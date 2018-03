Vom 9. bis 11. März kommen im Kwadrat der Werkstatt Bremen, Wilhelm-Kaisen-Brücke 4, Coworker, Forschende und Betreiber von Coworking-Spaces aus dem deutschsprachigen Raum und aus der internationalen Szene zusammen.

Das Programm der Konferenz setzt sich aus Impulsreferaten, Networking-Events, einem Impuls-Markt sowie einem Barcamp zusammen, zum Abschluss wird es eine Podiumsdiskussion zum Thema „Kreativwirtschaft meets Wirtschaft - gemeinsam für eine Cooperative Economy?“ geben.

Die Veranstaltung soll Spacebetreiber und Neugründer ansprechen, aber auch interessierte Firmen, Wissenschaftler und Privatleute. Sie ist die größte Konferenz zum Thema „Coworking und New Work“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sie findet einmal im Jahr statt und wird von „„weserwork, dem Coworking-Space in der Bremer Überseestadt, in Kooperation mit der German Coworking Federation (GCF), dem Bundesverband der Coworking-Spaces organisiert.

Weitere Informationen zum Thema unter www.coworking-konferenz.meshville.de/cowork2018.