Eine Einführung in die Katzensprache gibt Petra Bauer in ihrem Vortrag am Mittwoch, 4. April, von 19 bis 20.30 Uhr im Unterrichtsraum 1 der VHS-Süd. Die Teilnahme an der Veranstaltung 24-460-S kostet sechs Euro. Petra Bauer erklärt, welche vielfältigen Möglichkeiten unsere Samtpfoten haben, sich auszudrücken. Ihr Repertoire geht über Körperhaltung, Gestik und Mimik hinaus. Mit diesem Wissen können Katzenhalter das Verhalten ihrer Katze sicherer beurteilen.

An Anfängerinnen und Anfänger richtet sich das Wochenendseminar Tango Argentino am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. April, jeweils von 11 bis 14 Uhr im Bewegungsraum in der Theodor-Billroth-Straße 5. Anja Schiele will mit den Paaren Grundkenntnisse auffrischen, ihr Tanzrepertoire erweitern und die Bewegungsqualität verfeinern. Die Leiterin des Kurses 74-654-S bittet darum, sich paarweise anzumelden und Tanzschuhe mitzubringen. Die Teilnahme an dem Wochenendseminar kostet 24, ermäßigt 16 Euro.

Mit einfachen, spielerischen Atem-, Dehn-, Klatsch- und Lachübungen lernen die Teilnehmenden am Lachyoga-Kursus von Christa Ammersbach mehr Freude und Leichtigkeit in ihr Leben zu holen. Lachyoga hilft laut Kursleiterin beim Stressabbau, stärkt das Immunsystem, hebt die Stimmung und vieles mehr. Der Kursus 85-240-S läuft an fünf Terminen über jeweils eine Stunde und beginnt am Freitag, 6. April, um 18 Uhr im Bewegungsraum der VHS-Süd. Die Teilnahme kostet 24, ermäßigt 16 Euro.