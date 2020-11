Ob sich das neue Kornquartier nahtlos in Huckelriede einfügen kann, bezweifeln einige Anwohner. (/Visualisierung: Hilmes Lamprecht Architekten BDA)

Sieben Stellungnahmen zu den kürzlich vorgestellten Planungen für das Kornquartier in Huckelriede haben mittlerweile das Ortsamt Neustadt erreicht. Die darin enthaltenen Aussagen der Neustädterinnen und Neustädter würden sich dabei mit den Kritikpunkten überschneiden, die die Bürger während der zurückliegenden virtuellen Einwohnerversammlung bereits anklingen ließen, teilt Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon dazu mit. Zentrales Thema bleibt somit der Verkehr und die Sorge, wie das neue Wohn- und Arbeitsquartier auf dem Gelände des ehemaligen Autohaus Brinkmann an der Kornstraße in den restlichen Ortsteil eingebunden werden kann.

Die Angst vor noch mehr Staus auf den Straßen, vor einem Mangel an Kindergarten- und Schulplätzen und weiteren Problemen ist bei einigen Menschen in Huckelriede recht groß. Und mit jedem weiteren größeren Bauprojekt, das im Ortsteil vorgestellt wird, wächst das Unbehagen und die Sorge, dass die soziale und verkehrliche Infrastruktur durch die vielen neuen Nachbarn überlastet werden könnte.

Anwohner verfassen gemeinsame Stellungnahme

Einige Anwohnerinnen und Anwohner des Wohngebietes haben sich mit einer gemeinsamen Stellungnahme öffentlich zu Wort gemeldet. Darin fasst Jule Körperich stellvertretend für ihre Mitstreiter zusammen: „Uns bereitet es große Sorge, dass zwar ein ganzes Quartier für 2000 oder noch mehr Menschen geplant wird, und sich die Planer keine Gedanken darüber machen, wie die Leute da hin und wieder wegkommen und ob die Infrastruktur Huckelriedes das auffangen kann.“ Gebaut werden sollen nach Angaben der Investoren etwa 500 Wohnungen, zwei sogenannte Mobilitätshäuser zum Abstellen von Autos und Fahrrädern sowie ein Hotel, Gastronomiebetriebe und weitere Gewerbeflächen.

Die Kornstraße und die daran anschließenden Straßen wie der Kirchweg in Huckelriede seien bereits mit Verkehrsproblemen belastet und für den erwarteten zusätzlichen Autoverkehr nicht ausgelegt, schreibt Körperich. Daher schlagen die Nachbarn des künftigen Kornquartiers vor, das Areal vom Süden her über die Neuenlander Straße entlang der Bezirkssportanlage Süd zu erschließen.

Sichere Verbindung für Radfahrer gefordert

Außerdem bemängeln sie, dass eine sichere Querung über die Kornstraße vor dem Neubaugebiet für Fußgänger und Radfahrer bislang nicht eingeplant sei. Außerdem bliebe die Frage unbeantwortet, wie die vielen Radfahrer und Fußgänger aus dem Kornquartier sicher durch die engen Wohnstraßen bis zur Straßenbahn am Buntentorsteinweg und zum Werdersee gelangen können. Denn ein Vertreter der Baubehörde hatte während der Einwohnerversammlung bereits die Annahme bestätigt, dass über diese Route der Fuß- und Radverkehr stark zunehmen werde.

Jule Kölperich und ihre Mitstreiter von der Bürgerinitiative Protest Huckelriede schildern in der Stellungnahme ihren Gesamteindruck, „dass Huckelriede mit den zahlreichen Bauvorhaben über die Maße verdichtet werden soll und die bisherige Infrastruktur wie Straßen, Radwege, Parkplätze, Schulen und Kitas, Kanalisation und weitere hierfür nicht ausgelegt sind.“

Investor Jost Paarmann von der Projektentwicklungsgesellschaft Kornstraße zeigt Verständnis für die Sorgen der Anwohnerschaft aus Huckelriede, widerspricht aber dem Vorwurf, die Planung beziehe das Umfeld zu wenig mit ein: „Wir schauen sehr wohl über den Tellerrand und bauen gezielt die Infrastruktur für den Stadtteil mit aus.“ Als Beispiele nennt er das Konzept des altersbetreuten Wohnens, den Bau einer Kita sowie eines Ärztehauses. Aber auch neue Angebote aus den Bereichen Kultur und Freizeit beispielsweise an dem geplanten Treffpunkt „Stadtbühne“ seien ein Gewinn nicht nur für die Bewohner des Kornquartiers. „Das können alle Anwohner mitnutzen und sich dort mit eigenen Ideen einbringen.“

Außerdem verweist Paarmann auf die während der Einwohnerversammlung vorgestellte Verkehrsuntersuchung, die die Planer für das Kornquartier durchgeführt haben. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass es zu keiner erheblichen Zusatzbelastung durch das Kornquartier kommen wird.“ Allerdings teile er die Ansicht der kritischen Anwohnerinnen, dass die Stadt in der Pflicht sei, gegebenenfalls die öffentlichen Straßen sowie das Geh- und Radwegenetz in Huckelriede weiterzuentwickeln, damit die Neubaugebiete sinnvoll genutzt werden könnten.

Warten auf das Verkehrskonzept

Aus der Baubehörde verweisen die Fachleute auf den sehr frühen Planungszeitpunkt des Bauprojektes. Voraussichtlich im Januar werde die Baudeputation erst einmal die Aufstellung eines Bebauungsplans in Auftrag geben, um neues Baurecht auf der heutigen Gewerbefläche zu schaffen. Daher liege noch nicht einmal ein Verkehrskonzept von den Investoren vor, was von den Verkehrsexperten der Behörde noch zu prüfen sei.

Erst, wenn die Auswirkungen auf das bestehende Straßennetz von den Investoren klar dargelegt worden sei, könne man gemeinsam weitere Schritte besprechen. „Mögliche Nachbesserungen sind hier nicht auszuschließen“, schreibt eine Behördensprecherin dazu.