Ein Farmmitarbeiter hat Salat mitgebracht und erklärt den Kindern, wie sie Hühner und Gänse richtig füttern. (Walter Gerbracht)

Doch Maja und Emma fiebern der Fütterung „ihrer“ Ziegen entgegen, denn in der Hortbetreuung haben sich die zehnjährigen Mädchen der „Ziegengruppe“ zugeordnet und fühlen sich magisch zu den Tieren hingezogen. Die Schafe und die Wollschweine werden nicht ausgelassen, dann aber ist die Fütter-Runde gemacht, der sich zahlreiche Eltern mit ihrem Nachwuchs angeschlossen haben.

Der "Renner" beim Farmbesuch: die Treckertour übers Hofgelände. Wenn der kleine Traktor die Mädchen und Jungen im Anhänger hinter sich her zieht, sind sie ganz begeistert. (Walter Gerbracht)

Selbstverständlich gibt es auf der Kinder- und Jugendfarm in Habenhausen in diesen Tagen auch ein spezielles Osterprogramm: Im Hauptgebäude mit Küche liegen auf dem Blech schon die fertigen Hasenbrötchen, die noch abkühlen müssen: Mandeln stecken als Augen im Teig, der so aufgegangen ist, dass die Hasenkörper etwas verunstaltet sind. Beim Osterbasteln im Haus daneben entstehen die Hasen hingegen aus farbigem, teils transparentem Papier und werden zusammen mit Herzen und Ostereiern an die Fensterscheiben geklebt. Ein Stockwerk darüber formen Kinder aus Milchtüten Portemonnaies und Griffel-Mappen. Die gewachste Pappe zeigt, was man aus Müll alles machen kann, wenn man glänzende Folie aufklebt und den Karton mehrfach faltet.

Angebote für Kinder und Jugendliche haben auf der Kinder- und Jugendfarm in Habenhausen eine lange Tradition, denn die Farm entstand bereits 1984 aus einer Initiative der Hochschule für Sozialwesen Bremen. Sie wird von einem Verein betrieben und soll Kindern und Jugendlichen die Natur und das bäuerliche Leben nahe bringen – auch in der Stadt, wo das Landleben eigentlich außerhalb beginnt.

SÜD / Kinder- und Jugendfarm Ohserstr. / Osterferienprogramm (Walter Gerbracht)

Mittlerweile hat sich die Farm zu wichtigen Treffpunkt und einem Ort der Begegnungen zwischen Mensch und Tier in Schulzeit und Freizeit entwickelt: Während der Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr bietet sie einen Hort für Kinder von acht bis 14 Jahren an, einen Farmspielkreis, und auch ein Farmkindergarten nutzt das Gelände, wobei die Kinder fast die ganze Zeit draußen sind. Schulen können sich zu Tierfütterungen anmelden, im großen Steinofen Pizza und Brötchen backen oder Garten-, Pferde- oder Bienenprojekte buchen.

Zum Landleben gehört natürlich ein Trecker, allerdings nur eine kleine Ausführung. Denn er dient auf der Farm weder zum Pflügen noch zum Mähen, sondern nur zum Ziehen von Kindern. Sie sitzen auf dem Anhänger und lassen sich das weitläufige Gelände zeigen, auf dem es viel zu sehen gibt: frei umher laufende Schafe, jede Menge Geflügel, einen großen Garten und einen Spielplatz mit Sandhügeln und Tunneln. Doch die Kaninchen bleiben im Stall. Dort fühlen sie sich zusammen mit den Meerschweinchen pudelwohl, denn ihr Haus ist groß und nagelneu. An der Wand hängen Schilder mit den Namen der Mädchen und Jungen, die für je ein Kaninchen die Patenschaft übernommen haben. „Die Kinder müssen einmal wöchentlich kommen, den Stall sauber machen und prüfen, ob die Tiere gesund sind“, sagt Anja Kretz, stellvertretende Leiterin der Farm. Doch im Gegenzug erhalten sie jede Menge Streicheleinheiten und lernen, Verantwortung für ein Tier zu übernehmen.

Das Prinzip Partnerschaft gilt auch für die Pferde und Ponys: „Wir geben keinen Reitunterricht, die Pferde sollen nicht erzogen werden, sondern das Kennenlernen und die Nähe zu den Pferden stehen an erster Stelle“, sagt Kretz, die betont, dass alle Tiere der Farm artgerecht gehalten werden. Im Gartenbereich verheißen schon die Hochbeete weitere Arbeit. Im Laufe des Frühjahrs werden sie mit Gemüse oder Erdbeeren gefüllt. Am Rand des Gartens und weiter hinten wachsen Johannisbeersträucher, Apfel-, Birnen- und Kirschbäume.

„Wutz! Udo!“, ruft Anja Kretz. Schon kommen die zwei Wollschweine angerannt, lassen ein hemmungslos lautes Behaglichkeitsgrunzen hören, wenn die Kinder sie am Kopf kraulen. Und auch die Schafe werden laut, weil sie endlich aus ihrem Stall heraus und auf dem Gelände herumlaufen dürfen. Ihr Zeitgefühl sagt ihnen, dass es bis zur Fütterung um 16 Uhr nicht mehr lange hin ist.

Hinter Schweinen, Schafen und Ziegen summen die Bienen, allerdings erst wenige, denn jetzt im zeitigen Frühjahr ist es für Bienen eigentlich noch zu kalt. Elf Bienenvölker warten darauf, dass die Blüten endlich Nektar geben, Pollen spenden ihnen schon jetzt Hasel, Kornelkirschen oder Krokusse. „Weil es noch keinen Nektar gibt, müssen wir wohl nachfüttern“, vermutet Anja Kretz, die selber das Imkern gelernt hat. Und weil das immer beliebter wird, will die Farm in diesem Jahr auch Imkerkurse für Erwachsene anbieten. Außerdem soll es nach Auskunft der stellvertretenden Farmleiterin erstmals im Herbst einen Apfeltag geben, bei dem die Kinder die Äpfel der Farm selbst zu Saft pressen können.

„Die Kinder kommen von überall aus Bremen, selbst aus Gröpelingen oder Findorff, aber die meisten natürlich aus Kattenturm, Kattenesch und Habenhausen“, erzählt Anja Kretz. Das Thema Inklusion spiele eine große Rolle: „Das soziale Lernen mit Tieren ist hier Alltag“, sagt Anja Kretz, „da brauchen wir keine speziellen Programme für behinderte Kinder.“

Das große Gelände und die vielen Angebote sind personalintensiv: Knapp 20 Leute arbeiten auf der Farm, darunter drei Helfer, die derzeit ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr absolvieren, sechs Injobber, eine Reitpädagogin und eine Küchenkraft. „Denn es gibt jeden Tag etwa 70 frische Essen“, sagt Anja Kretz. Das sei auch für viele Erwachsene wegen der niedrigen Preise attraktiv.

Die Habenhauser Farm, auf der sich im Sommer etwa 400 Gäste pro Tag tummeln, ist längst ein integraler Teil im Stadtteil, muss dennoch Jahr für Jahr die Gelder mühsam zusammentragen. „Eine dauerhafte Finanzierung würde uns sehr helfen“, sagt Anja Kretz, „denn das Ringen um Geld blockiert viel Arbeit, die man eigentlich sinnvoller für Kinder und Jugendliche einsetzen könnte.“