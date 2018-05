Der Andrang bei den Einschulungen im Bremer Süden wird anhalten: Laut Vorausberechnung swerden in wenigen Jahren 27 zusätzliche Grundschulklassen in der Neustadt, Obervieland und Huchting gebraucht. (DPA)

Um 16,5 Prozent soll die Zahl der Grundschüler bis 2025 in den Stadtteilen links der Weser steigen. Damit liegt der Süden leicht unter dem allgemeinen Trend in der Stadt. Bremenweit zeigt die vom Bildungsressort vorgelegte Vorhersage einen Anstieg um 18,8 Prozent. In konkreten Zahlen: In ganz Bremen wird es im Vergleich zu heute im Jahr 2025 rund 3200 zusätzliche Grundschüler geben, für den Bremer Süden sollen es rund 632 mehr werden.

Wachsende Schülerzahlen werden auch für die fünften bis zehnten Klassen erwartet. Demnach sollen es dann links der Weser 644 Oberschüler und Gymnasiasten sein. Relativ gesehen entspricht das einem Anstieg von 13,7 Prozent bis 2025 (ganz Bremen: 13,5 Prozent). Das Problem: An den Schulen herrscht schon heute Raumnot.

Unterm Strich ergeben die Zahlen der Vorausberechnung, dass in wenigen Jahren 27 zusätzliche Grundschulklassen in der Neustadt, Obervieland und Huchting gebraucht werden. Etwa 26 neue Klassenverbände müssen an den Oberschulen geschaffen werden, um die zusätzlich erwarteten Schüler bis 2025 aufnehmen zu können. Diese Zahlen sind die Basis für die Schulstandortplanung der Bildungsbehörde auf Stadtteilebene.

Der notwendige Ausbau bestimmter Schulen sei eine Kraftanstrengung, die es zügig zu bewältigen gelte, erklärte kürzlich Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) Lokalpolitikern und Schulleitungen aus den Stadtteilen des Bremer Südens ihre Pläne. Das sei nur mit Neubauten möglich, die möglichst schnell geplant und gebaut werden müssten.

Weil an anderen Schulen kein Platz für großzügige Anbauten besteht, steht für die Neustadt besonders der Kaisen-Bildungscampus in Huckelriede im Fokus der Planer: Ohnehin ist dort für insgesamt drei Klassen pro Jahrgang (insgesamt 280 Grundschüler) ein Neubau für die neue Helene-Kaisen-Grundschule vorgesehen. Zusätzlich soll nun ein weiteres Gebäude für die Wilhelm-Kaisen-Oberschule (WKS) auf dem Gelände an der Valckenburghstraße errichtet werden, in dem zwölf weitere Klassenräume für Fünft- und Sechstklässler untergebracht werden können. So kann die Oberschule jährlich sechs neue Klassen aufnehmen anstatt bisher vier.

"Wir freuen uns, dass wir mittlerweile so gut angewählt werden, dass wir fünf Klassen einrichten könnten. Allerdings haben wir leider aktuell nur Platz für vier neue Klassen, ich hoffe daher, dass wir dafür im kommenden Schuljahr noch eine kurzfristige Lösung finden", sagt Oliver Seipke, Schulleiter der WKS.

"Für uns kommt aber keine Notlösung infrage, die zulasten von Fachräumen und Unterrichtsqualität geht", stellt indes Rainer Müller (SPD), Sozialausschusssprecher des Beirates Neustadt, klar. Notwendig sei eine solide Übergangslösung bis zur Fertigstellung des nun versprochenen Neubaus. Dafür denkbar sei sowohl eine engere Kooperation mit der benachbarten Allgemeinen Berufsschule oder Mobilbauten, wie sie heute schon im Einsatz sind für die Grundschüler am Standort.

Allgemein ist Müller zufrieden mit den Plänen der Behörde für die Neustadt: "Das sieht für das Jahr 2025 solide aus, nur leider rennen wir der Realität wie im Hamsterrad hinterher." Denn die zusätzlichen Schüler seien zum Teil schon vorher da und hätten ebenfalls ein Recht auf fachlich guten Unterricht in angemessenen Räumen. "Vier bis fünf Jahre ist eine ganze Schülergeneration in Bezug auf Grund- und Oberschulen, die darf nicht hinten über fallen, nur weil die Neubauten noch nicht fertig sind", mahnt er vorausschauende Planung für die Zwischenzeit an.

Mehr Plätze an Oberschulen

Auch die beiden Oberschulen in Huchting und die Oberschule Habenhausen in Obervieland sowie die Oberschule Roter Sand in Woltmershausen sollen künftig einen weiteren Klassenverband und damit bei voller Auslastung je etwa 130 bis 140 neue Schüler aufnehmen. Die WKS wird im gleichen Zeitraum etwa doppelt so viele neue Oberstufenschüler hinzubekommen.

Außer der Helene-Kaisen-Schule soll es zwei zusätzliche neue Grundschulen links der Weser geben. In der Neustadt ist im Neubaugebiet Gartenstadt Werdersee eine Schule eingeplant, in der insgesamt acht Klassen und 192 Schüler versorgt werden können. Zum Einzugsgebiet soll sowohl Huckelriede als auch Habenhausen zählen.

Außerdem soll Huchting durch eine neue Grundschule Sodenmatt entlastet werden, die perspektivisch 264 Kinder in je drei Klassen pro Jahrgang aufnehmen kann. Bevorzugter Standort dafür sei die Amersfoorter Straße, heißt es dazu in einem Papier der Bildungsbehörde. Bis zur Fertigstellung sei ein Interimsstandort am Willakedamm vorgesehen. Im Gegenzug können dafür die Schulen des Stadtteils entlastet werden, die unter besonders schwierigen Bedingungen unterrichten. So werden die Grundschulen an der Robinsbalje und der Delfter Straße künftig einen Klassenverband weniger pro Jahrgang als bisher unterrichten.

"Die vorgeschlagene Reduktion der Zügigkeit an den beiden Schulen an der Robinsbalje und an der Delfter Straße hängt mit der vergleichsweise beengten Situation an den beiden Standorten zusammen", begründet Annette Kemp den Schritt. Die Sprecherin der Bildungssenatorin verweist darauf, dass die Schule an der Delfter Straße die einzige Grundschule in Bremen sei, die regulär mit fünf parallelen Klassenverbänden arbeite.

Aber Kemp gibt zu Bedenken: "Der Zeitpunkt der Umsetzung hängt dabei vom Zeitplan des Neubaus der Schule Sodenmatt ab." Außerdem solle auch die Grundschule Kirchhuchting von acht auf zwölf Klassen vergrößert werden. Voraussetzung dort ist wiederum, dass die Bildungsbehörde sich mit dem Privateigentümer des verfallenen Gasthauses an der Kirchhuchtinger Landstraße verständigen kann. Denn dieses Grundstück wird für einen notwendigen Erweiterungsbau benötigt.