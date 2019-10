Material bis unter die Decke

Torgit Iske (rechts) und ihre Mitarbeiterinnen (von links) Kristina Meyer und Christine Kämmler freuen seich auf die Jubiläumsfeier und haben dafür schon mal die Schaufensterpuppe rausgeholt. (STUBBE)

Als sich das Tor zur Pappelstraße 27 öffnet, kann man schon von Weitem erkennen: Dieser Hinterhof ist kein gewöhnlicher. In der Tür zum Deko-Paradies steht Torgit Iske (59) und führt in ihr Reich. Was sich hinter der Tür verbirgt, ist weit mehr als vermutet. Kisten mit Weihnachtskugeln, Geschenkpaketen und Tannenzweigen stapeln sich bis zur Decke. Direkt daneben liegen noch Laubkränze und Kürbisse für die Herbstsaison. Kristina Meyer (38) steht auf einer Leiter und verfrachtet Säcke voller Dekoration von den hohen Regalen. „Und das ist nur ein Teil. Die Weihnachtsdeko füllt eine eigene Garage“, sagt Iske, während sie die Treppe zum Keller hinunter steigt.

Dort ist Christine Kämmler (39) mit Auspacken beschäftigt. Neben Möpsen und Flamingos, die zu den neuere Anschaffungen gehören, hat Iske auch Pappmaché -Figuren, unter anderem Fliegenpilze und Eisbären gelagert, die so heute nicht mehr produziert würden. Wenn man durch die Räume läuft, entsteht der Eindruck einer kleinen Reise durch die Zeit. Iske entsorgt nichts. Man könne viele Artikel einfach immer wieder verwenden. Der Bestand schmälere sich nur durch Dinge, die Iske nicht beeinflussen kann: Erst kürzlich stand ihr Keller unter Wasser. Danach musste einiges entsorgt werden.

Trotzdem behält sie hier den Überblick. Die Erfahrung von 25 Jahren bringt Instinkte mit sich. Sowohl bei der Gestaltung von Schaufenstern als auch der Lagerung von Materialien: „Die Regale haben alle ihr Thema, und wir wissen einfach wo was steht. Es ist nicht so chaotisch, wie man denkt, nur für Außenstehende. Für uns hat der Wahnsinn System“. Das scheinbare Durcheinander im Lager, hat auch nichts mit ihrer Arbeit zu tun: „Hier sieht es zwar chaotisch aus, aber im Schaufenster selbst hat alles seinen Platz, es ist aufgeräumt und strukturiert.“

Schaufenster tragen Handschrift der Dekorateurin

Laut Iske tragen alle Schaufenster ihre Handschrift. Grundsätzlich sollen sie in Erinnerung bleiben: „Ich glaube, man erkennt unsere Schaufenster. Selbst die Einfachsten sollen noch einen Kick bekommen. Vielleicht einen Witz, etwas Unerwartetes, was der Kunde nicht mit dem Produkt in Verbindung gebracht hätte. Damit man sieht, dass jemand sich was bei der Gestaltung gedacht hat und der Sinn dahinter verstanden wird“. Ein emotionaler Anstoß auf die eine oder andere Art sei das Ziel: „Wir stellen nicht wahllos einen Haufen Deko zusammen, sondern überlegen, was hinter dem Wunsch des Kunden steht, ein Produkt zu kaufen. Wir bringen immer irgendetwas Originelles ins Fenster. 0815 kann ja jeder.“ Zudem sei es wichtig, mit der Zeit zu gehen: „Nur die Schaufenster, die auch im Trend liegen, sprechen an.“

Daher ermutigt sie ihre Kunden, neue Wege zu gehen und in Sachen Deko etwas zu wagen. Dabei sei es allerdings stark vom Kunden abhängig, wie ausgefallen und originell das Schaufenster schließlich gestaltet wird. Auch das Produkt spielt eine Rolle. Etwas individuelles, wie zum Beispiel ein Brille oder Schuhe, benötige eine innovativere Schaufenstergestaltung als ein alltägliches Produkt, wie ein Medikament. „Wenn ein Kunde besondere Sachen hat, dann möchte er vielleicht auch mal ein besonderes Schaufenster, weil er seine Ware so hervorheben möchte.“

Bei einigen Kunden sei es auch wichtig, das Image der Produkte aufzuwerten, indem man sie richtig in Szene setzt. „Wir arbeiten auch mit Sanitätshäusern zusammen. Denen schlagen wir Möglichkeiten vor, wie man es schafft, dass auch Pflegeprodukte gut und lebendig rüberkommen.“ Dazu würden sie beispielsweise ein ganzes „Pflegezimmer“ im Schaufenster aufbauen. So wolle man erreichen, dass Kunden „einfach Bock haben, einen Rollator zu kaufen.“

Neue Dekorationen alle sechs Wochen

Die meisten Kunden vergeben Daueraufträge. Gewöhnlich wird alle sechs Wochen das Schaufenster neu dekoriert. Dazwischen findet eine Konzeptionsphase mit mehr oder weniger strikten Vorgaben statt. Zumindest aber wird stets das Thema vorgegeben. Außerdem wird oftmals festgelegt, welches konkrete Produkt im Fenster stehen soll. Eine andere Variante: Iske und ihr Team geben den Input. Dann kommen die Produktvorschläge auch mal direkt vom Deko-Team: „Das ist natürlich schöner. Dann haben wir freie Hand.“ Dieser Prozess sei kreativer.

Auch wenn alle ihre Schaufenster für Iske besonders sind, ist ihr ein spezieller Auftrag in Erinnerung geblieben. „Die City-Initiative hat damals einen Schaufensterwettbewerb zur Maritimen Woche veranstaltet. Wir sollten den Einzelhändlern und Unternehmen zeigen, wie sie ihr Schaufenster ansprechend dekorieren können.“ Daraus entstand die Idee für ein weiteres Standbein des Geschäfts. Iske veranstaltet Schulungen, um Menschen das Deko-Handwerk beizubringen. Auf die Frage, ob diese Schulungen nicht geschäftsschädigend seien, weil sie ihre Dienste überflüssig machen, hat Iske einen logischen Widerspruch: „Es gibt Leute, die eh keine Dekorateure einstellen würden, und die kann man so erreichen.“ Damit erschließe man sich eine neue Kundengruppe.

Grundsätzlich dekoriert Iske nur für Dauerkunden. Alles andere sei zu aufwendig: „Das würde nur Chaos bringen. Dann fragt man sich, wo denn der Fisch geblieben ist oder Ähnliches.“ Auch verkaufen würde sie ihre Deko nicht: „Man hängt einfach an den Dingen“, sagt sie. Trotzdem wird manchmal eine Ausnahme gemacht. Denn es kommt immer wieder vor, dass Kunden ihrer Kunden die Artikel aus den Schaufenstern kaufen wollen. Dann fragt sie: „Ist es denn ein guter Kunde? Falls ja drücken wir auch mal ein Auge zu.“

Die Liebe zum Beruf als Erfolgsgeheimnis

Der Grund dafür, dass ihr Geschäft seit mittlerweile 25 Jahren erfolgreich funktioniere, sei die Liebe zum Beruf. „Es ist toll, wenn man sein Hobby beruflich machen kann. Außerdem bin ich einfach sehr kommunikativ und biete meine Dienste an.“ Daraus entstehe ein besonders enges Kundenverhältnis: „Mir würde es fremd vorkommen, wenn alles rein geschäftlich wäre. Nach dem Motto: Verabredet war 10 Uhr und Sie sind nicht da. Besser ist es zu hören: Sie sind noch nicht da, ist denn was passiert?“ Wichtig sei ihr ein herzlicher Umgang. Sie würde sich Zeit für eine individuelle Beratung der Kunden nehmen. Auch zu ihrem Jubiläum am 1. November hat sie viele ihrer Kunden eingeladen.

Angesprochen auf ein grundlegendes Motto, erzählt Iske von ihrer Grundeinstellung: „Ökologisches Denken von Beginn an, nicht erst seit es trendy ist.“ Auf Artikel, die umweltschädlich sind, wird verzichtet. „Selbst, wenn wir sie rein ästhetisch verwenden wollen würden.“

Auch wenn ihr Geschäft mittlerweile gut läuft, war der Einstieg holprig. Denn sie ist „aus der Arbeitslosigkeit selbstständig geworden“. Ihr beständiges Arbeitsverhältnis bei einem großen Möbelunternehmen kündigte sie für einen neuen Job: „Ich war Anfang 30 und wollte noch mal was anderes machen.“ Doch der Wechsel funktionierte nicht, das neue Unternehmen sei zu konservativ gewesen.

Ehemalige Vorgesetzte erfuhren von ihrer Arbeitslosigkeit und engagierten sie für einige Projekte: „Zur Wende wurden viele Möbelhäuser eröffnet. Der Osten war wie eine grüne Wiese, da sind die praktisch wie die Pilze hoch geschossen.“ Sie war erfolgreich, arbeitete an internationalen Projekten: „Einmal wurde ich nach Warschau geflogen. Ich kam mir vor wie ein ‚No Angel‘ mit meinen Deko-Koffern.“ Nach mehreren Aufträgen fasste sie schließlich den Entschluss zur Selbstständigkeit und bereute es nie. Aus der anfänglich kleinen Sammlung im Privatkeller ist jetzt ein Unternehmen geworden. Zurzeit arbeitet sie mit einem fünfköpfigen Team und bildet auch angehende „Gestalter für visuelles Marketing“ aus. Bei allem Erfolg sei sie aber immer bodenständig geblieben, habe nie über ihre Verhältnisse gewirtschaftet. Daher bleibt nur zu sagen: „Auf die nächsten 25 Jahre.“