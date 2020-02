Protestkundgebung auf der Kinder- und Jugendfarm Habenhausen: Die Einrichtung ist am Montag für einen Tag geschlossen geblieben. (PETRA STUBBE)

Die Kinder- und Jugendfarm Habenhausen ist am Montag wegen eines Streiks geschlossen geblieben. Unter drei Pavillons haben sich etwa 50 Kinder und Jugendliche, Farmmitarbeiter und Unterstützer versammelt. Auf selbst gemalten Schildern steht beispielsweise geschrieben „Wir bieten viel! Und bekommen wenig!“ Es wird getrommelt und gepfiffen. Die Stimmung ist aufgeheizt.

Das ist der Hintergrund des Streiks: Aus dem Stadtteilbudget Obervieland für die Offene Jugendarbeit bekommt die Farm für 2020 weniger Geld. 170 000 Euro erhält das Projekt in Habenhausen nach momentanem Stand. Das sind 7000 Euro weniger als zuletzt. „Damit wird die Kinder- und Jugendfarm finanziell auf das Jahr 2015 zurückgestuft“, sagt Farmleiterin Susanne Molis. Das hat verschiedene Gründe. Die bremenweiten Mittel für die Kinder-und Jugendarbeit wurden seit 2017 jedes Jahr geringfügig um ein Prozent erhöht. Dem stehen gestiegene Kosten in verschiedenen Bereichen gegenüber. Für 2020 gab es bislang keine Erhöhung, weil die Bürgerschaft noch keinen Haushalt beschlossen hat. Damit wird erst zum Sommer gerechnet. Außerdem gibt es Unstimmigkeiten über die Anrechnung einer Verwaltungsstelle bei der Geldverteilung durch den sogenannten Controllingausschuss im Stadtteil. „Es muss ein transparentes Verfahren geben“, sagt Bilge König vom Vorstand der Kinder- und Jugendfarm.

Der Dauerregen und matschige Boden beeindruckten die Protestierenden am Montagvormittag nicht. Sie sind es gewohnt, ihre Arbeitstage im Regen zu verbringen. Gummistiefel und das viel zitierte feste Schuhwerk sind an den meisten Füßen zu sehen. Es gibt Tee und Kaffee zum Aufwärmen. Auch die Kleinen protestieren mit. Lina wird normalerweise im Kindergarten der Farm betreut. Sie hat Angst, die Farm könnte geschlossen werden. „Die Kinder werden vielleicht traurig. Und die Tiere auch.“ Sie findet: „Die Farm ist ein ganz besonderer Ort.“ Die Mutter der Sechsjährigen arbeitet als Verwaltungsfachkraft in der Einrichtung – auch um die Anrechnung ihrer 20-Stunden-Stelle bei der Mittelvergabe geht es beim Protest.

Spaziergänger und Sympathisanten kommen vorbei. Die meisten von ihnen bleiben stehen, unterschreiben auf den Listen und klönen einen Augenblick. Denn auch das wird deutlich: Die Farm bildet einen zentralen Bezugspunkt für viele Anwohner, Kinder und Jugendliche. Eine von ihnen, die fast ihr ganzes Leben auf der Farm verbracht hat, ist Bilge König. Die 23-Jährige kommt seit dem Kindergartenalter. Als jüngeres Kind kümmerte sie sich um die Pferde und absolvierte dann ein Freiwilliges Ökologisches Jahr. Heute ist sie im Vorstand des Farmträgervereins. „Die Farm hat mich mit großgezogen“, sagt sie. „Ich finde es eine Unverschämtheit, dass der Farm so viel Geld gekürzt worden ist. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Wir gehen schon auf dem Zahnfleisch.“

Die Kürzungen haben für das laufende Jahr bereits Folgen: „Wir müssen im Jugendbereich Honorarmittel einsparen“, sagt Susanne ­Molis. Eine „Lange Farmnacht“ sei bereits abgesagt und das Kochangebot für Jugendliche ebenfalls reduziert worden.

1000 Unterschriften gesammelt

Die Vergabe der Gelder durch die Controllingausschüsse bietet Streitpotenzial unter den Einrichtungen eines Stadtteils, wenn das Geld knapp ist. Eine Forderung der Streikenden ist, zusätzliches Geld aus dem bremenweiten Zentralitätstopf zu erhalten. Bilge König ist sich sicher: „Die Farm hat über den Stadtteil hinaus eine Bedeutung. Ich komme aus der Neustadt, es sind aber auch Leute aus der Vahr hier, aus Hemelingen, quasi von überall. Die Farm ist für Bremen da. Das muss endlich gesehen werden.“ Auch Farmleiterin Susanne Molis fordert mehr Geld für den Stadtteil Obervieland. Das könne unter anderem mit zentralen Mitteln erreicht werden, die zusätzlich zum Stadtteilbudget kämen. „Wir kämpfen nicht nur für uns, wir kämpfen für den gesamten Stadtteil.“

„Ich will, dass wir die 7000 Euro wieder zurückbekommen“, sagt Jacqueline. Sie gehört zu den älteren Farmkindern, wie Erwachsenen die Kinder und Jugendlichen hier nennen. Die 14-jährige kommt mehrmals wöchentlich nach der Schule und hat ein Pflegekaninchen. Den Stall sauber machen und kuscheln steht normalerweise auf dem Programm. Heute zieht sie nach zwei Stunden vor dem Farmtor mit den Streikenden „dahin, wo wir die Leute erreichen können, wo die Besucherströme sind“. So formuliert es Susanne Molis. Das ist in Habenhausen der Platz vor dem Real-Supermarkt und vor dem Werder Karree. Vor allem die Kinder skandieren unermüdlich: „7000 sind geklaut, wir sind wütend, wir sind laut!“ Jacquelines Mutter ist auch dabei, ihr Vater will später noch kommen.

Zu der Demonstration gehört ein blauer Trecker, der die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich lenkt und zwischendurch hupt. Fast alle der angesprochenen Menschen unterschreiben gerne. Viele kommen von sich aus auf die Truppe zu, die allermeisten kennen die Farm. Manche erzählen, wie sie selbst schon mit den Enkeln dort gewesen seien oder eine Feier ausgerichtet hätten. „Wenn die Bauern protestieren, dann dürft ihr das auch“, ruft ein Passant den Streikenden zu.

Die Protestgruppe will später noch weiter nach Arsten ziehen. Am Abend sind es nach Angaben der Farm etwa 1000 Unterschriften auf ihren ausgelegten Listen. Am 20. Februar geht der Protest weiter. Die bis dahin gesammelten Unterschriften sollen dann anlässlich einer Sitzung des Jugendhilfeausschusses übergeben werden.