Razia Sharifi (von links), Jawaher Bevo und Aitn schneidern sich in der Werkstatt ihre eigenen Stoffbeutel. (Walter Gerbracht)

Die zweite Etage des Ortsamts Obervieland war bis vor Kurzem noch menschenleer. Jetzt blüht hier wieder das Leben: Kinder rennen durch die Flure, spielen mit Bauklötzen oder malen an einem runden Tisch. Nebenan, in der Werkstatt, arbeiten ihre Mütter. Auf einem großen Tisch liegen alle Materialien bereit: Stoffe, Lineale, Garn. Ringsum rattern bereits die Nähmaschinen, dort setzen die Frauen die Einzelteile zu kleinen Stoffsäckchen zusammen. Masouda Anary ist eine von ihnen. Sie war früher Journalistin in Afghanistan, unter anderem für den amerikanischen Auslandssender Voice of America, ehe sie nach Bremen kam, wie sie erzählt.

Sie ist eine der Teilnehmerinnen des gerade gestarteten Projekts „Freiraum – Frauenkreativlabor“ an der Gorsemannstraße. Das Projekt richtet sich vor allem an alleinerziehende Mütter, besonders an solche mit Fluchterfahrung. Angeleitet von Designerinnen und Künstlerinnen, können die Frauen Erfahrungen in den Bereichen Mode, Accessoires, Design und Handwerk sammeln. „Sie lernen erst einmal das Handwerk. Ziel ist am Ende, ein eigenes Kostüm zu entwerfen“, sagt Mitarbeiterin Janika Barre. Eigentlich ist sie Goldschmiedin, im Projekt hilft sie den Müttern aber auch bei der Arbeit mit Stoffen. In Zukunft sind außerdem Workshops in den Bereichen Keramik, Siebdruck, Fotografie oder Tanz geplant.

Auf eine Beschäftigung vorbereiten

„Die Frauen sollen dadurch eine Tagesstruktur bekommen. Langfristig soll das Projekt dabei helfen, die Frauen auf eine Beschäftigung vorzubereiten“, sagt Projektleiterin Annette Felgenhauer. Außerdem könnten die Frauen sich so untereinander und mit den Betreuern austauschen und ihr Deutsch verbessern. „Einen Deutschkursus ersetzt das natürlich nicht“, sagt Felgenhauer, „aber die Verständigung klappt.“

Hinter dem Projekt steht die gemeinnützige Einrichtung Quartier, die auch in anderen Stadtteilen in Bremen die kulturelle Bildung und den Austausch verschiedener Kulturen fördert. Im Kulturladen Huchting gibt es seit Januar ein ähnliches Projekt, in dem Frauen kreativ werden können. „Das Besondere an unserem Projekt ist die parallele Kinderbetreuung“, sagt Geschäftsführer Uwe Martin. Viele Frauen konnten in der Vergangenheit an Projekten nicht teilnehmen, weil sie keinen Kita- oder Krippenplatz hatten. „Es ist keine klassische Beschäftigungsmaßnahme“, sagt Martin.

Positiver Effekt für die Kinder

Laut Felgenhauer hat das Projekt auch einen positiven Effekt auf die Kinder: „Die sehen hier: Mama macht auch noch etwas anderes außer kochen und putzen.“ Das Projekt läuft zunächst ein Jahr, ist aber auf drei Jahre ausgelegt. Gefördert wird das Kreativlabor durch den Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Hinzu kommen viele Sachspenden, berichtet Uwe Martin. „Die Küche ist etwa aus einem aufgelösten Flüchtlingsheim, zuletzt haben wie noch drei Beutel mit Stofftieren bekommen.“ Noch im Dezember stand die zweite Etage des Ortsamts leer, die Büroräume wurden nicht mehr gebraucht. Dann ging es ganz schnell: Um genug Platz für die Werkstatt zu schaffen, wurden drei Wände eingerissen und eine neue gezogen. Auf den 250 Quadratmetern sind neben der Werkstatt eine Küche, zwei Zimmer für die Kinder und ein Gemeinschaftsraum entstanden.

Highlight ist das gemeinsame Mittagessen

Nun werkeln dort seit einer Woche im Schnitt 25 Frauen aus verschiedenen Ländern wie der Türkei, Syrien oder Afghanistan. „Das Projekt ist erst gestartet, wir experimentieren noch ein bisschen“, sagt Felgenhauer. Einen festen Tagesablauf gibt es aber schon: Morgens um neun beginnt die Betreuung der Kinder, während die Frauen in der Werkstatt loslegen. Nach einem Frühstück gibt es eine Mama/Kind-Pause, anschließend können die Kinder basteln und spielen. „Highlight ist dann das gemeinsame Kochen und Mittagessen“, sagt Felgenhauer. „Zuletzt gab es Kohlrabi, das kannten viele noch nicht und waren dann positiv überrascht.“

Das Projekt ist zwar erst gestartet, doch Felgenhauer denkt bereits an die Zukunft. Die Eigenkreationen der Frauen sollen zukünftig im Stadtteil präsentiert werden. „Ich denke da zum Beispiel an das Fest Obervielander Vielfalt oder an einen Tag der offenen Tür.“