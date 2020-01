Die Sonne sinkt, der Himmel verfärbt sich rot und gelb, und aus dem weiten Grünland steigen Hunderte Gänse in die Luft, um zu ihren Schlafplätzen zu fliegen. Tagsüber kommt es vor, dass schlagartig riesige Gänseschwärme auffliegen, aufgescheucht von einem Seeadler.

Solche Naturerlebnisse am Rande der Großstadt Bremen macht derzeit das Niedervie­land möglich. Wer darüber hinaus Fernglas oder Spektiv dabei hat, kann in diesen Tagen eine große Zahl Arten aus der Vogelwelt bestimmen: Sechs Arten Gänse, sechs Arten Enten und fünf Möwenarten lassen sich nach Angaben von Karin Menke, Vogelkundlerin und Gebietsbetreuerin beim Bremer Landesverband des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), derzeit im Niedervieland beobachten – unter ihnen sind viele Rastvögel, die den Winter in Norddeutschland verbringen. Fernab von ihren Brutgebieten im hohen Norden Skandinaviens oder in Sibirien.

Das Niedervieland ist seit 2003 Teil des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000, liegt zwischen Hasenbüren/Seehausen und Strom und ist überwiegend von Grünland mit einem dichten Grabennetz geprägt. In diesem Gebiet locken mehrere Polder, die vom Herbst bis ins Frühjahr überstaut werden, zahlreiche Vogelarten an: am Duntzenwerder, nahe am Ochtumsperrwerk, und in Brockhuchting, an der Brockhuchtinger Landstraße. Der Polder am Duntzenwerder unterliegt dem Tideeinfluss, weil er an die Weser mit ihrem Hoch- und Niedrigwasser angebunden ist.

Der gesamte Polder Duntzenwerder gilt inzwischen als einer der wertvollsten Rastbiotope Bremens. „Ab Mitte November wird dort vom Deichverband eine Fläche auf 2,40 Meter Höhe angestaut, und im März wird das Wasser wieder abgelassen“, sagt Karin Menke. „In diesem Jahr wurde der Polder bei Brockhuchting jedoch nicht überflutet, um die Vegetation zu schonen, denn zu lange Überflutungszeiten schaden der Pflanzenwelt des Grünlands.“ Das Naturschutzmanagement sorge jedoch dafür, dass jedes Jahr mindestens ein Polder der beiden Gebiete überstaut wird, um Rastvögeln im Winter genügend Wasserflächen zu bieten.

Derzeit halten sich im Niedervieland vor allem zahlreiche Enten-, Gänse- und Möwenarten auf, aber auch Reiher und Greifvögel wie Mäusebussard oder Turmfalke. Zur häufigen Graugans gesellt sich die ähnlich aussehende Blessgans in größeren Mengen, die im hohen Norden brütet, und sich mit ihrer Blesse über dem Schnabel leicht von der Graugans unterscheiden lässt. Die Zahl der Blessgänse in Brockhuchting habe in diesem Jahr mit derzeit rund 1800 Tieren jedoch stark abgenommen, so Karin Menke. Im vergangenen Jahr seien es noch etwa 4000 Gänse gewesen. Im Niedervieland lassen sich aber auch die auffällig schwarz-weiß gezeichnete Weißwangengans, die Brandgans sowie zwei Neubürger aus der Gänsewelt beobachten: Kanadagans und ­Nilgans.

Derzeit kommen im Duntzenwerder auch einige Singschwäne vor, und der überstaute Polder ist derzeit mit Entenarten reich bevölkert: Etwa 800 Pfeifenten, die sich zum Grasen auch gern am Deichfuß aufhalten, sowie Stock-, Schnatter- und Krickenten. Und weil das Wasser im Polder tief genug ist, siedeln sich auch tauchende Entenarten wie Reiher- und Schellente an – im Gegensatz zu den gründelnden Enten, die bei der Nahrungssuche an der Wasseroberfläche bleiben, tauchen diese Enten bis an den Gewässergrund. Wer im Grünland einen schlanken weißen Vogel mit langem Hals und langem Schnabel be­obachtet, hat einen Silberreiher vor sich. Eine Art, die früher in Südeuropa brütete, sich aber seit einigen Jahren auch im Bremer Raum ausgebreitet hat und sich zu dem häufigen Graureiher gesellt. „Wenn plötzlich viele Gänse oder Enten auffliegen, sollte man mit dem Fernglas den Himmel absuchen. Dann könnte ein Seeadler in der Nähe sein“, sagt Karin Menke. Der größte heimische Greifvogel ­brütet inzwischen auch in der Umgebung ­Bremens.

Höhere Ansprüche an die Kunst der Vogelbestimmung stellen die Möwen, die sich oft nur schwer voneinander unterscheiden lassen: Außer den häufigen Lach- und Silbermöwen sind laut Karin Menke im Duntzenwerder auch Sturm-, Herings- und Mantelmöwen zu beobachten. „Diese Wochen sind eine gute Zeit, um die Artenvielfalt in der Rastvogelwelt zu erleben“, sagt die Vogelkundlerin, und empfiehlt eine Fahrradtour durch die Weiten der Wesermarsch. Lohnende Routen, die vielfältige Naturerlebnisse versprechen, sind auf den Infoflyern der Bremer Naturschutzbehörde eingetragen. Dort sind auch die Standorte markiert, von denen aus es sich besonders gut beobachten lässt.

Das Wasser im Duntzenwerder wird im Frühjahr wieder abgelassen. „Dadurch bleibt der Boden für die zahlreichen Limikolen wie Kiebitz oder Uferschnepfe feucht und stocherfähig. Wenn sie im März dort zu brüten beginnen, suchen sie in den noch nassen Flächen nach Nahrung“, sagt Karin Menke.

Im Frühjahr bietet das Niedervie­land dagegen Naturerlebnisse ganz anderer Art: Die Rastvögel sind dann weg, doch dafür erfüllen die Rufe von Kiebitzen, Uferschnepfen und Brachvögeln die Luft.

Weitere Informationen

Faltblätter zu den Schutzgebieten Niedervie­land und Ochtumniederung bei Brockhuchting lassen sich im Internet unter der Adresse www.erlebnisraum-natur.de/schutzgebiete/landschaftsschutzgebiete/niedervieland beziehungsweise ochtumniederung-bei-brokhuchting als PDF-Datei herunterladen.