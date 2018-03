In der Regel sind es mehr als ein Dutzend Veranstaltungen, die Bremer Ehrenamtliche für diesen Tag konfessions- und stadtteilübergreifend vorbereiten. „Die Schöpfung ist sehr gut“ ist das Motto in diesem Jahr. Für Projekte der jeweiligen Länder und Frauen wird an Weltgebetstagen gesammelt. In Bremen haben Kollekten des Weltgebetstages im vergangenen Jahr mehr als 7000 Euro für die Philippinen eingebracht, bundesweit waren es 2016 2,67 Millionen Euro für Kuba. In Kanada und den USA hat die Geschichte des Weltgebetstags Ende des 19. Jahrhunderts begonnen. Lange war er Weltgebetstag der Frauen, heute sind Männer bei den Feiern willkommen.

Nachdem lange Walle den Raum für Vorbereitungstreffen der Ehrenamtlichen geboten hatte, haben Ehrenamtliche diesmal vom Gemeindezentrum der Vahr aus Informationen mit in ihre christlichen Gemeinden genommen, um mit weiteren Frauen Gottesdienste zu Surinam zu gestalten. Gottesdienstabläufe, Lieder und Gebete aus Surinam stehen in Begleitheften.

Surinam ist mit einer halben Million Einwohnerinnen und Einwohner der kleinste Staat in Südamerika. Vor 3000 Jahren siedelten sich die ersten Menschen dort am Atlantik an. 1498 wurde der Küstenstreifen von Christoph Columbus ‚entdeckt‘. Im 17. Jahrhundert wurde das Gebiet niederländisch. 1975 wurde Surinam selbstständig und erlebte weiterhin Kämpfe um die Macht. Heute ist Niederländisch Amtssprache neben Surinam Tongo, aber auch viele andere Sprachen werden in dem Land gesprochen, das unter wechselnden Herrschaftsverhältnissen Glücksritter, Seefahrer und Wanderarbeiter anzog. Jeder zweite Mensch dort ist christlichen Glaubens, jeder vierte ist Hindu, und jeder fünfte, so die Informationen des Auswärtigen Amtes vom Zensus 2004, muslimischen Glaubens.

Teil der gelebten Ökumene

Ins Zentrum ihrer Gottesdienstordnung haben die surinamischen Christinnen die Schöpfungsgeschichte aus dem ersten Buch Mose gestellt. Die Schöpfung zu bewahren, ist ihr zentrales Anliegen. Das wird auch in dem Werk der surinamischen Künstlerin Sri Irodikromo deutlich. Ihr Titelbild für Veröffentlichungen zum Weltgebetstag in Deutschland trägt den Titel „Gran tangi gi Mama Aisa“. Das heißt auf Deutsch „in Dankbarkeit gegenüber Mutter Erde“. In Sorge um die Schöpfung sein, dazu gibt es auch in Surinam reichlich Anlass, wenn man beispielsweise an illegale Rodungen im kaum besiedelten Hinterland und an die Goldsuche mit Quecksilber denkt.

Für Gabriele Bredow vom Hastedter Weltgebetstagsteam ist das gemeinsame Feiern „ein Teil der gelebten Ökumene im Stadtteil“. Evangelische und katholische Ehrenamtliche bereiten den Gottesdienst in der Alt-Hastedter Kirche und das anschließende Essen gemeinsam vor. „Wie in den vergangenen Jahren versuchen wir wieder, einen aktuellen Bezug zu den Problemen im eigenen Land herzustellen“, schreibt Gabriele Bredow. „Hier sind wir auf unser Konsumverhalten und die Müllvermeidung gekommen. Alles, was wir hier nicht in gelben Säcken entsorgen, wird auch nicht zum Problem für die Menschen in der Nähe von heimischen Recyclinghöfen und in anderen Teilen der Welt. Wir greifen damit das Thema des Weltgebetstages 2017 wieder auf.“

Der Gebetstag am Freitag, 2. März, wird zum Beispiel um 18 Uhr in der Kreuzgemeinde, Hohenlohestraße 60, begangen. Dort gibt es einen Gottesdienst mit Beisammensein. Vorbereitet haben ihn Ehrenamtliche aus St. Johann, der Domgemeinde, Unser Lieben Frauen und der Vereinigten Evangelischen Gemeinde Bremen Neustadt.In folgenden Gemeinden wird am Freitag, 2. März, noch gefeiert: Um 16 Uhr in der Trinitatisgemeinde, Günter-Hafemann-Straße feiern Trinitatis, Melanchthon und St. Raphael (St. Antonius und St. Thomas), dort gibt es zunächst Informationen bei Kaffee und Kuchen und um 18 Uhr einen Gottesdienst.

Um 16.30 Uhr ist Weltgebetstag in St. Marien, Steffensweg/St.-Magnus-Straße 2, eine gemeinsame Feier von St. Marien, St.-Michaelis-St.-Stephani, Immanuelgemeinde, Waller Kirche und Hoffnungskirche Walle, die ebenfalls mit Kaffeetrinken beginnt. Ab 17.30 Uhr werden Lieder eingeübt, um 18 Uhr beginnt ein Gottesdienst, um 19 Uhr gibt es einen Imbiss mit Wein.

In der Erlöserkirche, Schwachhauser Heerstraße 179, feiern ab 17 Uhr die Friedens- und die Rembertigemeinde, die Methodisten, die Alt-Katholiken und die St.-Ansgarii-Gemeinde. Es gibt surinamische Kostproben. Um 18 Uhr beginnt in der Kreuzgemeinde, Hohenlohestraße 60, ein Gottesdienst mit Beisammensein, vorbereitet von Ehrenamtlichen aus St. Johann, der Domgemeinde, Unser Lieben Frauen, der Vereinigten Evangelischen Gemeinde Bremen Neustadt. Und in Alt-Hastedt, Bennigsenstraße 60, beginnt um 18.30 Uhr der Gottesdienst gemeinsam mit der Auferstehungsgemeinde und St. Elisabeth.