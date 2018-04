Der Bürgerschaftsabgeordnete ist seit 2010 Kreisvorsitzender und hatte das Amt bereits von 1992 bis 2000 inne. Dem Kreisvorstand gehört er seit 1986 ununterbrochen an. „Über das Vertrauen freue ich mich. Besonders freut mich, dass wir im vergangenen Jahr zehn neue Mitglieder begrüßen konnten“, sagte Buhlert.

Für den Kreisverband steht in dieser Amtsperiode die Vorbereitung auf die Beirats- und Bürgerschaftswahl an. „Wir werden weiter eine sinnvolle Nutzung für das Lankenauer Höft einfordern und uns gegen die Verlängerung der Straßenbahn in Huchting wenden. Zudem machen wir uns Gedanken über eine gute Nutzung des Brinkmann- und des SWB-Geländes in Woltmershausen sowie für ein nachhaltiges Zusammenspiel von Auto-, Rad- und Fußgängerverkehren sowie ÖPNV. Und nicht zuletzt beschäftigen wir uns damit, für ausreichend gute Plätze an Schulen und Kindergärten in den Stadt- und Ortsteilen mit zu sorgen“, beschreibt Buhlert das Aufgabenspektrum.

Als stellvertretende Kreisvorsitzende wurde Karin Bohle-Lawrenz einstimmig bestätigt. Sie vertritt die FDP im Beirat Woltmershausen. Neu im Kreisvorstand ist Ralf Krause. Der Bankkaufmann übernimmt die Aufgabe des Schatzmeisters. Das Huchtinger Beiratsmitglied Jürgen Krüger wurde zum Schriftführer und Maria Schmidt zur Beisitzerin gewählt.