Oben im Gewölbe ziehen Sterne ihre Bahn und verdichten sich zu Buchstaben, die in jeder Adventswoche ein anderes Wort ergeben. So trifft das vorweihnachtliche Treiben vor der Kirche mit Glühweinduft und allerlei Gedränge auf die ruhige, besinnliche und erwartungsvolle Stimmung des Advents. Am Sonntag, 10. und 17. Dezember, werden um 16 Uhr im Chorraum auf den Sitzkissen Adventsgeschichten vorgelesen.