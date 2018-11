Der Beirat fordert, dass die Lärmwerte nicht nur berechnet, sondern künftig auch gemessen werden. (Christina Kuhaupt)

„Nachtlärm macht krank“: Mit dieser Aussage hat Ralf Bohr (Grüne), der Vorsitzende der Bremer Fluglärmkommission, dem Beirat Huchting eine Steilvorlage für einen Forderungskatalog zur Eindämmung der Belastungen der Huchtinger und Grollander gegeben. Der Beirat fordert, dass die Lärmschutzanlagen am Bremer Flughafen in den bestmöglichen Zustand versetzt werden. Außerdem sollen die Lärmwerte, die die Anwohner treffen, nicht nur berechnet, sondern künftig auch gemessen werden. Bei Nacht sollen zudem nur noch besonders leise Flugzeuge starten und landen dürfen. Den Fluggesellschaften soll mit höheren Aufschlägen für Nachtfluggenehmigungen die Lust genommen werden, solche Anträge zu stellen. Punkt fünf des Forderungskatalogs des Huchtinger Beirats ist die Messung der Schadstoffbelastung durch Mikro-Feinstaub in der Luft.

Die Bodengeräusche sind in der Sitzung des Beirats Huchting besonders ins Visier genommen worden. „Sie sind in den letzten Jahren lauter geworden“, berichtete Heinz Böse (SPD). Obwohl er als Anwohner der Bahnstrecke Bremen-Oldenburg so weit weg vom Flughafen lebe, höre er das Hochfahren der Turbinen bei Testläufen, Wendemanövern und Startvorgängen so laut wie noch nie. Die Huchtinger und Grollander glauben der Erklärung von Fachleuten, dass moderne Flugzeuge in der Luft leiser sind als alte und dass es weniger Flugbewegungen gibt als früher, weil in die Maschinen mehr Passagiere passen. Allerdings seien die Turbinen größer, leistungsfähiger und beim Hochdrehen lauter geworden.

Einen anderen Grund für steigenden Bodenlärm brachte Angela Streibel von der Bremer Luftfahrtbehörde in die Diskussion. Sie erinnerte daran, dass die Lärmschutzelemente verschiedener Bauart bei der Verlängerung der Start- und Landebahn vor rund 30 Jahren aufgebaut worden sind und mittlerweile Schäden aufweisen, teilweise durch Versackungen in den Wällen darunter. „Im Parlament und in der Fluglärmkommission wird darüber diskutiert, ob man etwas tun muss“, berichtete Streibel, die in der Behörde dafür Verantwortung trägt, dass beim Flughafenbetrieb Recht und Gesetz eingehalten werden. Dazu zählt auch die Prüfung der Lärmschutzwerte.

Ein unabhängiges Fachbüro soll nun ein Gutachten zur aktuelle Lärmbelastung durch Flugzeuge am Boden direkt hinter den Wällen, Wänden und Plexiglaselementen erstellen. Auch einzelne, festgelegte Orte in der Wohnsiedlung etwas weiter entfernt sollen berücksichtigt werden. Dabei sollen die Experten im Vergleich beschreiben, wie hoch die Werte ohne Lärmschutz, bei sieben und bei zehn Meter hohen Elementen wären. Wie bei Planungen üblich würden die Werte errechnet, stellte Angela Streibel auf Nachfrage klar. Sie löste im Huchtinger Beirat und bei den Zuhörern eine Welle der Empörung aus; der Beirat fordert zusätzlich handfeste Messungen. „Mit Messungen können wir besser überzeugt werden, als mit Berechnungen“, sagte die stellvertretende Beiratssprecherin Yvonne Averwerser (CDU). „Das Berechnen sind wir leid. Wir wollen Messergebnisse sehen“, betonte das ehemalige CDU-Beiratsmitglied Siegfried Wehrmann.

Fluglärmkommissionssprecher Ralf Bohr unterfütterte die Huchtinger Forderung nach mehr Schutz der Anwohner vor nächtlichen Ruhestörungen mit Zahlen. In diesem Jahr sei die Zahl der kurzfristig beantragten Ausnahmen von den Beschränkungen nächtlichen Fliegens sprunghaft auf 285 gestiegen, und nur achtmal habe die Bremer Luftfahrtbehörde abgelehnt. Der Beirat Huchting fordert nicht nur, dass das Verhältnis von Ausnahmegenehmigungen und –verweigerungen zu Gunsten der ruhebedürftigen Anwohner zurückgedreht wird. Im regulären Betrieb soll die letzte Maschine nicht um 22.30 Uhr, sondern um 22 Uhr gestartet oder gelandet sein. Dass der Betrieb morgens um 6 Uhr und nicht mehr, wie einst festgesetzt, um 7 Uhr beginnt, will der Beirat durchgehen lassen. „Für Homecarrier gelten abends, für die Polizei, Krankentransporte und die Bundeswehr die ganze Nacht durch Ausnahmen von den Beschränkungen“, stellte Beiratssprecher Falko Bries (SPD) fest.

Ein weitere Aspekt: Mikro-Feinstaub an Flughäfen. Das ist ein noch recht junges und wenig erforschtes Gebiet. Die winzigen Partikel sollen Atemwegs- und Herz-Kreislauferkrankungen begünstigen. Das Umwelt-Bundesamt hat am Frankfurter Flughafen Untersuchungen veranlasst. Der Beirat Huchting will, dass auch am Bremer Flughafen Daten gesammelt werden. Laut Bohr will die Fluglärmkommission bei nächster Gelegenheit einen entsprechenden Antrag an die Behörden richten.