Für das Foto ließen sich einige kleine Besucher von der Terrasse auf die Indoor-Spielwiese locken. (Walter Gerbracht)

„Wir sind draußen“ steht in großen Buchstaben an der Kita-Tür im Quartierszentrum Huckelriede am Niedersachsendamm. Der erste Sommereinbruch lockt an die Weser – nicht unbedingt ins Marie Weser. Dementsprechend verwaist stehen Tretautos auf der neuen Spielwiese, die donnerstags ab 15.15 Uhr im Esszimmer des Restaurants eingerichtet ist. Die Organisatoren nehmen es gelassen – Sonnenschein müsse man nutzen, Regentage kommen mit Sicherheit. Für Zerstreuung, Gemeinschaft und leckere Küche ist das Quartierszentrum dann der richtige Ort, speziell am Donnerstag – dann bleiben die Türen länger offen. Am Nachmittag vergnügen sich die Kleinen, am Abend die Großen. Neben der Indoor-Spielwiese können Ein- bis Dreijährige und ihre Eltern ab 24. Mai alle vier Wochen die Bewegungslandschaft nutzen. Für Kindergartenkinder wird bereits jetzt alle zwei Wochen das Bilderbuchkino angeboten. Das nächste Mal am 14. Juni.

Luka Lübkes Küche bleibt donnerstags bis 21 Uhr heiß. Die Abendkantine öffnet ab 17.30 Uhr und lockt mit „echt schickem Essen“. Zusätzlich stauen sich die Veranstaltungen. Einige Erlebnisabende stehen neben den Donnerstagen an.

„Wir wollen das Quartierszentrum von innen aus weiter beleben und als Ort öffnen, an den jeder kommen kann“, sagt Mechthild Schröter, Leiterin der Kita vom SOS-Kinderdorf. Martin Bianchi vom Martinsclub ergänzt: „Das ist keine geschlossene Gesellschaft, wir wollen Begegnung schaffen. Das passt zu unserem Inklusionsgedanken.“

Die Kooperationspartner Martinsclub, Marie Weser und das SOS-Kinderdorf sind seit rund eineinhalb Jahren Nachbarn unter einem Dach und bespielen das Haus mit gemeinsamen Ideen. Bisher wurde es immer mittags eng im Esszimmer, danach leerte es sich schnell. „Leute sprachen mich an, einige sind ehemalige Stammgäste, die gerne mal wieder bei mir essen möchten. Andere waren noch nie im Marie Weser und würden gerne mal vorbeikommen. Da wir aber nur bis zum Nachmittag offen haben, ergibt sich die Gelegenheit nicht. Das ändert sich nun“, erzählt die Fernsehköchin. Bis in den Abend serviert sie am langen Donnerstag das wie sie es nennt „pfundstarke“ Menü – gezahlt wird nach Gewicht. Auf den Teller kommt „echtes Essen für alle“, das heißt: bio, selbst gekocht, ohne Zusatzstoffe, dafür mit guten Zutaten, die auch Lübkes Oma kannte. Das Fleisch stammt von regionalen Bauern, die Lübke persönlich kennt. Während beim Mittagstisch der Blick auf die Uhr bei den Gästen nicht ausbleibt, soll es abends gemütlich werden. Ein Hauch von Gourmet umhüllt die Speisekarte, Kerzen stehen auf den eingedeckten Tischen. „Wir wollen, dass die Gäste uns als Abendlokal entdecken“, so Lübke. Das geht auch mit Kindern. Doch aus Erfahrung weiß die Bremerin, dass Eltern Restaurantbesuche mit dem Nachwuchs mit gemischten Gefühlen betrachten. „Als Familie essen zu gehen beschreiben viele als schwierig. Deshalb laden wir am 1. Juni zu einem Familiendinner ein.“ Mechthild Schröter und Lübke bitten ab 17 Uhr an eine unkonventionelle Tafel. Das Büfett bietet Handfestes für kleine Finger. Gabel und Löffel dürfen getrost sauber bleiben. Wer auf die bunten Wachstuchdecken kleckert, erntet dafür keine ernsten Blicke. Rezepte, die Appetit und Lust auf Begegnung machen hat Lübke viele. Dabei versucht sie den Geschmack der Zeit zu bedienen: Für die Küchenchefin ist Kochen mehr als essen, es soll verbinden und kombinierbar sein. Mit klassischer Musik zum Beispiel. Am 13. Mai feiert das erste Kulturmenü Premiere. Ab 17 Uhr kreiert Lübke Passendes für Mund und Magen zum Musikmärchen „Peter und der Wolf“. Während des Dinners lauschen die Gäste zu Musik und Tiergeschichten.

Die Idee für ein Bierbrauseminar schob Stadtteilkoordinator Marco Bianchi an. „Ich habe jüngst meinen Brauschein gemacht. Ein Wochenende habe ich mit Luka probiert und dann haben wir entschieden, das könnten wir auch hier anbieten.“ Mit einfachen Zutaten das eigene Bier kreieren, das bringt Bianchi den Teilnehmern des Workshops am 2. Juni von 10 bis 18 Uhr bei. Er sorgt für das Bier, Lübke für den Snack.

Verborgene Talente wie das von Bianchi finden sich noch weitere im Quartierszentrum: Ein Bewohner ist Hobby-Imker. Sein Wissen rund um Biene und Honig gibt er am 20. Juni ab 17 Uhr preis. „Es ist wunderbar, dass wir die Ressourcen aufgreifen können, die sich in unserer Nachbarschaft zeigen“, sagt Bianchi. Das mache das Quartierszentrum zu einem wahren Ort der Begegnung – und des guten Geschmacks.

Weitere Informationen

Marie Weser, Niedersachsendamm 20 A, ist von montags bis mittwochs von 7.30 bis 17 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 21 Uhr und freitags von 7.30 bis 17 Uhr geöffnet. Die Spielangebote für Kinder am Donnerstag sind kostenlos. Infos und Anmeldungen für die Menüabende und Seminare unter www.marieweser.de, telefonisch unter 89 82 36 36 oder per E-Mail an essen@marieweser.de.