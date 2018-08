Eva Kirschenmann leitet den Komposter-Bau-Workshop im Zuge der Müll-Challenge der Klimawerkstatt, die noch bis zum 4. August läuft. (CHRISTIANE MESTER)

Alte Neustadt. Lässt sich Verpackungsmüll im Alltag reduzieren und wie können Küchenabfälle auch ohne Komposthaufen in nützlichen Pflanzendünger verwandelt werden? In der Klimawerkstatt dreht sich gerade alles ums Thema Müll. In einem Workshop haben die Teilnehmer zum Beispiel einen Komposter für Zuhause gebaut, und bei der noch laufenden Müll-Challenge üben sich die Teilnehmer im Verzicht von Kunststoffverpackungen. Der Selbstversuch endet am Sonnabend, 4. August, mit einem offenen Erfahrungsaustausch.

„Manchmal ist es zum Verzweifeln: Du läufst durch drei Geschäfte und nirgendwo gibt es Mozzarella ohne Plastikverpackung“, schildert Uta Bohls einen der Tiefpunkte, den sie im Laufe der Müll-Challenge erlebt hat. Die 39-Jährige hat das Projekt bei der Klimawerkstadt ins Leben gerufen. Wer mitmacht, stellt sich der Herausforderung, einen Monat lang möglichst nur Unverpacktes einzukaufen; ob Lebensmittel, Kosmetik oder sonstige Produkte des täglichen Bedarfs.

Bei der Auftaktveranstaltung Anfang Juli hätte sich jeder seine eigenen Ziele gesteckt, berichtet die Initiatorin. Mit ihrem Verzicht wollen die Teilnehmenden einen Beitrag für eine saubere Umwelt leisten und herausfinden, ob ein Großstadtleben ohne Verpackungsmüll möglich ist.

„In Bremen gibt es mittlerweile drei Unverpackt-Läden, trotzdem ist es wahnsinnig schwierig, das auf Dauer durchzuhalten“, gibt Uta Bohls ein erstes Fazit ab. Vor allem unterwegs auf Reisen sei sie an die Grenzen des Machbaren gestoßen. In solchen Fällen motivieren die Teilnehmer sich gegenseitig via Facebook. In der Gruppe zum Projekt geben sie sich Tipps. Bei der Abschlussrunde am 4. August wollen sie Bilanz ziehen. Interessierte, die es ihnen gleich tun wollen, können dazustoßen und Fragen stellen.

Wechselnde Schwerpunkte

Die Klimawerkstatt wird seit Anfang des Jahres von den Organisatoren des Stadtgartenprojekts „Ab geht die Lucie“ betrieben. Die Räumlichkeiten in der Westerstraße 58 sind Treffpunkt, Werkstatt und Veranstaltungsort zugleich. Jeden Monat steht ein anderes Thema auf der Tagesordnung. Im August ist es „Gesellschaft“, darauf folgt im September „Haushalt“.

Im Juli drehte sich alles um „Müll“. Rund um den Selbstversuch wurde ein Begleitprogramm mit verschiedenen Workshops und Vorträgen geboten. Dabei fertigten Studentin Rike Peiz und Sonderpädagogin Sylvia Bischoff einen Bokashi-Komposter für Zuhause an. Wer in seinem Garten zu wenig Platz für einen Komposthaufen habe, könne auf diese platzsparende Methode aus Japan zurückgreifen, erfahren die 14 Teilnehmer von Workshopleiterin Eva Kirschenmann. Sie erklärt, was sich hinter der wohlklingenden Bezeichnung verbirgt: „Bokashi ist Japanisch und bedeutet ganz schlicht ‚fermentierter Kompost‘.“

Kirschenmann stellt zwei ausrangierte Plastikeimer ineinander und erläutert das System: „In den oberen Eimer mit dem luftdicht abschließenden Deckel kommt später der zerkleinerte Biomüll; also sämtliche Obst- und Gemüseschalen, verwelkte Blätter von Zimmerpflanzen oder Tee- und Kaffeesatz.“ Der Abfall wird zuvor mit einer Flüssigkeit besprüht, den sogenannten Effektiven Mikroorganismen. Die darin enthaltenen Milchsäure- und Hefebakterien setzen den Fermentierungsprozess in Gang. „Damit die Flüssigkeit ablaufen kann, werden in den Boden des oberen Behälters Löcher gebohrt“, führt Kirschenmann weiter aus. Was sich im Auffangbehälter sammelt, muss regelmäßig über einen Hahn abgezapft werden, der unten am äußeren Eimer angebracht wird. Je nach Umgebungstemperatur sei der Fermentierungsprozess innerhalb von zwei bis vier Wochen abgeschlossen.

„Danach sieht der Abfall nicht viel anders aus als vorher“, erklärt Eva Kirschenmann den Workshopteilnehmern und zeigt Fotos aus dem Internet. Der eigentliche Kompostierungsvorgang vollziehe sich erst anschließend im Erdreich. Dazu wird der fermentierte Abfall spatentief in den Boden eingearbeitet. „Wegen des niedrigen PH-Werts muss das in einem gewissen Abstand zur Pflanze passieren“, ergänzt sie. Die Komposterde, die in der Folgezeit entsteht, kann anschließend bedenkenlos überall in den Beeten verteilt werden. Das gebe „einen bombastischen Boden“, verspricht die Workshopleiterin beste Bedingungen für eine ertragreiche Gemüseernte.

Weitere Informationen

An diesem Donnerstag, 2. August, wird um 20 Uhr in der Westerstraße 58 noch der Workshop "Let's talk about Plastics" angeboten. Bei dem gehen die Teilnehmenden der chemischen Struktur von Plastik auf den Grund und stellen selber welches her. Die Abschlussrunde der Müll-Challenge ist für Sonnabend, 4. August, von 15 bis 17 Uhr in der Klimawerkstatt geplant. Weitere Informationen zum Projekt und kostenlosen Veranstaltungsprogramm sind unter www.klimawerkstatt-bremen.de abrufbar.