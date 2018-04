Huchting. 21 Monate hat es gedauert, bis die neue Halle des Turn- und Sportvereins (Tus) Huchting fertiggestellt wurde. Die reine Bauzeit betrug lediglich vier Monate. Am Sonntag, 29. April, ab 11 Uhr werden die neuen Räume des Vereinszentrums an der Obervielander Straße 76 eingeweiht. Dazu sind alle Huchtinger eingeladen. Repräsentanten aus dem Senat und dem Sportamt sind ebenfalls vor Ort, um sich den Neubau sowie die anderen Vereinsräume anzusehen. Einige Abteilungen bereiten Vorführungen vor. Die Gäste können draußen bei Kaffee und Kuchen miteinander ins Gespräch kommen.

Noch ist in dem 750 Quadratmeter großen Neubau zwischen der alten Sporthalle und dem Fußballplatz nicht alles fertiggestellt. Die Transponderanlage muss noch eingerichtet werden, und kleine Arbeiten stehen noch aus, bevor sich die Huchtinger die neue Halle der Fitness- und Reha-Abteilung des Vereins und deren Geräte wie Hanteln und Laufbänder am 29. April ansehen können. „Alles auf dem neuesten Stand der Technik“, sagt der Vereinsvorsitzende Reinhold Hübner voller Freude. Dazu gehört auch die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, die die Sportstätte mit erneuerbarer Energie versorgen soll.

950 000 Euro hat der Neubau gekostet, die der Verein aus eigenen Mitteln und mithilfe von Krediten bezahlt hat. Außerdem gab es einen Zuschuss vom Sportamt über 245 000 Euro auf drei Jahre verteilt sowie weitere rund 14 000 Euro aus Mitteln des Programms „Soziale Stadt“. „Wir sind kein Fitnessstudio, sondern eine Abteilung des Vereins“, betont Hübner. Wer eines oder mehrere Angebote im Neubau nutzen möchte, muss daher auch in den 2300 Mitglieder zählenden Tus Huchting eintreten.

Zur Namensfindung für die neue Halle wurde ein Wettbewerb ausgerichtet. 35 Vorschläge kamen zusammen, darunter Ideen wie „Fitnessburg“ oder „Studio 04“. In einer Sitzung hat sich der Vorstand vor Kurzem auf den Namen „Kraftwerk 04“ geeinigt. „Der Name 'Kraftwerk' zieht besonders bei Jüngeren, aber auch Ältere sind in der Halle willkommen“, sagt Reinhold Hübner. Da der Vorschlag von einem Vorstandsmitglied kam, wird es keine Belohnung für die Idee geben. Eigentlich war angedacht, als Preis ein Mitgliedschafts-Jahresabo oder ein Essen für zwei Personen auszuloben.

Die „04“ steht übrigens für das Gründungsjahr des Vereins, der heute noch offiziell den Namen „Tus Huchting von 1904" trägt. Der neue Name wird auf sämtlichen Papieren und Schreiben des Vereins erscheinen. Im Sommer ist außerdem geplant, die Halle von außen mit der neuen Bezeichnung besprühen zu lassen.

Wer mehr über die Aktivitäten zu Sport, Freizeit und Gesundheit des über 2400 Mitglieder zählenden Tus Huchting, der verschiedene Sportangebote über das ganze Jahr verteilt auf 59 Sparten macht, wissen möchte, kann sich im Internet unter der Adresse www.tus-huchting.de ausführlich informieren.