Ulrich Graf-Nottrodt, Steffi Urban, Kerstin Graf und Annica Müllenberg organisieren den 4. Bremer Fotomarathon. (Scheitz)

Walle/Neustadt. Ausgeheckt haben diesen Bremer Wettbewerb die beiden Journalistinnen Annica Müllenberg aus Findorff und Steffi Urban aus der Neustadt sowie das Designerpaar Kerstin Graf und Ulrich Graf-Nottrodt aus Walle. Das Konzept des Fotomarathons haben sie nicht erfunden: So etwas gibt es mittlerweile in vielen deutschen Städten.

Auch in Bremen hat es vor etwas mehr als einem Jahrzehnt bereits Fotomarathons gegeben. Deshalb beschloss das kreative Quartett, die Veranstaltung wiederzubeleben – und war vom Zuspruch bei der Premiere 2015 selbst überrascht. „Gleich im ersten Jahr hatten wir mehr als 200 Anmeldungen“, erzählt Annica Müllenberg. „Mittlerweile haben wir die Teilnehmerzahl bewusst auf 300 begrenzt.“

Für den inzwischen 4. Bremer Fotomarathon fällt der symbolische Startschuss am Sonnabend, 1. September, um 11 Uhr in der Bremenhalle im Flughafen. Zum Thema dieses Jahres wird nur verraten: Es wird irgendetwas mit dem Luft- und Raumfahrtstandort Bremen zu tun haben. Von daher dürfte der Flughafen ein beliebtes Terrain für die Motivsuchenden sein.

Nach dem „Check-in“ zücken die Teilnehmer ihre Kameras und nehmen die Stadt in den Sucher. Innerhalb von neun Stunden sollen sie neun Fotos zu gestellten Themen chronologisch fotografieren – möglichst so, dass eine Bildgeschichte entsteht. Die Teilnehmer bewegen sich vom Flughafen zu Fuß, auf dem Rad, per Bus oder mit der Bahn. Wer bei dem Wettbewerb mitmachen möchte, zahlt 25 Euro Teilnahmegebühr.

Die vier begeisterten und erfahrenen Marathonis werden den Wettbewerb begleiten und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Sie empfehlen das Rad als Fortbewegungsmittel. Im Raumfahrtjahr stellt sich das Organisationsteam nämlich selbst einer besonderen Aufgabe: Der Bremer Fotomarathon beteiligt sich an der Bremen Bike it!-Aktion „Mondfahrt auf Erden“. „Wir schaffen sicherlich gemeinsam viele Kilometer auf den Rädern. Und wir hoffen, dass die Teilnehmer es uns nachtun und wir am Ende des Tages dem Mond ein Stück näher gekommen sind“, sagt Annica Müllenberg.

Gerade die persönliche Atmosphäre zeichne die Bremer Spielart aus, erklärt die Findorfferin: „Wir werden jedes Mal sehr für die gute Organisation und die enge Betreuung gelobt.“ Dementsprechend gemixt war auch das Teilnehmerfeld der Vorjahre, berichtet Kerstin Graf. „Manche kamen solo oder hatten eine Begleitung als ‚Model‘ dabei. Es gab Vater-Tochter-Gespanne, ganze Familienteams mit kleinen Kindern und Gruppen von Freunden. Die Mehrzahl kam aus Bremen und der direkten Umgebung, viele aus dem gesamten norddeutschen Raum zwischen Hamburg und Hannover, und manche sogar aus Süddeutschland.“ Eine Altersbeschränkung gibt es nicht. In Begleitung und mit Einverständnis ihrer Eltern können auch Kinder gerne mitmachen. „Der älteste Teilnehmer des vergangenen Jahres war weit in den Achtzigern“, erinnert sich Steffi Urban.

Eine unabhängige Jury, die aus Vertretern der Bremer Kultur- und Kreativszene zusammengesetzt ist, beurteilt die Aufnahmen und verständigt sich über die neun besten Serien. Sämtliche Wettbewerbsbeiträge sollen am 20. und 21. Oktober in der Städtischen Galerie, Buntentorsteinweg 112, ausgestellt werden. Für Sonnabend, 20. Oktober, ist die Preisverleihung geplant. Die neun Erstplatzierten können dank der Sponsoren mit wertvollen Preisen belohnt werden. In diesem Jahr sind es Reisen nach Edinburgh, London und Bremerhaven, Kameras sowie Gutscheine für Fototechnik.

Weitere Informationen

Das Anmeldeformular, sämtliche Informationen zum Ablauf sowie Rückblicke auf die Vorjahre finden sich im Internet unter www.fotomarathonbremen.de, bei Facebook, auf Instagram #FMHB und Twitter.