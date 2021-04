Die Versetzung sei für ihn genau der richtige Schritt zur richtigen Zeit gewesen, sagt Marcus Korn. Vor Kurzem hat der 52-Jährige Hannes Leefers als Kontaktpolizist in Obervieland abgelöst. (Roland Scheitz)

„Meine erste Ausbildung absolvierte ich als Koch und als solcher ging ich nach Abschluss auch auf große Tour in Frankreich“, erzählt der 52-jährige Marcus Korn. Von diesen besonderen Kenntnissen sollten seine Kollegen bei der Polizei noch Jahre später profitieren.

„Ich habe als Dienstgruppenleiter hin und wieder für die Kollegen gekocht.“ In seiner Freizeit bereitete er zu Hause alles vor und auf dem Revier brachte er die diensthabenden Kollegen dann an einen Tisch. Das sei bald zu einer Art Tradition geworden, sofern es sich zeitlich einrichten ließ. „Oft ging das nicht, aber manchmal hat man mal Luft, um so etwas zu tun.“

Berufseinstieg bei der Polizei nach der Ausbildung

Dass er den Beruf wechselte, lag vor allem an den Arbeitszeiten in der Gastronomie. „Du bist nur am arbeiten, nicht in Vollzeit, in Teilzeit, sondern eher 'Allzeit'.“ Also begab er sich auf die Suche nach einem neuen Betätigungsfeld und landete schließlich bei der Polizei.

Zusagen kamen unter anderem aus Hessen, wo er schließlich auch seine Ausbildung begann und in den folgenden zehn Jahren im Bahnhofsviertel in Frankfurt am Main tätig gewesen ist. Von hier aus verschlug es ihn nach Wiesbaden – ebenfalls in die Innenstadt und auch nach seinem Umzug in die Bremer Heimat 1999 wurde er im Zentrum eingesetzt. „Da ist halt immer viel zu tun.“

Marcus Korn löst Hannes Leefers ab

„Dagegen ist es in Obervieland ruhiger“, schaut er auf seinen neuen Dienst-Stadtteil, wo er vorhat, bis zur Pension in frühestens zehn Jahren zu bleiben. Der Polizeihauptkommissar tritt in die Fußstapfen von Hannes Leefers, der das Ansehen der Polizei im Stadtteil in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat.

„Er hat die Latte sehr hochgelegt“, würdigt Korn die Arbeit seines Vorgängers. „Zum Glück haben wir eine fließende Übergabe hinbekommen.“ Korn kennt sich im Stadtteil gut aus. „Ich kenne das Revier von Kindheit an“, sagt der Koch, Polizist, Hundefreund und Vater von Zwillingen. „Mir ermöglicht die Polizei hier sehr viel." Die Versetzung sei für ihn „genau der richtige Schritt zur richtigen Zeit“ gewesen.

Seine klassischen Einsatzfelder als Kop werden in Zukunft die Schulen, die Kindergärten, die Kirchen, die Altenheime oder auch die Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete sein. „Aber momentan ist es einfach schwer, diese zu besuchen.“

Die Corona-Pandemie hat seinen Einstieg in das neue Einsatzfeld erheblich mitbestimmt. Und vor allem auch seine Arbeit als Kop. Aktuell sei er in erster Linie im Zuge der Pandemiebekämpfung auf den Straßen unterwegs, um die herrschenden Hygiene- und Abstandsbestimmungen im öffentlichen Raum durchzusetzen. Das nehme sicher 80 Prozent seiner Arbeitszeit ein, schätzt Korn.

Polizei fährt Treffpunkte von Jugendlichen an

Zu großen Teilen ginge es während dieser Corona-Streifen darum, Treffpunkte von Jugendlichen abzufahren, um an die Regeln zu erinnern. Meist verlaufe dies auch vollkommen friedlich, die Bürger zeigten sich größtenteils sehr einsichtig. „Ich versuche klar zumachen, wie schnell es gehen kann, dass Corona Teil eines jeden Alltags werden kann.“ Marcus Korn weiß wovon er spricht, denn er musste dies auch selber erfahren.

„Mein Bruder hatte Corona. Zum Glück nur leicht, aber der Vater eines Kollegen ist daran verstorben.“ So verstehe er auch gut, weshalb er und seine Kollegen angewiesen sind, eine Nulltoleranz-Strategie zu fahren. Dennoch versuche er in Gesprächen Verständnis für die aus der Pandemie resultierenden Bestimmungen herzustellen. Und wo es geht, Brücken zu bauen. „Die erste Waffe und das wichtigste Instrument eines Polizeibeamten ist die Sprache“, sagt Marcus Korn.

Bei einem Fall hat er bereits ganz direkt Hilfe geleistet: Einem geflüchteten Jugendlichen baute er ein Fahrrad zusammen, damit dieser stadtweit mobil ist, und zum Beispiel auch seine Freunde in den Nachbarvierteln besuchen kann.

Marcus Korn liegen generell die Jüngsten sehr am Herzen: „Ich möchte versuchen, möglichst viele von ihnen auf einen guten Weg zu bringen.“ Das werde sicher nicht bei allen gelingen, „aber jeder Einzelne ist ein großer Erfolg.“ Damit dies und noch viel mehr im Stadtteil gelingt, verspricht er: „Ich werde mich bemühen, immer möglichst pragmatisch und auf dem kürzesten Weg Lösungen zu finden.“