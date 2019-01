Angelika Tholeikis (vorne) und Sussan Sazgar zählen zu den ersten Teilnehmerinnen, die eigene Kleidung schneidern. (Karin Mörtel)

Von Profis angeleitet können Frauen ab sofort im Kulturladen Huchting Erfahrungen in den Bereichen Modedesign und Schneiderei über die Herstellung von Schmuck bis hin zur PC-Bildbearbeitung sammeln und sich damit auf den Arbeitsmarkt vorbereiten. Ziel ist, dass die Teilnehmerinnen sich für den Berufseinstieg weiterbilden und sich darüber hinaus während der kreativen Arbeit austauschen und ihr Deutsch verbessern. Das zu Jahresbeginn gestartete Großprojekt „Wertsachen – der Stoff au(s)f dem die Werte sind“ richtet sich dabei hauptsächlich an Frauen, besonders an jene mit Migrationserfahrung.

„Wir treffen während unserer Arbeit immer wieder auf Geflüchtete und Migrantinnen, die erste Vorerfahrungen im Schneidern, Nähen und weiterer Handarbeit mitbringen sowie Menschen, die in ihrem Heimatland Berufsabschlüsse im kreativen Bereich erworben haben, die aber in Deutschland nicht anerkannt werden“, schildert Claudius Joecke vom Kulturladen Huchting einen der Gründe, weshalb sich die Kultureinrichtung speziell mit diesem arbeitsmarktpolitischen Projekt beim Arbeitssenator beworben hat.

Raum für individuelle Wünsche

Um diese Frauen auf ihrem Weg in die Arbeitswelt zu unterstützen, haben sich die Kulturschaffenden an der Amersfoorter Straße 13 Gestaltungswerkstätten ausgedacht, in denen bis zu 45 Projektteilnehmerinnen gleichzeitig verschiedene Fertigkeiten erlernen oder vertiefen können. Verbunden mit dem Anspruch, jede einzelne in ihrer Persönlichkeit zu stärken sowie neue Chancen und Berufsperspektiven aufzuzeigen. Weitere Schwerpunkte sind der Austausch über Berufsziele und eigene Werte sowie der Umgang mit dem Computer. Wer im eigenen Tempo mindestens 50 Stunden erfolgreich teilnimmt, erhält für künftige Bewerbungen ein Zertifikat, das die erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse nachweist.

Für dieses Konzept hat der Kulturladen nun vom Arbeitssenator den Zuschlag für Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds erhalten. So kann man das Angebot in den kommenden drei Jahren nach den Bedürfnissen der Interessentinnen verfeinern. „Uns ist es wichtig, dass wir auf individuelle Wünsche eingehen, anstatt ein starres Programm zu absolvieren“, betont Vera Zimmermann von der Kultureinrichtung. Zu dem Projektteam zählt eine Modedesignerin und Schneiderin sowie eine Sozialpädagogin, eine Kunsttherapeutin, Künstlerinnen und Pädagogen aus den Bereichen Medien, Theater und Kultur.

In der 80 Quadratmeter großen Atelier-Werkstatt des Kulturladens mit einer integrierten Nähwerkstatt können die Teilnehmerinnen beispielsweise alltagstaugliche Kleidung, aber auch künstlerische Kostüme herstellen. Außerdem haben sie die Gelegenheit, Textilmalerei und verschiedene Textildruckverfahren zu erlernen, Schmuck und Accessoires zu produzieren sowie kalligrafische Grundkenntnisse zu erwerben. Weitere Werkstätten bieten Aufnahmen im Tonstudio an, vermitteln Grundkenntnisse der Bildbearbeitung am PC und fördern das kreative Schreiben. Ein Wandteppich als Gemeinschaftsprojekt ist ebenso geplant wie öffentliche Präsentationen der Ergebnisse.

Werte spielen wichtige Rolle

„Wir wollen in den Werkstätten auch immer wieder die Frage stellen, welche Werte den Teilnehmerinnen wichtig sind – und wie sie diese in ihre Entwürfe mit einfließen lassen können“, sagt Vera Zimmermann vom Kulturladen. Die Idee dazu sei durch eine Alltagsbeobachtung entstanden: „Besonders für junge Menschen sind Markennamen auf der Kleidung sehr wichtig, sie haben für sie den Wert eines Statussymbols und Statements“, hat Joecke festgestellt. Daher finden die Kreativen im Kulturladen es naheliegend, die persönlichen Werte sowie kulturelle Besonderheiten ebenfalls auf der selbst hergestellten Kleidung sichtbar zu machen.

Seit zweieinhalb Jahren steht das Oberthema „Werte“ im Zentrum vieler Projekte der Kulturbildungseinrichtung in Huchting. Wie entstehen sie? Was sind kulturelle Gemeinsamkeiten? Wie prägt der persönliche Werdegang die Werte? Über diese Fragen können sich die Teilnehmerinnen nun ihre eigenen Gedanken machen und sie in ihre Arbeit einfließen lassen.

Neben der Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt spielt auch noch ein weiterer Aspekt eine Rolle, erklärt Joecke: „Wir wissen aus unseren Projekten mit Geflüchteten, dass der große Wunsch besteht, eine sinnvolle Beschäftigung auszuüben und sich selbst als Persönlichkeit einzubringen, anstatt nur als Bittsteller wahrgenommen zu werden“, beschreibt der Kulturpädagoge seine Beobachtung. Bereits heute stolz ist Modedesignerin Tatiana Okun auf einen ersten Erfolg des Projektes: „Eine meiner ersten Teilnehmerinnen hat jetzt schon den Wunsch, nach ihrer Zeit bei uns eine Schneiderlehre zu beginnen.“

Weitere Informationen

Ab sofort können sich interessierte Frauen im Kulturladen Huchting, Amersfoorter Straße 8, unter der Rufnummer 57 02 93 oder per Email unter info@kulturladen-huchting.de informieren und anmelden. Der Einstieg ist jederzeit möglich, Kinder können mitkommen. Das Angebot ist kostenfrei. Ein Info-Flyer mit einer Projektbeschreibung in den Sprachen Russisch, Farsi, Englisch, Arabisch und Türkisch ist über das Jobcenter Bremen erhältlich.