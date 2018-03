Kreuze finden sich aber nicht nur in Kirchen oder als Schmuckstücke, sondern ebenso im Alltag. Das zeigt der Pusdorfer mit einer kleinen Ausstellung im Fenster seines Schauraums an der Straßenecke Auf dem Bohnenkamp/Stuhrer Straße. Dort präsentiert er ein gutes Dutzend Fotos, die Alltagskreuze zeigen, wie Fischer sie nennt.

„Das Kreuz ist allgegenwärtig“, erklärt der 57-Jährige, der seine Kunstausstellungen und -aktionen auch als aktive friedenspolitische Tätigkeit versteht. „Ob als Buchstabe t, der Rückseite eines Verkehrsschildes, jedes Fensterkreuzes oder in der Form zweier am Boden liegender, sich kreuzender Zweige – Kreuze begegnen uns überall. Sie sind für mich Botschafter Jesu Christi und seiner Lehren von Gottes-, Nächsten- und sogar Feindesliebe und sie geben mir Hinweise auf seine Versöhnungstat am Kreuz.“

Doch nicht nur Fotos von Kreuzen zeigt Joachim Fischer, der in den 1980er-Jahren mit seinen ersten künstlerischen Arbeiten begonnen hat, in seinem Schaufenster. Seit einiger Zeit gestaltet er auch Kreuze aus Seilen und möchte diese erstmals der Öffentlichkeit vorstellen. Er nennt sie Knotenkreuze, denn sie basieren zum Teil auf Knoten, wie sie in der Schifffahrt verwendet werden. Fischers Wunsch ist es, nicht nur kleine Kreuze aus dünnen Seilen zu machen: „Gerne würde ich ausgediente Glockenseile zu Kreuzen verarbeiten.“ Wer diesbezüglich etwas anzubieten hat oder sich für seine Arbeiten interessiert, erreicht ihn unter der Telefonnummer 596 49 61 oder per E-Mail an Knotenkreuze@gmx.de.

Die Kreuze-Ausstellung ist bis Montag, 30. April, bei Tageslicht zu sehen.