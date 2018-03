Nein, es geht um die Niederdeutsche Sprache. Und Lehmann ist Burghard Lehmann aus Kattenesch.

Der Kaufmann im Ruhestand hat sich zwar ein schmuckes Domizil im beschaulichen Kattenesch gegönnt – aber Stillsitzen ist seine Sache nicht. Der Mann ist Anfang 70 und dynamischer als mancher Twen.

Als vor einigen Jahren der Ruhestand an die Tür klopfte, überlegte Burghard Lehmann, womit er nun seine Zeit verbringen wollte. Weil seine Familie in den Wirren der letzten Kriegstage aus Ostpreußen gekommen ist, hat er begonnen, Ostpreußisches Platt zu lernen. Das hat ihm Spaß gemacht – aber er konnte diese Sprachkenntnisse praktisch nicht anwenden. So viele Bremer, die ostpreußisches Platt sprechen, gibt es wohl nicht. Und wenn es sie gibt, sind sie kaum zu finden. Er erinnerte sich an die Zeit nach dem Krieg, als Flüchtling auf dem flachen Niedersächsischen Land. „Die Bauern haben damals sehr deutlich gemacht, dass sie uns nicht wollten.“ Wir waren hochdeutsch sprechende Fremdkörper.

Besser spät als nie hat er sich dann gedacht und begonnen, Platt zu lernen. Er besitzt heute stapelweise plattdeutsche Lehrbücher, plattdeutsche Literatur, Musik und CDs. Sein Platt ist allerdings nicht eindeutig einer bestimmten Region zuzuordnen. Bremer Platt ist von Stadtteil zu Stadtteil unterschiedlich. Allen Plattdeutschen Dialekten ist aber gemeinsam, dass man mit ihnen in einfacher Sprache sehr klar und plakativ kommunizieren kann. Das macht ihm große Freude. Und aus dieser Freude resultiert sein Missionseifer. Er möchte möglichst viele Mitbürgerinnen und Mitbürger davon überzeugen, sich ebenfalls dem Niederdeutschen zu widmen.

Aus Salzburg vertrieben

Burghard Lehmann ist evangelisch-lutherisch erzogen worden. Seine Familie wurde vor einigen 100 Jahren aus dem katholischen Salzburg vertrieben. Die Glaubensflüchtlinge siedelten sich im Ostpreußisch-Litauischen an. Jetzt sind sie hier – und gut verwurzelt. Er hat sich zeitlebens ehrenamtlich engagiert. So war er jahrelang bei den christlichen Pfadfindern. Mit 50 entschied er, den Stab an Jüngere weiterzugeben. Aber er wollte sich weiter um die Verkündigung des christlichen Glaubens kümmern. Also machte er eine Ausbildung zum Prädikanten, also zum Laien- oder Hilfsprediger. Damit hat er die Berechtigung erworben, Gottesdienste zu gestalten und abzuhalten. Er darf sogar taufen und das Abendmahl ausrichten. Er macht das in verschiedenen Gemeinden Bremens.

Als Besonderheit bietet er plattdeutsche Gottesdienste an. Psalm 23 beginnt auf Platt so: „De Heer is mien Scheepker, fehlen deit mi dat an nix. (Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln).“ In der Landeskirchlichen Bibliothek Bremen, im Haus der Kirche, Franziuseck 2/4, findet am 7. März um 18 Uhr eine Veranstaltung unter dem Titel „De Kark snackt platt“ statt. Plattdeutsche Gottesdienste und Gemeindekreise werden spürbar beliebter. Diese Entwicklung will die Landeskirchliche Bibliothek unterstützen. Die Veranstaltung, die Kerstin Wölk (die Leiterin der Bibliothek) gemeinsam mit Burghard Lehmann konzipiert hat, wendet sich an alle, die Plattdeutsch sprechen, die es verstehen oder einfach nur Freude daran haben. Wölk und Lehmann stellen Bibeln, Gesangbücher und Erzählbände vor, sie beschäftigen sich mit Plattdeutsch im Internet und lesen den ein oder anderen Text in der „heemlichen Mudderspraak vun den Norddüütschen.“ Außerdem gibt es einen Erfahrungsaustausch über plattdeutsch innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Wer weiß, heißt es in der Ankündigung, vielleicht finden sich hier Gleichgesinnte und wir treffen uns regelmäßig. Es wird um eine Anmeldung gebeten, unter bibliothek@kirche-bremen.de oder unter 0421-5597-287.

Wer einen plattdeutschen Gottesdienst besuchen möchte, hat am Sonntag, 25. März, dazu Gelegenheit in der Martin-Luther-Gemeinde, Neukirchstraße 85. Den Gottesdienst hält die Prädikantin Gertrud Schmidt.

Am Ostermontag, 2. April, sind Claus Deters und Burghard Lehmann in der St. Jakobi-Gemeinde, Kirchweg 55-57. Die Gottesdienste beginnen jeweils um 10.00 Uhr.

Wer Platt lernen will, kann das, wie es Burghard Lehmann getan hat, in der VHS tun. Dort werden viele Kurse für Einsteiger und Fortgeschrittene angeboten. Um sich warmzuhören, kann man auch Radio Bremen Eins anschalten. Da gibt es nicht nur plattdeutsche Nachrichten, sondern auch andere Sendungen auf Platt.

Bremen bietet auch eine Anzahl plattdeutscher Gesprächskreise. Eine plattdeutsche Veranstaltung, die auch Burghard Lehmann gerne besucht, findet im Rundfunkmuseum statt. Mit der Unterstützung von Radio Bremen gibt es alle zwei Monate ein Hörspiel abwechselnd in hochdeutscher- oder niederdeutscher Sprache Nach der Hörspielvorführung steht ein Redakteur von Radio Bremen für Gespräche zur Verfügung. Ort: Bremer Rundfunkmuseum, Findorffstraße 22-24.