Aquarellfarben geben differenziert das Spiel von Licht und Schatten auf Mohnblüten in einer Glasvase wieder, ein Rotkehlchen im Winter ist präzise in allen Details, nahezu fotografisch getreu festgehalten. Viele der Werke, die die Freizeitkünstler in Huchting geschaffen haben, wirken äußerst professionell.

„Unsere Künstler haben viel Erfahrung. Deshalb ist die Bezeichnung Freizeitkünstler nicht mehr angemessen. Und manche unserer Mitglieder fühlten sich durch diese Bezeichnung künstlerisch zurückgesetzt oder sogar diskriminiert“, sagt Gisela Frese, Vorsitzende eines Vereins, der sich vor Kurzem umbenannt hat: Im Jahre 1975 gründeten sieben Frauen die „Montagsmaler“, die sich später „Freizeitkünstler“ nannten – nun heißt es offiziell „Kunstverein Huchting in Bremen seit 1975“. Die Eintragung durch das Registergericht ist bereits erfolgt.

„In all den Jahren hat sich eine künstlerische Vielfalt und Qualität entwickelt, die Huchting und eine große Umgebung bereichert: mit regelmäßigen Kunstausstellungen, Angeboten in malenden Gruppen oder organisierten Führungen in Galerien oder Museen“, sagt Gisela Frese, und ist dankbar, dass das Bürger- und Sozialzentrum in der Amersfoorter Straße Räume zum Malen und Zeichnen zur Verfügung stellt.

„Doch in der Corona-Krise war das Arbeiten dort nicht möglich“, berichtet die Malerin, „zum Glück konnten wir auf einen großen Garten ausweichen, und dort hat das Schaffen in frischer Luft, im Wechselspiel von Licht und Schatten viel Spaß gemacht.“ Gegenseitiger Austausch sei vielen in der Gruppe, die derzeit aus 27 Künstlerinnen und Künstlern besteht, extrem wichtig, obwohl einige auch lieber allein arbeiten. Doch auch für alle, die lieber zuhause malen oder zeichnen, spielt es eine große Rolle, ihre Werke anderen Menschen zu zeigen, über sie zu reden und sie auszustellen. Auch Anfänger können jederzeit in die Gruppe einsteigen: Sie erhalten eine Basis zur Weiterbildung und Entwicklung innerhalb einer malenden Gruppe, durch Kurse oder auf Vereinsausstellungen.

14 Jahre lang hat die erste Vorsitzende Heide Gerdes den Verein gemeinsam mit einem wechselnden Vorstand von drei Personen geleitet. Nun hat Gisela Frese den ersten Vorsitz übernommen.

Der Kunstverein, wie er sich jetzt nennt, ist von großer Vielfalt geprägt, sowohl, was die Techniken, als auch, was die Stile angeht: „Von Aquarell über Acryl, Öl und Zeichnungen ist alles dabei, und einige malen nur abstrakt, andere streng gegenständlich“, sagt die Vorsitzende.

Während der Corona-Pandemie, in der die Gruppenarbeit des Vereins stark eingeschränkt war, hat der Verein nach Alternativen gesucht. Eine bestand darin, zahlreiche Bilder und Kunstwerke zu digitalisieren und auf der Homepage zur Ansicht zur Verfügung zu stellen. „Viele Mitglieder haben auch während des Lockdowns zuhause allein gemalt“, und manche hätten sich auch in Videokonferenzen ausgetauscht.

„Die guten Sachen machen wir weiter“, sagt Frese, wünscht sich jedoch, dass künftig mehr junge Menschen im Kunstverein mitmachen, denn viele der jetzigen Mitglieder hätten schon ein recht hohes Alter erreicht. In Zukunft will die Vorsitzende die künstlerischen Aktivitäten noch weiter in der digitalen Welt öffnen. Zugleich sucht der Verein nach neuen Räumlichkeiten: „Fantastisch wäre es, wenn uns ein Sponsor ein leer stehendes Gebäude zur Verfügung stellen könnte.“

Nach der Sommerpause soll es wieder Treffen in geschlossenen Räumen geben, und wenn wieder Ausstellungen ohne gesundheitliche Gefährdung möglich sind, wird der Verein wie gewohnt zahlreiche seiner Kunstwerke der breiten Öffentlichkeit präsentieren.

Zahlreiche Werke des Kunstvereins Huchting sind auf der Homepage unter www.kunstverein-huchting.de zu sehen.