Der Bau von Ärztezentrum und Augenklinik an der Pappelstraße läuft bereits, der Umbau des Hochbunkers an der Moselstraße ist noch nicht genehmigt. (Roland Scheitz)

Im Neustädter Flüsseviertel sorgen die laufenden und künftigen Bauarbeiten rings um den Hochbunker an der Moselstraße/Ecke Pappelstraße weiterhin für Diskussionen. Der Neustädter Beirat ließ sich am Dienstag im Fachausschuss Verkehr über das geplante Verkehrskonzept im Umfeld des Bunkers informieren. Diesem Wunsch kamen die Investoren vom Bremer Projektentwickler „Plan 9“ nun nach, die den anstehenden Bunkerumbau zu einem Wohnhaus mit etwa 20 Wohnungen und Räumen für die benachbarte Augenklinik finanzieren und planen.

Allerdings sorgte bei den Ausschussmitgliedern und Anwohnern für Enttäuschung, dass kein Gesamtkonzept für das komplette Bauvorhaben einschließlich der bereits im Bau befindlichen Augenklinik an der Pappelstraße vorgelegt wurde. Den erwarteten Verkehr allein mit Blick auf den geplanten Bunkerumbau zu betrachten, sei sinnlos, so die einhellige Meinung.

Zustimmung und Kritik

Der nun vorgelegte Teil für sich genommen sieht vor, dass die Einbahnstraßenregelung in der Moselstraße in der heutigen Form beibehalten werden soll. Michael Margraf von „Plan 9“ betonte, bis zur neuen Tiefgarageneinfahrt den Gegenverkehr zuzulassen, sei aus seiner Sicht die schlechtere Variante. Anwohner bestätigten, dass diese neue Verkehrsführung, die im Zuge des Baustellenverkehrs bereits zeitweilig eingerichtet war, zu zahlreichen gefährlichen Situationen geführt habe.

Außerdem zeigte eine Stellplatzuntersuchung auf, dass die Parkplätze an den Rändern der Moselstraße in den Morgen- und Abendstunden voll belegt sind. „Vormittags und nachmittags hingegen stehen noch Plätze zur Verfügung“, so Margraf. „Sie können nicht davon ausgehen, dass die Stadt dort weiterhin unbegrenzt das illegale Parken duldet. Dass Sie Ihre Planung darauf stützen, finde ich schwierig“, sagte dazu Beiratssprecher Ingo Mose (Grüne). Für die künftigen Bewohner des Bunkers werden 35 Stellplätze in einer Tiefgarage gebaut. Weitere acht private Plätze für das Ärztezentrum sind auf dem Bunkergelände geplant.

„Wir erwarten demnach nur vier zusätzliche Fahrten pro Stunde über die Moselstraße vom oder zum Bunker“, führte der Investor aus. Zusätzlich würden gelegentlich kleinere Shuttlebusse Patienten über die Wohnstraße zur Augenklinik bringen und von dort wieder abholen. „Bei allen anderen Nutzern des Ärztezentrums oder der Augenklinik gehen wir davon aus, dass sie über die Pappelstraße kommen“, sagte Margraf. Doch dieser Einschätzung widersprachen die Anwohner deutlich. „Wir sind schon heute eine beliebte Strecke für Taxifahrer und weiteren Schleichverkehr, die schnell von der Neuenlander Straße zur Pappelstraße wollen“, beklagte Anwohner Stefan Brinkmann.

Fehlende Gesamtschau

Wenn der Verkehr weiter zunehme, müssten insbesondere die spielenden Kinder an der Straße besser geschützt werden. „Wenn im Zuge des Bebauungsplanes, den wir gerade mit der Stadt für das Grundstück erarbeiten, eine Verkehrsberuhigung vorgesehen sein sollte, müssen wir diese auch herstellen“, erklärte der Investor dazu.

Irmtraud Konrad (SPD) bemängelte indes die fehlende Gesamtschau der zu erwartenden Verkehre: „Die Augenklinik wird ein Taubenschlag werden, der auf Kosten unseres Bestandes funktionieren muss. Da wollen wir alle Verkehre für An- und Abfahrten sowie Parkplatzsuche auf einen Blick haben, um beurteilen zu können, was da an Belastung auf uns zukommt.“

„Das Konzept kann nur funktionieren, wenn alle medizinisch Beschäftigten auf Autos verzichten. Das würde ich mir wünschen, aber glauben kann ich es nicht“, sagte außerdem der stellvertretende Ausschusssprecher Wolfgang Schnecking (SPD). Die Ortspolitiker verabredeten nun, die Vorlage des gesamten Mobilitätskonzeptes für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan abzuwarten und dann ihre Nachbesserungswünsche in einer Stellungnahme einzubringen. „Plan 9“ strebt an, noch in diesem Jahr Baurecht für den Bunkerumbau zu erhalten.