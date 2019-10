Manchmal ist auch der Pomologe überfragt

Angelika Richter und Ulrich von Kusserow lassen Andreas Kallwitz ihre Apfelsorten bestimmen. (PETRA STUBBE)

Dicke Tropfen kullern von einem großen Sonnenschirm. Er bietet Schutz für leere Bänke und Tische und für immer mehr Leute, die auf dem Gelände vor dem Café Sand am Weserufer eintrudeln. „Ist das heute?“, „Findet das Apfelfest statt?“, fragt ein Mann und zieht den Reißverschluss seiner Regenjacke noch höher. Zusammen mit seiner Begleitung hat er sich aus dem Viertel mit dem Fahrrad aufgemacht. Über die Weser sind sie mit der Fähre übergesetzt.

„Zum Glück kann uns schlechtes Wetter nichts mehr anhaben“, beantwortet Heike Schumacher vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Dieser ist zusammen mit dem Kleingärtnerverein Beim Kuhhirten und dem Café Sand Gastgeber der Veranstaltung, die in diesem Jahr ihre sechste Auflage zählt. „Das ist hier schon Luxus“, meint die Biologin und weist auf die Gaststätte mit den breiten Glasfronten, die nicht nur Ausweichmöglichkeiten bei schlechtem Wetter bietet, sondern auch Raum für jede Menge Besucher.

Eine kleine Auswahl verschiedener Apfelsorten stellt der Arbeitskreis Streuobstwiese vom BUND vor. Hinter einem der Teller mit Obst zum Schnuppern und Probieren sitzt Elsa Laue, eine der „Patentanten“ des BUND. Sie betreut zusammen mit weiteren Mitgliedern des Vereins 27 Obstbäume, die ursprünglich von den Bremer Umweltbetrieben auf dem Gelände der angrenzenden Kinderwildnis gepflanzt wurden. Die Bäume wurden gepflegt und beschnitten und im Ertragszustand an Interessenten abgegeben. Nun stehen Laue und ihre Helfer den Hobbygärtnern mit Rat und Tat zur Seite.

Richtige Pflege wichtig

Wie wichtig die Erhaltung und die richtige Pflege gerade hochstämmiger Apfelbäume sind, erläutert Schumacher. „Mit guten Nistmöglichkeiten für Vögel und Lebensraum für Insekten sind die hohen Bäume ein Biotop für sich“, erläutert sie. 80 bis 100 Jahre alt könne die Pflanze werden. Da lohnten sich die ersten sieben Jahre reine Pflege, in denen der Baum nicht trägt, sondern einen sogenannten Erziehungsschnitt bekommt.

An einem Tisch in der Ecke beraten die Hobbygärtner Andreas Kallwitz und Michael Schulz über die Herkunft ihrer Gartenfrucht. Zwei Euro, so steht es auf einem kleinen Schild, kostet die Beratung beim „Pomologen“, beim Experten für Art und Sorte des Obstes. Für Angelika Richter und Ulrich von Kusserow bietet das Apfelfest die Gelegenheit, endlich einmal die Sorte ihrer Äpfel bestimmen zu lassen, die eine sehr uneinheitliche Form aufweisen. Kallwitz dreht und wendet das runde Obst, kneift die Augen zusammen und denkt laut nach: Der Stiel sei lang, also müsse es sich um eine junge Sorte handeln, die nach 1950 gezüchtet wurde. Der große Kelch, die Mulde, in der sich der Stiel befindet, und die Farbe ließen viele Deutungsmöglichkeiten zu. „Ich weiß es nicht“, lautet am Ende die Antwort. Nur, dass der Baum garantiert zwei verschiedene Sorten Äpfel trage, da sei er sich sicher.

„Ich dachte immer, das geht nur über den Geschmack“, zeigt sich von Kusserow beeindruckt und ist bei den über 1000 in Deutschland existierenden Apfelsorten dennoch zufrieden mit der Beratung.

Kallwitz hat sich sein Wissen über 20 Jahre selbst angeeignet und ist „Pomologe aus Leidenschaft“, wie er sagt. Auf mehreren Streuobstwiesen hat er 350 verschiedene Apfelsorten gepflanzt. Leben kann der Experte nicht von seinen Beratungen. Hauptberuflich ist er Heiler, erzählt er und verweist auf „seine angeborenen Fähigkeiten“.

Apfelwein als Lockmittel

Auch das Programm mit Apfelweinherstellung und einem Schnellkurs im Obstbaumschnitt auf der Wiese der Kinderwildnis lockt auf dem Apfelfest Besucher an. Und immer wieder ist die Apfelschälmaschine im Einsatz. Die zehnjährige Luuk demonstriert, wie es geht, spannt wie ein Profi das Obst in das Metallgestell und dreht bequem die Kurbel, bis sich die Apfelschale an der Seite kringelt und das Gehäuse raus schiebt.

Hilko Eilts vom Kleingärtnerverein Beim Kuhhirten freut sich über das große Interesse der Besucher, die sich trotz des schlechten Wetters aufgemacht haben, und bedauert gleichzeitig, dass in diesem Jahr keine mobile Mosterei im Einsatz ist. Bei über 10 000 Apfelbäumen im Bremer Stadtgebiet sei das Interesse an selbst gemachtem Saft sehr groß, weiß er und berichtet aus einem Jahr, in dem die Besucher säckeweise Äpfel mitgebracht hätten. Da sei die Maschine 14 Stunden im Einsatz gewesen und es wurden insgesamt 10 000 Liter Apfelsaft gepresst. Drei Jahre haltbar sei der Saft, der garantiert „Bio“ sei.

„Man darf sich gar nicht vorstellen, wie viele Tonnen Äpfel ansonsten einfach so auf dem Kompost landen“, meint Eilts. Doch leider seien die Konditionen für eine mobile Mosterei zu schwierig und zu hochpreisig, sodass in diesem Jahr darauf verzichtet werden musste. Der Versuch vor ein paar Jahren, eine eigene Mosterei-Genossenschaft zu gründen (der WESER-KURIER berichtete), sei ebenfalls an der Finanzierung gescheitert, bedauert er. Ein kleine Saftpresse musste für dieses Apfelfest genügen. Und auch die war kräftig im Einsatz, während am Ende oben der Regen auf den Schirm prasselte.