles Mögliche feil. Klönen und geselliges Feilschen sind Trumpf.

Rund 50 Haushalte haben an diesem Tag Tapeziertische aufgestellt und die Siedlung zwischen der Bundesstraße 75 und der Eisenbahnlinie in eine bunte Flohmarktmeile verwandelt, die im Laufe des Tages immer mehr Besucher anlockt. Dabei sind Anwohner der Straßen Am Vorfeld, Bardenflethstraße, Hemmelskamp, Huntorp, Tom-Dyk, Strobiling, Steingraben, St. Veit, Süderbroker, Vehrels sowie aus der Grollander Straße. Manch einer hat auch spontan seine Pforte geöffnet, um sich an der großen Gebrauchtwarenbörse zu beteiligen. Am Vereinshaus der Siedlergemeinschaft Grolland I ist sogar eine Fläche für auswärtige Anbieter ausgewiesen. Gleich daneben sind die gut frequentierten Stände für Bratwürste, Kaffee und Kuchen zu finden.

Stefan Grimm gehört praktisch zu den Urgesteinen der Trödeltour. Er war bislang jedes Jahr dabei. Ihm sei es besonders wichtig, Nachbarn kennenzulernen, zu klönen und Zeit beim gemeinsamen Feilschen zu verbringen, erzählt der Grollander. Auf die Frage, ob sich der Stand finanziell lohnen würde, antwortet er: "Reiner Spaß an der Freude. Hier macht man nicht das große Geld."

Ganz ähnlich sehen es Birgit Fette und Ulrich Demes. Die beiden Nachbarn haben einen gemeinsamen Stand aufgebaut und sind zum zweiten Mal beim Straßenflohmarkt dabei. "Das Spannendste ist der Handel", findet Ulrich Demes. Das verkaufen sei zwar auch toll, aber ihnen gehe es mehr um die Gemeinschaft und darum, "dass es Spaß macht." Das nachbarschaftliche Duo verkauft alles, was sich auf dem Dachboden und im Keller so finden ließ. Dabei taucht nach ihrer Aussage auch immer wieder so manch Verschollenes Kleinod auf, mit dem man so gar nicht mehr gerechnet hat. "Ja, da findet sich so einiges", betont Birigit Fette lachend, ehe sie sich einer Kunden zuwendet, die gerade die Auslage in der Garage begutachtet.

Auch Günter Siemens und seine Frau haben das Auto aus der Garage gefahren und sie zum Verkaufsraum umgestaltet, sodass nun rund herum in U-Form allerlei Krimskrams aus Regionen jenseits des Atlantiks ausgestellt liegen. "Viele Dinge, die man nicht mehr braucht", sagt Günter Siemens und zeigt auf einige Mitbringsel. Er sei früher oft durch die USA, Mexiko und Kanada gefahren, erzählt er. In Kanada habe er sogar fünf Jahre gelebt.

Siemers findet aber, nun sei es an der Zeit, sich von den bei diesen Reisen zusammengekommenen Sachen trennen. Für den Grollander ist die Bequemlichkeit das Hauptargument dafür, dass er sich an der Trödeltour beteiligt. "Man muss nicht alles irgendwohin transportieren", erklärt er begeistert. Außerdem würden keine Standgebühren erhoben.

Finanziell lohne es sich zwar nicht, findet er, allein das Aussortieren, Aufbauen und Arrangieren koste einiges an Zeit, da habe der Verkaufstag ja noch gar nicht findet begonnen. Dennoch sei die Trödeltour eine sehr schöne Veranstaltung.