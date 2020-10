Vom Cirkus Roncalli ins Klassenzimmer: Das Leben der Bienen bringt Artist und Hobby-Imker Sven Hegeler auf die Bühne. (Beate C. Koehler)

Dieses Theaterstück hat wohl alles, was Kinder begeistert: liebevolle und lustige Charaktere, Zaubertricks, Musik sowie eine fantasievolle und zugleich lehrreiche Handlung. „Die Geschichte von Helden, Clowns und wilden Bienen“ heißt das Umwelttheaterstück, mit dem Schauspieler Sven Hegeler mit dem er seit Mai durch die Grundschulen der Region tourt und dort viel Begeisterung für Bienen wecken möchte.

Bevor an diesem Tag die Schüler der Kirchhuchtinger Grundschule in die Turnhalle stürmen, testet Hegeler seine Requisiten, überprüft die Scheinwerfer Licht und die Musik. Auch für etwas Theateratmosphäre ist gesorgt. Die Fenster sind mit schwarzem Stoff abgedunkelt. Der Rundgang ist schnell beendet, alles ist bereit für die zweite Show an diesem Tag. Der 58-Jährige empfängt die jungen Zuschauer in einer gelben Hose und einem schwarzen Shirt und viel zu großen Clownsschuhen. Vorab verrät er den Grundschülern: Die Geschichte wird gut ausgehen.

Im Mittelpunkt des Ein-Mann-Stückes steht der Zirkusclown Zippo. Er entdeckt auf einer Wiese seine Liebe zu den Bienen und zum Imkern. Doch wird er in seinem Paradies gestört, als der grimmige Bauarbeiter Rixmann mit seiner Giftkanone auftaucht. Er hasst die „Brummviecher“, wie er die Insekten nennt, und fällt gern Bäume mit seiner Kettensäge. Damit verdient er schließlich sein Geld, so das Selbstverständnis von Rixmann. Auch die Biene Fritzke kommt in einem Fernsehinterview zu Wort und erzählt mit Berliner Akzent von ihrem Leben.

Sven Hegeler zaubert auf der Bühne Erdbeeren hervor, spuckt einen Ball nach dem anderen aus und balanciert einen Notenständer auf dem Kinn. Doch nicht nur damit begeistert er seine kleinen Zuschauer an diesem Tag. Ebenso die Lieder gehen ins Ohr und animieren einige Kinder zum Mittanzen und Mitsingen. Auf die schwungvollen Szenen folgen immer wieder ruhige und nachdenkliche. Die Grundschüler hängen während der Aufführung aufmerksam an seinen Lippen. Schließlich endet das gut einstündige Stück wie versprochen im Guten. Und nicht nur das: Die Antworten der Kinder auf Hegelers abschließende Frage, wie man denn Bienen und anderen Insekten helfen könne, zeigen, dass der Inhalt des Stückes bei ihnen angekommen ist.

Sven Hegeler hat sein Ziel erreicht: Mitreißende Unterhaltung für Kinder mit Inhalt verbinden. Der gebürtige Brasilianer weiß nur zu gut, wie sich das Publikum begeistern lässt. Seine Ausbildung absolvierte er an der Artistenschule in Berlin. Es folgten Auftritte im Varieté und unter anderem beim Circus Roncalli. Seit 13 Jahren lebt der Vater von zwei Töchtern in Bremen.

Im vergangenen Jahr hat er den Potztausendschön-Verein für Umweltbildung und Kulturförderung gegründet. Über diesen können Lehrer das mobile Theater für eine Aufführung an ihrer Schule buchen. Auch Arbeitsmappen zur Vor- und Nachbereitung stellt der Verein dafür kostenlos zur Verfügung.

Seine Begeisterung für die nützlichen Insekten lebt Sven Hegeler nicht nur auf der Theaterbühne aus, sie findet sich auch im Privaten wieder. Auf dem Stadtwerder hält sich der Hobby-Imker drei Bienenvölker. Doch obwohl er die Honigproduktion selbst betreibt, sieht der Bienenfreund das Imkern auch kritisch.

„Das ist nichts anderes als Massentierhaltung. Die ständige Verfügbarkeit von Honig darf es nicht geben“, ist Sven Hegeler überzeugt und nimmt auch im Weiteren kein Blatt vor den Mund: „Die Imker nehmen den Bienen ihre Vorräte, also den Honig, weg und geben ihnen stattdessen weißen Kristallzucker.“ Vielmehr müsse man die Völker in Ruhe lassen. Dann würden sie länger leben, meint er. Wenngleich Hegeler diese Punkte persönlich sehr wichtig sind, in dem Theaterstück kommen sie nicht vor. Das sei dann doch zu viel für Kinder, meint er.

Seine jungen Zuschauer an der Grundschule Huchting sind von seiner Darbietung auf der Bühne jedenfalls begeistert. Ein Junge kommt im Anschluss an die Vorstellung zu ihm und spricht ihn an: „Herr Bienen-Theatermann, das war toll“. Auch andere Kinder gehen auf Hegeler zu, um ihm zu danken.

Andere fragen, ob er denn wirklich zaubern könne. Ein Kind möchte gern mit der Giftkanone spielen, eine Eigenkonstruktion aus einer Regenrinne, die Nebel versprüht. Die achtjährige Jana fand das Stück „mega cool“. Karim hat zwar ein wenig Angst vor umhersummenden Bienen, doch das Theaterstück fand der Siebenjährige sehr witzig und gar nicht langweilig, wie er sagt.

Und so endet der Besuch von Sven Hegeler und seinem mobilen Theater auch an dieser Schule mit einem begeisterten Publikum und lachenden Kinderaugen. Genauso, wie es sich der schauspielende Bienenfreund immer wünscht.

Weitere Informationen

Interessierte Lehrkräfte können das mobile Theater von Sven Hegeler über den Verein Potztausendschön buchen. Die Vorstellung kostet fünf Euro pro Kind. Weitere Informationen sind online nachzulesen unter der Webadresse www.potztausenschoen.de.