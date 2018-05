"Künstler müssen eine Haltung haben", sagt Alfred Gronak. (xxx)

Neustadt. Atelierluft atmen, Kunst bestaunen und mit den Machern ins Gespräch kommen – an diesem Wochenende bietet die Kunst- und Kreativszene in der Neustadt dazu die Gelegenheit: Die Künstlerinnen und Künstler öffnen siebten Mal ihre Türen für Besucher. Der Tag der offenen Ateliers wird in diesem Jahr erweitert. Am Freitag, 25. Mai, gibt es im Kukoon einen Eröffnungsabend mit allen Beteiligten und am Sonnabend, 26. Mai, werden zum ersten Mal zwei Gruppenführungen angeboten.

Die Neustadt hat sich zu einem Lebens- und Schaffensmittelpunkt der Bremer Kunst- und Kreativszene entwickelt. Da stellt sich die Frage, wer ist neu in der Nachbarschaft und was für Kunstwerke entstehen in den zahlreichen Werkstätten eigentlich? Der Tag der offenen Ateliers ist die Gelegenheit, das herauszufinden. Die Sightseeingtour der anderen Art offenbart ein breit gefächertes Spektrum an Kunst, Handwerk und Design im Quartier. Die Wirkungsstätten der Macher liegen oft ein wenig abseits und versteckt. Deshalb weisen am 26. Mai rot-grüne Luftballons Ortsunkundigen den Weg in teilweise urige Hinterhöfe.

Mit insgesamt 38 Ateliers sind in diesem Jahr 15 neue Künstler mit von der Partie. Die Ausstellungsorte erstrecken sich über den gesamten Stadtteil. Von den Lloydgaragen bis nach Huckelriede gibt es Kunst zu sehen, aber die künstlerische Landkarte endet nicht an der Quartiersgrenze. Einige der Akteure laden sich zum Tag der offenen Ateliers auch Kollegen von außerhalb ein. So können „alte Hasen“ unter den Atelierbesuchern über die Neustadt hinaus vielfarbiges Neuland erobern, versprechen die Veranstalter.

Wer die Kunst-Tour durch die Neustadt gemeinsam mit anderen unternehmen möchte, kann sich in diesem Jahr zum ersten Mal einer Gruppenführung anschließen. Entweder mit dem Fahrrad oder gemütlich zu Fuß. Der Spaziergang mit Birthe Brandes von der Kulturwerkstatt Buntentor startet am Sonnabend um 14 Uhr vor dem Künstlerhaus Bremen, Am Deich 68/69. Die Radtour beginnt bereits um 12 Uhr am Atelier von Alfred Gronak in der Kornstraße 605. Die Teilnehmer dieser Führung von Stadtteilmanagerin Astrid-Verena Dietze rollen das Feld von hinten auf: Der Künstler mit der Nummer 38 auf dem diesjährigen Atelierplan, ist dann die erste Adresse.

„Es könnte voll werden“, kündigt Alfred Gronak an. Er wird jeden Quadratmeter Wand seines Ein-Raum-Ateliers für die Werkschau nutzen und erweitert die Fläche mit einem hängenden Raumteiler aus Kunstwerken. Der gebürtige Leverkusener, der die Grenzen zwischen digitaler Fotokunst und Acryl-Malerei in einem dicken Überzug aus Kunstharz verschwimmen lässt, hat einen hohen Output vorzuweisen. „365 Tage – 365 Werke“ ist eines seiner Projekte, mit dem er sein Schaffen im Jahr 2017 auf die Spitze trieb. Und das, obwohl seine Arbeitsweise dem Laien fast umständlich erscheint.

„Ich fotografiere ab, was mich anspricht, bearbeite das digitale Bild am Rechner, drucke es aus und übermale es wieder. Zum Schluss übergieße ich alles mit Harz", erklärt er. Die Standfestigkeit seiner Werke, die nach dieser Prozedur keinen Rahmen mehr benötigen, ist ihm auch inhaltliche Botschaft. „Künstler müssen eine Haltung haben“, sagt er. Den erhobenen Zeigefinder der Konsumkritik, der ihm persönlich wichtig ist, konterkariert er wieder mit humorigen Fratzen.

2011 kam Alfred Gronak nach Bremen. Kurz zuvor hatte er das Kunststudium in Mainz abgebrochen. „Es fühlte sich irgendwie fertig an“, begründet er das vorzeitige Ende. Sein Motto „weg von der Hausmanns-Kunst“ setzt er seither autodidaktisch und im intensiven Austausch mit Kollegen um. Darüber hinaus beschäftigt er sich viel mit den Wechselwirkungen von Farben, Formen und Kompositionen. Wer seine Kunst kaufen möchte, mit dem geht der 56-Jährige schon mal ungewöhnliche Wege. Auf seiner Facebook-Seite zeigt er Skizzen und Bilder. Wer sich interessiert, darf auch mitmischen im weiteren künstlerischen Prozess. Das kollaborative Wirken, die Auftragsarbeit 2.0, öffnet sein Atelier hin zum öffentlichen Raum im Netz.

Alfred Gronak und die anderen 37 Künstler, die sich dieses Jahr an den offenen Ateliers beteiligen, kommen bereits einen Tag zuvor ins Kukoon. Und jeder bringt ein eigenes Werk mit. So entsteht im örtlichen Kulturzentrum eine bunte und vielgestaltige Kunstschau, die für eine Woche einen Querschnitt der Kunstszene in der Neustadt zeigt. Ab 20 Uhr gibt es einen Sektempfang und Live-Musik. Wer die Ateliers am Sonnabend auf eigene Faust erkunden möchte, für den ist die Veranstaltung eine gute Gelegenheit, sich entlang interessanter Köpfe oder faszinierender Werke eine eigene Route für die Kunsttour durch die Neustadt zurechtzulegen. Ein Gespräch über Fragen der Kulturpolitik könnte sich ebenfalls ergeben, denn die Begrüßungsrede hält Carmen Emigholz, die Bremer Staatsrätin für Kultur.

Weitere Informationen

Der Eröffnungsabend für die offenen Ateliers ist am Freitag, 25. Mai, um 20 Uhr im Kukoon, Buntentorsteinweg 29. Die Eröffnungsausstellung ist bis zum 1. Juni zu sehen. Sonnabend, 26. Mai, sind die Ateliers von 11 bis 19 Uhr für Besucher geöffnet. Der Eintritt ist frei. Mehr unter www.offene-ateliers-bremen-neustadt.de.