Corina Geißler hat dem jungen Künstler Danny Janke die Türen zu einem Ausstellungsraum auf Zeit geöffnet. (Roland Scheitz)

Es war eine Begegnung, die zu einer Ausstellung führte: „Wirklich toll“, freut sich Dany Janke, 22 Jahre alt, über die Gelegenheit im Schaufenster der Glaserei Kehr in der Langemarckstraße 255-257 ausstellen zu können. „Ich möchte vor allem Corina Geißler von der Glaserei Kehr danken.“ Die Inhaberin habe ihn und seine Kunst in düsteren Zeiten willkommen geheißen. „Es ist mir eine Freude“, betont auch Corina Geißler. Vier Kunstobjekte in Form von Collagen und Malereien laden Passanten zum Schauen ein.

Danny Janke wurde in Russland geboren und kam als kleines Kind per Adoption nach Deutschland. Doch ein einfaches Leben sollte es nicht sein, wie er erzählt. Dennoch habe er es von der Förderschule aufs Gymnasium geschafft, und sich vor allem das zu erschließen, was sein Leben heute ausmacht: Kunst.

„Nur die Kunst kann schaffen, die Natur und Kultur in all ihren Facetten zu greifen“, sagt Janke. Sein Atelier hat der junge Künstler in Lilienthal, aber er wohnt in Schwachhausen. „Seit fünf Jahren habe ich mich entschlossen, das Leben eines Künstlers zu leben“, blickt er zurück. Das heißt für ihn vor allem, den Alltag mit ästhetischen und kritischen Augen zu betrachten. Dabei seien Spontanität, Kreativität und die damit verbundene Bereitschaft vonnöten, unkonventionelle Wege zu gehen. Dies sind die Katalysatoren, die es ihm ermöglichen seine Kunstwerke zu erschaffen, sagt Janke.

Der Traum vom Studium der Freien Kunst

Er studierte sechs Semester Kunsttherapie, brach dieses Studium aber ab, um sich seinem Traum zu widmen: einem Studium der Freien Kunst. „Hierfür bewerbe ich mich gerade an Universitäten, deutschlandweit.“ Doch gern würde er in der Hansestadt bleiben, denn die Stadt sei ein wichtiger Anker seines Lebens, der ihm viel bedeute. „Bremen gehört zu mir“, bringt er es auf den Punkt.

„Die rebellische Art der Stadt und der Menschen reizen mich sehr.“ So lasse er sich auch oft von Begegnungen im Alltag inspirieren, denn Kunst ist für ihn vor allem die Darstellung des Lebens: „Wenn wir von der Geschichte der Menschen ausgehen, gehen wir auch von der Geschichte der Kunst aus. Darum sollte die Kunst die größte Wissenschaft sein, die es gibt.“ Mit großen Sätzen spart Janke nicht.

Bei seinen Werken handelt es sich um Collagen und Malerei, wobei er betont, „ich nehme keine Sachen, die ich extra kaufen muss.“ Er recycele, was er finde. Und das kann quasi alles sein: „Holz, Plastik, eine Schreibtischunterlage“, zählt er auf. „Recycling muss in der Kunst genauso Mainstream werden wie auch in der Wirtschaft“, fordert der Nachwuchskünstler. „Man kann heute nur schwer Neues erfinden, sondern man muss Neues zusammenstellen.“

Die im Schaufenster der Glaserei ausgestellten Werke bezeichnet er selbst als farbenfroh. Corina Geißler findet sie „spontan, interessant, überraschend und auch positiv-optimistisch. „Ich setze kulturelle Errungenschaften zusammen und stelle sie in einen neuen Zusammenhang“, konkretisiert Janke und meint: „Keine Kunst ohne Botschaft.“ Doch welche dies sei, hänge auch vom Betrachter ab: „Zusammengenommen ergeben alle Elemente einer Collage eine Geschichte, aber man kann an jeder Stelle beginnen, diese zu lesen.“