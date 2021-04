In dem Park gegenüber von Leibniztheater und -gymnasium will das Kukoon wie schon 2020 sein Sommerlager aufschlagen. (Frank Thomas Koch)

Sobald die Corona-Verordnungen es zulassen, will das Kollektiv das bereits 2020 umgesetzte Veranstaltungskonzept auch in diesem Jahr wieder aufleben lassen. Denn Artur Ruder weiß schon jetzt: „Letztendlich entscheidet über den Zeitpunkt der Verlauf der Pandemie.“

Die langsam in Fahrt kommende Impfkampagne mache ihm und seinen Kollegen aber Hoffnung, dass man mit dem Frühsommer als möglichem Beginn nicht zu optimistisch sei. Nichtsdestotrotz: Im Zweifel wolle man lieber eine Woche später anfangen als zu früh.

Kukoon im Park: 2021 auch mit Mittagstisch

Kukoon im Park sei im vergangenen Jahr erfolgreich verlaufen, also wolle man an dem grundlegenden Konzept nichts ändern: ein überschaubares gastronomisches Angebot – erweitert um einen Mittagstisch – und Veranstaltungen unter freiem Himmel. Geboten werden Vorträge, Performances und Lesungen. Hierfür gibt es eine Kooperation mit der Schwankhalle und dem Bremer Literaturkontor. In diesem Jahr sollen Unterstellmöglichkeiten dafür sorgen, dass die Veranstaltungen weitgehend wetterunabhängig stattfinden können.

Konzerte wird es nicht geben. Denn zusätzlich zu diesem Standort in der Neustadt ist im Zuge des Aktionsprogrammes Innenstadt ein zeitgleich beginnendes Kulturcafé an der Bremer Kunsthalle geplant. Diese Fläche soll von der gesamten Bremer Kulturszene bespielt werden – inklusive verschiedener Konzerte.

Kulturcafé ohne Eintritt

Kukoon im Park am Leibnizplatz läuft bis Ende September. Eintritt wird nicht erhoben und es wird auch dieses Jahr keine Konsumpflicht auf dem Gelände geben. „Jeder kann zu uns kommen, jeder kann auch sein oder ihr eigenes Essen und Trinken mitbringen“, sagt der Geschäftsführer. Denn: „Es bleibt eine öffentliche Fläche, auf der es ein Begleitangebot durch uns gibt.“

Damit bezieht sich Ruder auf mögliche Bedenken, dass öffentliche Parkflächen möglicherweise kommerziell in Beschlag genommen werden könnten, und damit nicht mehr für die der Allgemeinheit nutzbar wären wie gewohnt.

Für sein Kulturcafé im Park hat das Kollektiv Globalmittel des Beirats Neustadt beantragt. Im Laufe des Monats Mai will der zuständige Ausschuss des Gremiums darüber debattieren. Bei der Sitzung sollen auch Anwohner zu Wort kommen können.

„Die zweite Jahreshälfte ist für uns und viele andere der Strohhalm der Hoffnung“, sagt Artur Ruder mit Blick auf das Café am Buntentorsteinweg, das wie alle anderen Kultureinrichtungen seit Langem komplett lahmgelegt ist. Er hoffe für die gesamte Szene auf einen baldigen Neustart.