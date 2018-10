Huckelriede. Im Ortsteil Huckelriede ist in den vergangenen Jahren sichtbar geworden, welche Chance für ein vernachlässigtes Quartier darin liegt, wenn es zum „Sanierungsgebiet“ erklärt wird. Seit der Bremer Senat genau das Ende 2008 beschlossen hat, sind in das Gebiet zwischen Sielhof, Kirchweg und Werdersee bereits erhebliche Summen Städtebaufördermittel geflossen, um das Wohnumfeld für die Menschen zu verbessern und das soziale Miteinander zu stabilisieren. Nun hat die Baudeputation weitere 280 000 Euro für eine Aufwertung des Buntentorsdeichs freigegeben. Etwa ein Drittel davon kommt vom Bund.

Denn die aktuell geplante Umgestaltung des Buntentorsdeichs ist ebenfalls eingebettet in das Bund-Länder-Förderprogramm „Stadtumbau West“. Seit knapp zehn Jahren sind über diesen Fördertopf im Sanierungsgebiet Huckelriede bereits der Niedersachsendamm, der Huckelrieder Park, die Umsteigestelle, der Grünzug „Huckelrieder Friedensweg“ und weitere markante Stellen aufgewertet worden. An allen diesen Orten haben vor der Umgestaltung erhebliche Mängel an den Straßen und Wegen, der Ausstattung und der Vegetation dominiert. Das Sanierungsprogramm eröffnet nun auch am Buntentorsdeich die Möglichkeit, diese Missstände zu beseitigen. Die Straße verbindet den Niedersachsendamm mit dem erst kürzlich fertiggestellten Grünzug „Huckelrieder Friedensweg“ und gilt damit bei den Stadtplanern als wichtige Ost-West-Achse im Stadtteil.

Die Kernidee des künftigen Buntentorsdeichs: Die Fußgänger und Radfahrer sollen die grüne Strecke auf gut ausgebauten Wegen neben der Straße deutlich bequemer nutzen können als bisher. Trotzdem ist es den Planern gelungen, zusätzlichen Platz für die bestehenden und zusätzliche Bäume entlang der Straße zu finden. In den Plänen ist bereits zu erahnen, dass dadurch der allee-ähnliche Charakter noch betont wird, und dadurch die Lust geweckt wird, auf einer der neuen Sitzbänke zu verweilen. Die Gestaltung des Pflasters und der orangefarbenen Sitzgelegenheiten ist außerdem einheitlich zu dem, was die Anwohner bereits vom neuen „Huckelrieder Friedensweg“ her kennen.

Wohlfühlfaktor erhofft

„Dadurch entsteht eine neue, ästhetische Qualität mit Wohlfühlfaktor und Wiedererkennungswert für das Quartier Huckelriede“, betont Pressesprecherin Kerstin Doty vom für die Planung zuständigen Umweltbetrieb Bremen (UBB). Fußgänger und Radfahrer könnten sich künftig das Quartier über das aufgewertete, grüne Wegenetz mit hohem Aufenthaltswert erschließen. „Die Qualität solcher Quartiere wird nicht nur durch große Parkanlagen bestimmt, sondern gerade durch die Aufwertung der alltäglichen Wegeverbindungen“, so Doty.

Der Buntentorsdeich ist geprägt von einer Lindenallee in westlicher und von einer Eichenreihe in östlicher Richtung. Die Wegebeläge sind teilweise in einem schlechten Zustand und werden durch einen Mix als hellem Plattenbelag und dunkler, wassergebundener Wegedecke ersetzt. Durch die neue Bebauung des Wohnprojektes Mosaik gibt es momentan nur eine neue provisorische Zufahrt, die den Grünzug trennt. Die Überfahrt zum Wohnprojekt soll daher gestalterisch besser in die Grünverbindung integriert werden. Die Sträucher im Bereich der zweireihigen Lindenallee wird von Liguster und Weiden dominiert und soll ausgelichtet und durch weiß‐blühenden Sträucher aufgehellt und erneuert werden. Die bisherige Wegeführung soll allerdings weitgehend erhalten bleiben. Nur im Bereich der Lindenallee wird die Gesamtbreite des Fuß- und Radweges auf 2,50 Meter reduziert und in gleichbleibender Breite bis zum östlichen Ende fortgeführt. Das ist notwendig, um den Bäumen mehr Platz zu verschaffen und deren gesundes Wachstum nicht zu stören, erklären die Planer auf Nachfrage. Das Radfahren ist mit Rücksichtnahme auf die Fußgänger auf dem neuen Weg erlaubt.

Unter den Linden sind vier Bankstandorte auf einer befestigten Fläche mit ausreichend Platz für Rollstuhlfahrer vorgesehen. Der östliche Sitzplatz bildet den Übergang zum Huckelrieder Friedensweg und ermöglicht den Blick auf die gegenüberliegende Grünfläche. Auf Höhe des Gebäudekomplexes von Mosaik ist zusätzlich eine optische Anbindung an den Huckelrieder Park geplant. Erreicht werden soll das durch niedrige Hecken und eine neue Wegeführung für Fußgänger.

Die Lücken im Baumbestand der Lindenallee werden außerdem geschlossen und ergänzt. „Der abgängige Gehölzbestand im Bereich der Zufahrt Mosaik wird gerodet und die Fläche vor der Sichtschutzwand mit einer Stauden‐ und Gehölzpflanzung aufgewertet“, teilt der Umweltbetrieb mit, der im Auftrag der Baubehörde das Projekt betreut.

Zunächst hatten die Planer vor, noch im Jahr 2018 die Arbeiten zu beenden. Nun könnte es jedoch sein, dass erst nach der Frostperiode begonnen werden kann. Derzeit laufen noch Gespräche mit dem Amt für Straßen und Verkehr zu den Feinheiten der Baumaßnahme. Danach läuft die Ausschreibung an, um ein passendes Bauunternehmen zu finden, teilt der Umweltbetrieb Bremen mit. Für Quartiersmanager Marc Vobker, der die Sanierung des Ortsteils schon einige Jahre begleitet, ist die Verzögerung nicht entscheidend, sondern das Ergebnis: „Das ist eines der letzten großen Sanierungsprojekte in Huckelriede und ich hoffe, dass auch die Frage der Überwege Richtung Park noch gelöst werden kann.“