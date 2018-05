Wohl bekomm’s! Hexe Sybill Mandra Gora hat ihren Zauberstab dabei (r.) und lässt Kareen (l.) und Kay von ihrem Gebräu kosten. (FOTOS: Walter Gerbracht)

Huckelriede. Kaum bricht die Dunkelheit herein, taucht das Gelände des Licht-Luft-Bades (Liluba) auf dem Stadtwerder in Zweilicht, zieht Nebel auf. Die Lichter in den Bäumen werfen lange Strahlen durch die wabernde Luft, und auf der Bühne vor den mehreren Hundert Gästen des Abends beginnt sich etwas zu regen. Es wird eine Geschichte von Dämonen und Satansbrut erzählt, Untote steigen aus ihren Gräbern, und der Meister der Gruft bittet zum alljährlichen Stelldichein: Es ist Walpurgisnacht, in der Tag und Nacht um die Vorherrschaft streiten.

Je dunkler es wird, desto mehr Menschen strömen auf das 20 000 Quadratmeter große Gelände des Liluba mit seinen, grünen Wiesen, alten Baum- und Heckenbeständen sowie von der Zeit und Witterung gezeichneten Gebäuden. Stilecht und passend zur Walpurgisnacht wurden Lichtinstallationen, Feuerkörbe und passende Dekorationen auf dem Areal verteilt, sodass der Eindruck entsteht, durch eine magische Nacht in den Mai zu tanzen. Und dazu lädt der Verein „Prießnitz in Bremen“, der das Liluba betreibt, gemeinsam mit dem Lagerhaus sowie der Bremer Shakespeare-Company jedes Jahr am 30. April auf das Gelände des Freiluftbades ein, das es seit 1901 auf dem Stadtwerder gibt und die Tradition der deutschen Naturheilbewegung fortsetzt.

Spektakel zum Saisonstart

„Einfach toll, wir zelebrieren diesen besonderen Ort hier, das Liluba, einmal im Jahr zu Beginn der Saison“, erzählt Lagerhausleiter Anselm Züghardt mit strahlenden Augen. „Wo gibt es so etwas denn sonst in Bremen?“, fragt er und weist auf die Freiheit, die Gemeinnützigkeit, die Natur und die tollen Möglichkeiten für Besucher und Künstler zwischen Werdersee und Weser hin. „Das alles im Grünen und trotzdem mitten in der Stadt!“

Die Tradition, in den Mai zu tanzen, entstammt mittelalterlichem Brauchtum, um sich Böses vom Leib zu halten. Die namensgebende Walpurga war eine angelsächsische Benediktinerin und Äbtissin des Klosters Heidenheim. Sie gilt auch als Schutzheilige gegen Pest, Husten und Tollwut. Verschiedene Riten von einst haben sich bis heute gehalten.

Das Anzünden großer Feuer ist eines davon. Folglich dürfen Feuer verschiedener Art natürlich auch an diesem Abend im Liluba nicht fehlen. Neben einer großen Feuerschale, um die herum sich den ganzen Abend zahlreiche Gäste sitzend gruppieren, wird eine spektakuläre Feuershow geboten, die die Geschehnisse auf der Bühne begleitet. Mit dem nächtlichen Tanz soll der Winter ausgetrieben und der Frühling begrüßt werden. In diesen Stunden des Jahres soll allerdings auch die Magie ihr Unheil treiben. So wimmelt es auf dem Stadtwerder auch von Hexen und anderen Vertretern der mystischen Zunft, wie Teufeln, Elfen und Fabelwesen.

Die spektakulärsten sind die weißen Geisterpferde. Mit ihren glühend roten Augen und dem weißen, im Licht facettenhaft vielfarbig glimmenden Fell sind sie ein echter Hingucker, der aber auch das ein oder andere Kind leicht verängstigt nach seiner Mama Ausschau halten lässt: Die Show mit Musik, Licht, Feuer, Nebel, Verkleidungen und gruseligen Erzählungen unter den historischen Bäumen entfaltet einen eigenen beeindruckenden Charme, aber kann auch das Fürchten lehren. Barbara Koblenz aus der Neustadt sind entspannt an einem Tisch mit ihrer Freundin aus Bremen-Nord. Einige Meter hinter ihnen wird Geselligkeit an der Feuerschale gepflegt, und am anderen Ende des Geländes heizt die Lichter- Feuer- und Musikshow den Gästen ein. „Sehr schön“, urteilt die Neustädterin, die den Abend genießt. „Das Ambiente ist wirklich schön.“ Und ihre Freundin fügt hinzu: „Sehr anheimelnd und viele nette Leute.“

Zu den Programmpunkten der Walpurgisnacht gehört auch der Auftritt der Hexe Sibyll Mandra Gora. Sie hat wieder ihr Zaubergebräu für die Gäste mitgebracht, durch den sich deren Wünsche oder auch große Liebe erfüllen soll. Außer dem vielfältigen Showprogramm und Musik von Ethno-Beats über Funk, Soul bis hin zu Deephouse erklingen auch klassische Töne: "Cello-Sound" von der Hochschule für Künste gibt ein kleines Konzert. Alexander Baillie und seine acht Studenten beweisen auf der Bühne, wie vielseitig das aus der Klassik nicht wegzudenkende Streichinstrument ist.

„Open Air Konzerte sind immer etwas Besonderes", findet Hochschulstudent Diego Pineda aus dem Viertel nach seinem Auftritt. Für einen klassischen Künstler seien sie nichts Normales. „Man fühlt sich eher wie ein Rockstar.“ Auch sein Musikerkollege und Kommilitone Luis Jonas aus der Neustadt äußert sich begeistert: „Ein tolles Publikum, tolle Location.“ Er habe die Premiere von "Cello-Sound" sehr genossen, sagt Jonas. Vor allem die Atmosphäre empfindet er als fantastisch: „Ziemlich cool und urig.“ Und zum Publikum merkt er an, dass es nicht nur begeisterungsfähig sei, sondern sich sehr vielfältig zusammensetze: „Wir haben hier einen Schnitt durch die ganze Gesellschaft.“ Sobald die Nacht, in der die Feiergesellschaft irgendwann ins Lagerhaus weiterzog, zu Ende ging und der Tag anbrach, war es auch besiegelt: Die Saison im Liluba ist eröffnet.

Weitere Informationen

Das Licht-Luft-Bad befindet sich am Strandweg 105 in unmittelbarer Nähe zum Café Sand und kann gut zu Fuß, mit dem Fahrrad oder der Sielwallfähre erreicht werden. Der Eintritt kostet zwei Euro, ermäßigt einen Euro. Die Öffnungszeiten variieren und sind dem Aushang, Presseankündigungen oder der Internetseite www.liluba.de zu entnehmen. Telefonischer Kontakt zur Absprache ist möglich unter 70 10 00 75.