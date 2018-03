Ausstellungseröffnung im BGO

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Menschen auf der Flucht

Ulrike Troue

Kattenturm. Was heißt es, auf der Flucht zu sein? Was bedeutet es, gesellschaftlicher Umwälzung, Bedrohung und Tod zu begegnen und gezwungen zu sein, das eigene Zuhause zu verlassen, um einen sicheren Ort zu suchen? Auf 31 Fotos im A3-Format können Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung „Menschen auf der Flucht“ von Amnesty International und der Fotoagentur Magnum jetzt im Bürgerhaus Obervieland (BGO) eindrucksvolle Einblicke in die individuellen, alltäglichen Geschichten von geflüchteten Menschen aus allen Teilen der Welt bekommen – von Syrien, Irak und Libyen über Vietnam, Hongkong und Russland bis hin zur Türkei, Griechenland, Österreich und Frankreich.