So stellen sich die Investoren das Kornquartier vor. Dem Beirat und einigen Anwohnern sind die Gebäude zum Teil zu hoch. (Hilmes Lamprecht Architekten BDA)

Es ist eine Art Vorwarnung, die der Beirat Neustadt während seiner jüngsten Sitzung an die Baubehörde gerichtet hat. Es geht um das Kornquartier in Huckelriede auf dem Gelände des verlassenen Autohauses Brinkmann an der Kornstraße. Für die Gewerbebrache wird derzeit ein Bebauungsplan erarbeitet. Wenn es zu keinen wesentlichen Änderungen der Planung komme und auch weiterhin kein schlüssiges Verkehrskonzept für den gesamten Ortsteil Huckelriede vorgelegt werde, könne der Beirat dem Vorhaben nicht zustimmen, schreiben die Stadtteilpolitiker in ihrer Stellungnahme.

Kornquartier: Beirat hat Bedenken Wohnungsbauprojekt

Zwar begrüße der Beirat die Entwicklung des Kornquartiers grundsätzlich, aber „hinsichtlich der zu erwartenden Verkehre und der aktuell geplanten Geschosshöhen bestehen erhebliche Bedenken des Beirats“, steht in dem Papier. Der Beirat bezieht sich auf die bereits während einer Einwohnerversammlung vorgestellten, recht konkreten Pläne der Investoren. Wie berichtet, waren auf den Plänen der Architekten Gebäude zu sehen, die zwischen zwei und acht Stockwerke hoch sind. Etwa 500 neue Wohnungen planen die Investoren der Gesellschaft Projektentwicklung Kornstraße für das circa drei Hektar große Gebiet. Dazu unter anderem verträgliches Gewerbe, ein Hotel, Gastronomie, ein Ärztehaus, eine Kita und Raum für Kultur und Ideen der Allgemeinheit. Weite Teile des Areals sollen autofrei bleiben

Mehr zum Thema Pläne für Autohaus-Gelände vorgestellt 500 neue Wohnungen für das Kornquartier Ein nahezu autofreies Quartier mit 500 Wohnungen, Gewerbe und Freiräumen für die Allgemeinheit planen Investoren im Kornquartier an der Kornstraße in Huckelriede. Den ... mehr »

Der Beirat fordert nun, bei der Aufstellung des Bebauungsplanes die Geschosshöhen zu begrenzen. Und zwar auf maximal fünf Geschosse inklusive Staffelgeschoss an der Kornstraße und auf maximal sieben Geschosse inklusive Staffelgeschoss auf dem übrigen Gelände.

Außerdem solle die Bausenatorin „unverzüglich über den aktuellen Stand zum Verkehrs- und Mobilitätskonzept für das Kornquartier berichten“, verlangen die Beiratsmitglieder. Im Ortsteil Huckelriede seien aktuell mehrere größere Bauvorhaben in Planung und Umsetzung, für die immer noch kein Gesamtverkehrskonzept vorgelegt worden sei. Spätestens bis Mitte des laufenden Jahres will der Beirat ein solches Konzept auf dem Tisch haben.

„Bei der weiteren Entwicklung und Vorbereitung der Planung für das Kornquartier sind neben dem Beirat auch die Bürgerinnen und Bürger in angemessener Weise zu beteiligen“, lautet abschließend die dritte Forderung des Beirates.

Mehr zum Thema Verkehr ist zentrales Thema Kritische Fragen zum Kornquartier in Huckelriede Wie sollen die vielen zusätzlichen Autos hineinkommen ins geplante Kornquartier an der Kornstraße – und wie wieder hinaus? Antworten auf diese und weitere Fragen fordern ... mehr »

Zum Teil sind die Erwartungen der Anwohnerschaft an die Kompromissbereitschaft der Investoren deutlich höher als die des Beirates: Besonders was die Gebäudehöhen und Dimensionierung des neuen Wohn- und Arbeitsquartiers betrifft, fordern manche Anwohnerinnen eine drastische Reduktion der bisher geplanten Höhe und Dichte der Häuser. Ein Vorschlag lautet, dass nur maximal die Hälfte der Grundstücksfläche bebaut werden darf. Zudem solle bei vier Geschossen Schluss sein.

Sobald der Bebauungsplan vorliegt, werde eine weitere Stellungnahme zum Kornquartier folgen, kündigt der Beirat Neustadt an. Darin werde er seine Anforderungen an die bauliche, soziale und ökologische Gestaltung des Quartiers formulieren.