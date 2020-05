Inga Marggraf, Felix Müller und Jasper Wessel (von links) haben die Fenster der Bar Carlitos in eine Kunstgalerie verwandelt. (Roland Scheitz)

Neustadt. Schon seit Wochen hat die Corona-Krise das kulturelle Leben der Stadt in einen Winterschlaf versetzt. Nahezu alles hat geschlossen. Doch in der Neustadt und im Viertel können aufmerksame Fußgänger und Fahrradfahrer Anzeichen dafür entdecken, dass die Kulturschaffenden aus dieser Schockstarre erwachen. Die Fenster von zwölf Kneipen und Bars haben sich in eine Kunstgalerie verwandelt. Ob Fotografie, Malerei oder Töpferei – regionale Künstler haben diesen Raum für ihre Werke erobert.

„2 Meter Kunst“ – der Name des Projekts steht in großen, blauen Buchstaben an den beteiligten Gaststätten. Zudem zeigen Karten, an welchen Orten die Kunst zu finden ist und laden so dazu ein, den Stadtteil neu zu entdecken. Sechs der zwölf Bars sind in der Neustadt zu finden: Papp, Carlitos, Charlotte Gainsbourgh, Drittel Bar, Mêyman und Kukoon. Die übrigen sechs Orte liegen im Viertel: Litfass, Maerz, Fehrfeld, Lei, Urlaub und Horner Eck.

Hinter dem frisch gestarteten Projekt steht die Arrt-Pop-Galerie. Am Hohentorshafen ist sie in Woltmershausen gemeinsam mit den Pusdorf-Studios eine Anlaufstelle für Kreative. Inga Marggraf leitet die Galerie. „Wir wollen dort jungen, unbekannten Künstlern einen Ort geben, um sich zu zeigen. Aktuell ist das nicht möglich“, sagt sie. Um die Pandemie zu bekämpfen, ist auch diese Galerie bis auf Weiteres geschlossen.

Ein Beitrag auf Instagram machte Marggraf darauf aufmerksam, wie Künstler in der Stadt Witten nahe Dortmund mit der Krise umgehen. Sie entdeckte die Aktion „2 Meter Kunst“. „Die haben sich sehr gefreut, als ich angefragt habe, ob wir dieses Konzept auch in Bremen nutzen dürfen“, berichtet Marggraf. Zwischen der Idee und der Umsetzung sei dann doch deutlich mehr Arbeit angefallen als zunächst angenommen. Binnen weniger Tage gelang es Marggraf aber, mit ihren Mitstreitern Felix Müller und Jasper Wessel ein Netzwerk aus Künstlern und Barbetreibern aufzubauen. Inzwischen sind sogar schon erste Kontakte nach Hamburg geknüpft. Der Export aus Witten könnte vielleicht bald eine Millionenstadt erobern.

Während Bars und Galerien derzeit ohne Besucher auskommen müssen, sind Spaziergänge durch die Stadt aber weiterhin möglich. Das Projekt holt die Kunst dorthin, wo das Ansteckungsrisiko sehr gering ist. „Die Fenster sind eine neue Präsentationsfläche“, erklärt Marggraf. Nach Einbruch der Dunkelheit setzen Lampen die Werke noch einmal besonders in Szene.

Gleichzeitig steht die Kunst auch zum Verkauf. Per Handy und QR-Code ist es möglich, sich eines der ausgestellten Werke zu sichern. Kleinere Arbeiten sind schon für 20 Euro zu haben. Das eingenommene Geld geht zu 70 Prozent an die Künstler. 20 Prozent der Gesamteinnahmen teilen sich alle beteiligten Gaststätten zu gleichen Teilen. Mit den übrigen zehn Prozent unterstützen die Käufer den Verein Sea Watch, der sich für die Seenotrettung von Geflüchteten auf dem Mittelmeer einsetzt. „Es ist uns wichtig, dass auch Geflüchtete in der Krise nicht vergessen werden“, sagt Marggraf. Im Fokus der Aktion steht aber die Unterstützung der Bremer Kulturszene. „Kunstschaffenden brechen die Möglichkeiten weg, ihre Kunst auch zu zeigen“, erklärt Marggraf. Es sei nur begrenzt möglich, die Werke im Internet zu zeigen. „Nur analog ist es möglich, sich intensiv mit einem Werk zu beschäftigen. So entdeckt man etwa die Schichten der Farbe“, betont die junge Frau. Die Absage der Breminale sei ein harter Schlag gewesen. Das Festival nutzten viele Künstler der Stadt als wichtige Bühne.

So geht es auch Anna Münch, die im Fenster des Mêyman an der Friedrich-Ebert-Straße ihre Kunst zeigt. „Bei der Breminale sehen an nur einem Tag etwa 3000 Menschen deine Arbeit. Das ist Wahnsinn“, schwärmt sie. In diesem Sommer hätte sie eigentlich zum zweiten Mal auf dem Kulturfest ausstellen dürfen.

Münch malt sogenannte Dotwork-Bilder. Schattierungen und Farbverläufe entstehen aus schier unendlich vielen Punkten. Den weiblichen Körper verbindet sie gerne mit Wolken, die an einen Sternenhimmel erinnern. Was der Betrachter nicht weiß: Münch orientiert sich dabei an ihrem eigenen Körper. Viele Bilder sind deshalb ein Selbstporträt. Das einzige Tabu sind die eigenen Augen. So bewahrt sich die Frau ein Stück Anonymität.

Auf Instagram verfolgen über 500 Menschen, was Anna Münch alias „aennabanaenas“ zu Papier bringt. „Auch online ist es derzeit schwierig, die Menschen mit Kunst zu erreichen“, sagt Münch. Die vielen Corona-Nachrichten verdrängten andere Inhalte. „Die einzige Chance besteht darin, Geld auszugeben“, erklärt die Künstlerin. Ein gesponserter Post schraubt die Reichweite nach oben. Doch mit ihren ohnehin knappen Einnahmen möchte Münch nicht ein Unternehmen wie Facebook unterstützen.

Neben der Breminale hätte Carl Eidtmann seine Kunst sogar noch an einem viel größeren Sehnsuchtsort für Kreative zeigen dürfen: Der Fusion. „Der Plan war, einen Hangar zu gestalten. Die Zusage war für mich eine Ehre“, sagt er. Mit der Verbindung aus Musik, Kunst und Subkultur ist das Festival auch über Deutschland hinaus bekannt. Ein kleiner Trost für Eidtmann ist, dass er mit dem Papp an der Wilhelm-Kaisen-Brücke einen Ausstellungsort mit viel Publikumsverkehr bekommen hat. Er verrät auch, warum sein abstraktes Bild 1912 Euro kostet: „In dem Jahr ist Holstein Kiel Deutscher Meister geworden.“